अक्टूबर 2026 में बढ़ी मिडसाइज SUVs की सेल, विक्टोरिस छूटी पीछे, नंबर 1 पर रही यह एसयूवी

मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट की सेल में अक्टूबर 2026 के दौरान अच्छी बढ़त देखने को मिली। पिछले महीने इस सेगमेंट में टोटल 86,914 यूनिट की सेल हुई। इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा पहले नंबर पर रही, लेकिन मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने क्रेटा को कड़ी टक्कर दी।

मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट की सेल में अक्टूबर 2026 के दौरान अच्छी बढ़त देखने को मिली। पिछले महीने इस सेगमेंट में टोटल 86,914 यूनिट की सेल हुई। जबकि, अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 67,368 यूनिट था। इस तरह ईयर-ऑन-ईयर सेल में में 29% यानी 19,546 यूनिट की ग्रोथ दर्ज की गई। इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा पहले नंबर पर रही, लेकिन मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने क्रेटा को कड़ी टक्कर दी। आइए जानते हैं डीटेल।

क्रेटा और विक्टोरिस के बीच कम हुआ अंतर अक्टूबर 2026 में हुंडई क्रेटा की टोटल 17,955 यूनिट बिकीं और यह सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही। हालांकि, दूसरे नंबर पर मौजूद मारुति सुजुकी विक्टोरिस उससे ज्यादा पीछे नहीं रही। विक्टोरिस की 16,792 यूनिट बिकीं और दोनों के बीच सिर्फ 1,163 यूनिट का अंतर रहा। खास बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर में क्रेटा और विक्टोरिस के बीच सेल का अंतर 4,885 यूनिट था। इस साल विक्टोरिस की सेल में सालाना 3,296 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, जबकि क्रेटा की सेल 426 यूनिट घट गई। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 11,200 यूनिट के साथ चौथे नंबर पर रही। इसकी बिक्री में ऐनुअली 791 यूनिट का सुधार हुआ।

सेल्टॉस और सिएरा की शानदार बिक्री किआ सेल्टॉस ने अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन किया। इसकी 13,423 यूनिट बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने 7,130 यूनिट की सेल हुई थी। इस तरह इसकी सेल में 6,293 यूनिट की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो उन मॉडल्स में सबसे ज्यादा रही जिनकी बिक्री दोनों सालों में हुई थी। टाटा सिएरा ने 7,205 यूनिट के साथ 6th पोजिशन हासिल किया। वहीं, हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई बेयॉन की 3,449 यूनिट बिकीं और यह आठवें नंबर पर रही। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की सेल घटकर 7,797 यूनिट रह गई, जो पिछले साल के मुकाबले 3,758 यूनिट कम है। यह इस सेगमेंट में नंबर के हिसाब से सबसे बड़ी गिरावट रही।

एलिवेट और Curvv की सेल में भी बढ़ोतरी होंडा एलिवेट की सेल ईयर-ऑन-ईयर 68% बढ़कर 3,673 यूनिट हो गई। वहीं, टाटा कर्व की 2,377 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 66% ज्यादा हैं। कर्व की सेल में 945 यूनिट का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ, Volkswagen Taigun की बिक्री 39.8% घटकर 939 यूनिट रह गई। स्कोडा कुशाक की 1,097 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल इसी टाइम पीरियर के दौरान हुई सेल से 10% कम हैं। हुंडई क्रेटा की बिक्री में भी 2.3% की गिरावट दर्ज की गई। इन चारों मॉडल्स की टोटल सेल में पिछले साल के मुकाबले 4,927 यूनिट की कमी आई।