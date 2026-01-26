Hindustan Hindi News
60 KM से ज्यादा का माइलेज, कीमत ₹74,152; सबको पीछे छोड़ फिर नंबर-1 बनी ये बाइक

संक्षेप:

टॉप-10 बाइक्स की बिक्री रिपोर्ट सामने आ गई है। हीरो स्प्लेंडर बाइक ने सबको पीछे छोड़ नंबर-1 बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 26, 2026 02:01 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिसंबर 2025 भारतीय मोटरसाइकिल मार्केट के लिए काफी मजबूत साबित हुआ। महीने की टॉप-10 बाइक्स ने मिलकर कुल 7,33,420 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो दिसंबर 2024 के मुकाबले 41.8% सालाना बढ़त (YoY Growth) को दर्शाता है। ग्रामीण इलाकों में बेहतर डिमांड, फेस्टिव सीजन का असर और कम्यूटर, स्पोर्टी व मिड-साइज बाइक्स की स्थिर मांग ने इस ग्रोथ को आगे बढ़ाया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:ऑल्टो, वैगनआर, सेलेरियो और एस-प्रेसो पर 100% रोड़ टैक्स की छूट; देखें डिटेल

दिसंबर 2025 की टॉप-10 मोटरसाइकिल

1- नंबर-1 पर हीरो स्प्लेंडर

हीरो स्प्लेंडर ने 2,80,760 यूनिट बिक्री के साथ एक बार फिर नंबर-1 पोजिशन हासिल की। ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही। इसकी बिक्री ने 45.9% की YoY ग्रोथ हासिल की। इसके साथ इस कम्यूटर बाइक ने साबित किया कि इसकी पहुंच और भरोसे का कोई मुकाबला नहीं है।

2- होंडा शाइन– 125cc सेगमेंट की मजबूत पकड़

होंडा शाइन (Honda Shine) ने 1,41,602 यूनिट की सेल हासिल की और 40.4% की ग्रोथ दर्ज की। यह बाइक 125cc सेगमेंट में ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है।


3- हीरो HF डिलक्स– एंट्री-लेवल में स्थिर प्रदर्शन

हीरो HF डिलक्स ने 49,051 यूनिट की बिक्री हासिल की। इस बाइक ने 17.6% YoY ग्रोथ हासिल की। इसके साथ HF डिलक्स ने हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के लिए लगातार मजबूत वॉल्यूम दिया।

4- TVS अपाचे– सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्पोर्टी बाइक

TVS अपाचे ने दिसंबर 2025 में 45,507 यूनिट्स बेचीं और चौंकाने वाली 117.9% YoY ग्रोथ दर्ज की। यह युवाओं में स्पोर्टी बाइक्स की बढ़ती मांग को दिखाता है।

5- बजाज पल्सर पर परफॉर्मेंस का भरोसा

बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) ने 79,616 यूनिट्स की बिक्री के साथ 21.4% YoY ग्रोथ दर्ज की। यह आज भी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड बाइक्स की पहचान बनी हुई है।

6- क्लासिक 350 में सेगमेंट लीडर

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350) ने 34,958 यूनिट सेल की, जिसके चलते इसने 18% YoY ग्रोथ दर्ज की।

7- बुलेट 350 – दमदार वापसी

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 ने 24,849 यूनिट्स और 76.9% YoY ग्रोथ के साथ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 ने शानदार प्रदर्शन किया।

8- हंटर 350 – युवाओं की नई पसंद

हंटर 350 (Hunter 350) की 20,654 यूनिट्स बिकीं और इसमें 50.3% की सालाना बढ़त देखने को मिली। इन तीनों बाइक्स ने मिलकर रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के 350cc पोर्टफोलियो को मजबूत बनाए रखा।

9- होंडा यूनिकॉर्न– भरोसेमंद कम्यूटर

होंडा यूनिकॉर्न (Honda Unicorn) ने 33,640 यूनिट्स बेचकर 60.3% YoY ग्रोथ दर्ज की।

10- TVS रेडर– यूथ-फोकस्ड बाइक

TVS रेडर (Raider) की 22,783 यूनिट्स बिकीं और इसमें 30.5% YoY ग्रोथ रही।

मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) का दबदबा बरकरार रहा। टॉप-10 की कुल बिक्री में 45% हिस्सेदारी, स्प्लेंडर (Splendor) इसकी सबसे बड़ी ताकत रही। होंडा (Honda) लगभग 24% मार्केट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर, Shine ने 125cc सेगमेंट को लीड किया। TVS मोटर ने सबसे तेज OEM-लेवल ग्रोथ दर्ज की, अपाचे (Apache) और रेडर (Raider) की बदौलत। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की 350cc रेंज टॉप 10 बिक्री का 11% हिस्सा रही। बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने पल्सर (Pulsar) के दम पर स्थिर और मजबूत प्रदर्शन बनाए रखा।

