बजाज या हीरो नहीं, बल्कि इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के पीछे पड़े ग्राहक; ओला की बिक्री 70% गिरी

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस मोटर का दबदबा कायम है। वहीं, बजाज ऑटो ने भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा है। जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट को देखने को से बता चलता है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। खासकर सेगमेंट के बड़े ब्रांड तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस मोटर का दबदबा कायम है। वहीं, बजाज ऑटो ने भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा है। जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट को देखने को से बता चलता है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। खासकर सेगमेंट के बड़े ब्रांड तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, कभी देश की नंबर-1 कंपनी रहने वाली ओला इलेक्ट्रिक का सेगमेंट में बुरा हाल होता दिख रहा है। कंपनी को सालाना आधार पर करीब 70% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। ओला एकमात्र ऐसा ब्रांड रहा जिसे सबसे ज्यादा गिरावट का सामना करना पड़ा है। बता दें कि टीवीएस के पोर्टफोलियो में आईक्यूब और ऑर्बिटर जैसे मॉडल हैं। चलिए एक बार सेगमेंट की टॉप कंपनियो की सेल्स के आंकड़े देखते हैं।
|टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी सेल्स जनवरी 2026
|कंपनी
|जनवरी 2026
|जनवरी 2025
|चेंज % YoY
|टीवीएस मोटर
|34,440
|24,027
|43
|बजाज ऑटो
|25,520
|21,470
|18.9
|एथर एनर्जी
|21,923
|13,097
|67.4
|हीरो मोटोकॉर्प
|13,274
|1,626
|7.16
|ओला इलेक्ट्रिक
|7,512
|24,413
|-69.2
|एम्पीयर
|5,336
|3,638
|46.7
|रिवर मोबिलिटी
|2,574
|611
|321.3
|बीगॉस ऑटो
|2,475
|1,451
|70.6
|ई-स्प्रिंटो ग्रीन
|2,033
|125
|–
|पीयूआर एनर्जी
|685
|1,651
|-58.5
टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी की सेल्स की बात करें तो टीवीएस मोटर ने जनवरी 2026 में कुल 34,440 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 24,027 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 43% की सालाना ग्रोथ मिली। बजाज ऑटो ने जनवरी 2026 में कुल 25,520 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 21,470 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 18.9% की सालाना ग्रोथ मिली। एथर एनर्जी ने जनवरी 2026 में कुल 21,923 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 13,097 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 67.4% की सालाना ग्रोथ मिली।
हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी 2026 में कुल 13,274 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 1,626 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 7.16% की सालाना ग्रोथ मिली। ओला इलेक्ट्रिक ने जनवरी 2026 में कुल 7,512 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 24,413 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 69.20% की सालाना डिग्रोथ मिली। एम्पीयर ने जनवरी 2026 में कुल 5,336 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 3,638 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 46.7% की सालाना ग्रोथ मिली।
रिवर मोबिलिटी ने जनवरी 2026 में कुल 2,574 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 611 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 321.3% की सालाना ग्रोथ मिली। बीगॉस ऑटो ने जनवरी 2026 में कुल 2,475 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 1,451 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 70.6% की सालाना ग्रोथ मिली। ई-स्प्रिंटो ग्रीन ने जनवरी 2026 में कुल 2,033 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 125 गाड़ियां बेची थीं। पीयूआर एनर्जी ने जनवरी 2026 में कुल 685 यूनिट बेचीं। जबकि, जनवरी 2025 में कंपनी ने 1,651 गाड़ियां बेची थीं। यानी इसे 58.50% की सालाना डिग्रोथ मिली।
