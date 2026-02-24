नंबर-1 की रेस हार गई होंडा शाइन, हीरो की इस बाइक ने फिर मार ली बाजी; कीमत मात्र ₹72,138

Feb 24, 2026 01:34 am IST

जनवरी 2026 में भारतीय बाइक मार्केट ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। टॉप 10 मोटरसाइकिल्स की कुल बिक्री 9,02,096 यूनिट रही, जो पिछले साल जनवरी 2025 के 7,50,060 यूनिट के मुकाबले 20.27% ज्यादा है। साफ है कि कम्यूटर से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक ग्राहकों का भरोसा बरकरार है। हीरो स्प्लेंडर (Splendor) एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इसके अलावा किसने बाजी मारी है?

नंबर-1 पर फिर वही नाम

3,24,019 यूनिट की बिक्री के साथ स्प्लेंडर (Splendor) एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही। पिछले साल के मुकाबले 24.90% की बढ़ोतरी बताती है कि कम्यूटर सेगमेंट में इसका दबदबा अब भी कायम है।

दूसरे नंबर पर होंडा शाइन

1,61,224 यूनिट के साथ शाइन (Shine) दूसरे स्थान पर रही। हालांकि, इसमें 4.20% की हल्की गिरावट दर्ज की गई, फिर भी यह 125cc सेगमेंट की मजबूत खिलाड़ी बनी हुई है।

तीसरे नंबर पर बजाज पल्सर

तीसरे नंबर पर बजाज पल्सर रही। इसकी सेल 1,29,600 यूनिट्स रही, जो 24.52% की शानदार ग्रोथ है। स्पोर्टी लुक और दमदार परफॉर्मेंस के कारण पल्सर (Pulsar) युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है।

एंट्री-लेवल सेगमेंट में मजबूती

हीरो HF डिलक्स (Hero HF Deluxe) की सेल 71,690 यूनिट (15.21% ग्रोथ) रही। वहीं, बजाज प्लेटिना (Bajaj Platina) की सेल 33,520 यूनिट (22.62% ग्रोथ) रही। ये दोनों बाइक्स बजट और माइलेज के दम पर गांव और छोटे शहरों में खूब पसंद की जा रही हैं।

मिड-प्रीमियम सेगमेंट में उछाल

TVS अपाचे की सेल 51,191 यूनिट (48.33% ग्रोथ) रही। वहीं, TVS रेडर की सेल 36,069 यूनिट (31.73% ग्रोथ) रही। इसके अलावा होंडा यूनिकॉर्न (Honda CB Unicorn) की 35,710 यूनिट (34.71% ग्रोथ) सेल हुईं। इन आंकड़ों से साफ है कि ग्राहक अब सिर्फ माइलेज ही नहीं, बल्कि स्टाइल और पावर भी चाहते हैं।

प्रीमियम सेगमेंट में स्थिर डिमांड

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) ने 34,981 यूनिट (14.38% ग्रोथ) की सेल हासिल की। क्लासिक 350 (Classic 350) की डिमांड लगातार बनी हुई है, जो बताती है कि 350cc सेगमेंट का क्रेज कम नहीं हुआ है।

ग्लेमर ने दिया सबसे बड़ा सरप्राइज

24,092 यूनिट की बिक्री के साथ ग्लेमर ने 147.99% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। यह टॉप-10 में सबसे ज्यादा प्रतिशत बढ़ोतरी है, जिसने कुल सेगमेंट ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया।

कंपनी के हिसाब से कौन आगे?

कंपनी के हिसाब से हीरो (Hero MotoCorp) ने स्प्लेंडर (Splendor), एचएफ डिलक्स (HF Deluxe) और ग्लेमर (Glamour) के दम पर 4,19,801 यूनिट की बिक्री हासिल की। इसकी सेल में 26.68% YoY ग्रोथ के साथ कंपनी ने कम्यूटर सेगमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत रखी।

TVS मोटर कंपनी

TVS अपाचे (Apache) और रेडर (Raider) की बदौलत TVS ने 40.99% की तेज ग्रोथ हासिल की।

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) की सेल

बजाज ऑटो की ओर से पल्सर (Pulsar) और प्लेटिना (Platina) के दम पर 24.13% की बढ़ोतरी हुई।

होंडा की बिक्री

होंडा शाइन (Shine) में गिरावट के बावजूद CB यूनिकॉर्न (Unicorn) की ग्रोथ से कुल मिलाकर 1.10% की हल्की बढ़त हुई।

रॉयल एनफील्ड की सेल

रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 (Classic 350) ने बिक्री में 14.38% की स्थिर ग्रोथ देखी।