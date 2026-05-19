मोटसाइकिल का मतलब सिर्फ ये एक मॉडल! इसके आसपास भी नहीं शाइन, पल्सर, बुलेट; ये अपाचे या डीलक्स नहीं

अप्रैल 2026 जिन 10 मोटरसाइकिल को सबसे ज्यादा खरीदा गया उसमें हीरो स्प्लेंडर एक बार फिर नंबर-1 रही। भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स को अप्रैल 2026 में साल-दर-साल (YoY) के आधार पर मजबूत ग्रोथ मिली।

देश की मोटरसाइकिल सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है इसकी लिस्ट सामने आ गए हैं। दरअसल, अप्रैल 2026 जिन 10 मोटरसाइकिल को सबसे ज्यादा खरीदा गया उसमें हीरो स्प्लेंडर एक बार फिर नंबर-1 रही। भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स को अप्रैल 2026 में साल-दर-साल (YoY) के आधार पर मजबूत ग्रोथ मिली। इन मोटरसाइकिल्स की कुल बिक्री 9,22,357 यूनिट रही, जो अप्रैल 2025 में बिकी 6,95,367 यूनिट से ज्यादा है। यानी 2,26,990 यूनिस की वॉल्यूम ग्रोथ हुई और कुल YoY ग्रोथ 32.64% रही।

हीरो स्प्लेंडर रेंज ने अप्रैल 2026 में 3,09,131 यूनिट की बिक्री के साथ चार्ट पर अपना दबदबा बनाए रखा। पिछले साल अप्रैल में बिकी 1,97,893 यूनिट की तुलना में स्प्लेंडर ने 56.21% की अच्छी ग्रोथ दर्ज की, जिसमें 1.11 लाख से ज्यादा यूनिट की वॉल्यूम बढ़त हुई। टॉप 10 मोटरसाइकिल्स में से अकेले स्प्लेंडर का हिस्सा कुल बिक्री का लगभग एक-तिहाई रहा। वहीं, लिस्ट में होंडा शाइन 1,82,874 यूनिट के साथ दूसरे स्थान पर रही। चलिए अब सभी 10 मॉडल की बिक्री को देखते हैं।

टॉप-10 मोटरसाइकिल मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 26 अप्रैल 25 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 स्प्लेंडर 3,09,131 1,97,893 1,11,238 56.21 33.52 2 शाइन 1,82,874 1,68,908 13,966 8.27 19.83 3 पल्सर 1,31,031 1,24,012 7,019 5.66 14.21 4 HF डीलक्स 91,977 41,645 50,332 120.86 9.97 5 अपाचे 49,390 45,633 3,757 8.23 5.35 6 CB यूनिकॉर्न 39,310 26,017 13,293 51.09 4.26 7 क्लासिक 350 37,967 26,801 11,166 41.66 4.12 8 रेडर 29,064 43,028 -13,964 -32.45 3.15 9 ग्लैमर 26,573 4,941 21,632 437.81 2.88 10 बुलेट 350 25,040 16,489 8,551 51.86 2.71 टोटल 9,22,357 6,95,367 2,26,990 32.64 100

टॉप-10 मोटरसाइकिल की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो स्प्लेंडर की अप्रैल 2026 में 3,09,131 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,97,893 यूनिट बिकी थीं। यानी 1,11,238 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 56.21% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 33.52% रहा। शाइन की अप्रैल 2026 में 1,82,874 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,68,908 यूनिट बिकी थीं। यानी 13,966 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 8.27% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 19.83% रहा।

पल्सर की अप्रैल 2026 में 1,31,031 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,24,012 यूनिट बिकी थीं। यानी 7,019 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 5.66% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 14.21% रहा। HF डीलक्स की अप्रैल 2026 में 91,977 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 41,645 यूनिट बिकी थीं। यानी 50,332 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 120.86% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 9.97% रहा।

अपाचे की अप्रैल 2026 में 49,390 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 45,633 यूनिट बिकी थीं। यानी 3,757 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 8.23% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 5.35% रहा। CB यूनिकॉर्न की अप्रैल 2026 में 39,310 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 26,017 यूनिट बिकी थीं। यानी 13,293 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 51.09% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 4.26% रहा।

क्लासिक 350 की अप्रैल 2026 में 37,967 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 26,801 यूनिट बिकी थीं। यानी 11,166 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 41.66% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 4.12% रहा। रेडर की अप्रैल 2026 में 29,064 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 43,028 यूनिट बिकी थीं। यानी 13,964 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 32.45% की डिग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 3.15% रहा।