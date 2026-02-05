Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Most Sold Electric 2W Brands In January 2026
बजाज या हीरो नहीं, बल्कि इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के पीछे पड़े ग्राहक; ओला की बिक्री 70% गिरी

बजाज या हीरो नहीं, बल्कि इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के पीछे पड़े ग्राहक; ओला की बिक्री 70% गिरी

संक्षेप:

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस मोटर का दबदबा कायम है। वहीं, बजाज ऑटो ने भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा है। जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट को देखने को से बता चलता है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। खासकर सेगमेंट के बड़े ब्रांड तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

Feb 05, 2026 11:25 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस मोटर का दबदबा कायम है। वहीं, बजाज ऑटो ने भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा है। जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट को देखने को से बता चलता है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। खासकर सेगमेंट के बड़े ब्रांड तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, कभी देश की नंबर-1 कंपनी रहने वाली ओला इलेक्ट्रिक का सेगमेंट में बुरा हाल होता दिख रहा है। कंपनी को सालाना आधार पर करीब 70% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। ओला एकमात्र ऐसा ब्रांड रहा जिसे सबसे ज्यादा गिरावट का सामना करना पड़ा है। बता दें कि टीवीएस के पोर्टफोलियो में आईक्यूब और ऑर्बिटर जैसे मॉडल हैं। चलिए एक बार सेगमेंट की टॉप कंपनियो की सेल्स के आंकड़े देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric S1 Pro 3 Gen
Ola Electric S1 Pro 3 Gen
₹ 1.25 - 1.75 लाख
अभी ऑफर पाएं
टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी सेल्स जनवरी 2026
कंपनीजनवरी 2026जनवरी 2025चेंज % YoY
टीवीएस मोटर34,44024,02743
बजाज ऑटो25,52021,47018.9
एथर एनर्जी21,92313,09767.4
हीरो मोटोकॉर्प13,2741,6267.16
ओला इलेक्ट्रिक7,51224,413-69.2
एम्पीयर5,3363,63846.7
रिवर मोबिलिटी2,574611321.3
बीगॉस ऑटो2,4751,45170.6
ई-स्प्रिंटो ग्रीन2,033125
पीयूआर एनर्जी6851,651-58.5

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
PURE EV Epluto 7G Max

PURE EV Epluto 7G Max

₹ 1.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BattRE Electric Mobility LoEV

BattRE Electric Mobility LoEV

₹ 59,900

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Okaya EV Faast F2B

Okaya EV Faast F2B

₹ 89,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी की सेल्स की बात करें तो टीवीएस मोटर ने जनवरी 2026 में कुल 34,440 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 24,027 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 43% की सालाना ग्रोथ मिली। बजाज ऑटो ने जनवरी 2026 में कुल 25,520 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 21,470 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 18.9% की सालाना ग्रोथ मिली। एथर एनर्जी ने जनवरी 2026 में कुल 21,923 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 13,097 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 67.4% की सालाना ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:विदेशियों को हीरो और होंडा से ज्यादा पसंद आ रहे, इस इंडियन कंपनी के टू-व्हीलर्स

हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी 2026 में कुल 13,274 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 1,626 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 7.16% की सालाना ग्रोथ मिली। ओला इलेक्ट्रिक ने जनवरी 2026 में कुल 7,512 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 24,413 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 69.20% की सालाना डिग्रोथ मिली। एम्पीयर ने जनवरी 2026 में कुल 5,336 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 3,638 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 46.7% की सालाना ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:होंडा ने इस स्कूटर का स्पेशल एडिशन किया लॉन्च, सिर्फ इतनी रखी कीमत

रिवर मोबिलिटी ने जनवरी 2026 में कुल 2,574 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 611 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 321.3% की सालाना ग्रोथ मिली। बीगॉस ऑटो ने जनवरी 2026 में कुल 2,475 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 1,451 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 70.6% की सालाना ग्रोथ मिली। ई-स्प्रिंटो ग्रीन ने जनवरी 2026 में कुल 2,033 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 125 गाड़ियां बेची थीं। पीयूआर एनर्जी ने जनवरी 2026 में कुल 685 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 1,651 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 58.50% की सालाना डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Electric Vehicles Electric Scooter Ola Electric Scooter अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।