मोटसाइकिल का मतलब सिर्फ ये एक मॉडल! इसके आसपास भी नहीं शाइन, पल्सर, बुलेट; ये अपाचे या डीलक्स नहीं
अप्रैल 2026 जिन 10 मोटरसाइकिल को सबसे ज्यादा खरीदा गया उसमें हीरो स्प्लेंडर एक बार फिर नंबर-1 रही। भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स को अप्रैल 2026 में साल-दर-साल (YoY) के आधार पर मजबूत ग्रोथ मिली।
देश की मोटरसाइकिल सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है इसकी लिस्ट सामने आ गए हैं। दरअसल, अप्रैल 2026 जिन 10 मोटरसाइकिल को सबसे ज्यादा खरीदा गया उसमें हीरो स्प्लेंडर एक बार फिर नंबर-1 रही। भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स को अप्रैल 2026 में साल-दर-साल (YoY) के आधार पर मजबूत ग्रोथ मिली। इन मोटरसाइकिल्स की कुल बिक्री 9,22,357 यूनिट रही, जो अप्रैल 2025 में बिकी 6,95,367 यूनिट से ज्यादा है। यानी 2,26,990 यूनिस की वॉल्यूम ग्रोथ हुई और कुल YoY ग्रोथ 32.64% रही।
हीरो स्प्लेंडर रेंज ने अप्रैल 2026 में 3,09,131 यूनिट की बिक्री के साथ चार्ट पर अपना दबदबा बनाए रखा। पिछले साल अप्रैल में बिकी 1,97,893 यूनिट की तुलना में स्प्लेंडर ने 56.21% की अच्छी ग्रोथ दर्ज की, जिसमें 1.11 लाख से ज्यादा यूनिट की वॉल्यूम बढ़त हुई। टॉप 10 मोटरसाइकिल्स में से अकेले स्प्लेंडर का हिस्सा कुल बिक्री का लगभग एक-तिहाई रहा। वहीं, लिस्ट में होंडा शाइन 1,82,874 यूनिट के साथ दूसरे स्थान पर रही। चलिए अब सभी 10 मॉडल की बिक्री को देखते हैं।
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TVS Apache RTX 300
₹ 1.99 - 2.29 लाख
TVS Apache RTR 160
₹ 1.12 - 1.27 लाख
TVS Apache RTR 310
₹ 2.21 - 2.87 लाख
TVS Apache RR 310
₹ 2.78 - 3.37 लाख
TVS Apache RTR 180
₹ 1.25 - 1.28 लाख
Hero Splendor Plus
₹ 77,557 - 80,331
|टॉप-10 मोटरसाइकिल मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026
|नं
|मॉडल
|अप्रैल 26
|अप्रैल 25
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|स्प्लेंडर
|3,09,131
|1,97,893
|1,11,238
|56.21
|33.52
|2
|शाइन
|1,82,874
|1,68,908
|13,966
|8.27
|19.83
|3
|पल्सर
|1,31,031
|1,24,012
|7,019
|5.66
|14.21
|4
|HF डीलक्स
|91,977
|41,645
|50,332
|120.86
|9.97
|5
|अपाचे
|49,390
|45,633
|3,757
|8.23
|5.35
|6
|CB यूनिकॉर्न
|39,310
|26,017
|13,293
|51.09
|4.26
|7
|क्लासिक 350
|37,967
|26,801
|11,166
|41.66
|4.12
|8
|रेडर
|29,064
|43,028
|-13,964
|-32.45
|3.15
|9
|ग्लैमर
|26,573
|4,941
|21,632
|437.81
|2.88
|10
|बुलेट 350
|25,040
|16,489
|8,551
|51.86
|2.71
|टोटल
|9,22,357
|6,95,367
|2,26,990
|32.64
|100
टॉप-10 मोटरसाइकिल की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो स्प्लेंडर की अप्रैल 2026 में 3,09,131 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,97,893 यूनिट बिकी थीं। यानी 1,11,238 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 56.21% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 33.52% रहा। शाइन की अप्रैल 2026 में 1,82,874 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,68,908 यूनिट बिकी थीं। यानी 13,966 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 8.27% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 19.83% रहा।
पल्सर की अप्रैल 2026 में 1,31,031 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,24,012 यूनिट बिकी थीं। यानी 7,019 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 5.66% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 14.21% रहा। HF डीलक्स की अप्रैल 2026 में 91,977 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 41,645 यूनिट बिकी थीं। यानी 50,332 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 120.86% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 9.97% रहा।
अपाचे की अप्रैल 2026 में 49,390 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 45,633 यूनिट बिकी थीं। यानी 3,757 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 8.23% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 5.35% रहा। CB यूनिकॉर्न की अप्रैल 2026 में 39,310 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 26,017 यूनिट बिकी थीं। यानी 13,293 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 51.09% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 4.26% रहा।
क्लासिक 350 की अप्रैल 2026 में 37,967 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 26,801 यूनिट बिकी थीं। यानी 11,166 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 41.66% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 4.12% रहा। रेडर की अप्रैल 2026 में 29,064 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 43,028 यूनिट बिकी थीं। यानी 13,964 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 32.45% की डिग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 3.15% रहा।
ग्लैमर की अप्रैल 2026 में 26,573 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 4,941 यूनिट बिकी थीं। यानी 21,632 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 437.81% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 2.88% रहा। बुलेट 350 की अप्रैल 2026 में 25,040 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 16,489 यूनिट बिकी थीं। यानी 8,551 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 51.86% की ग्रोथ मिली और इसका मार्केट शेयर 2.71% रहा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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