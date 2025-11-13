Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Midsize SUVs Oct 2025 Creta, Scorpio, Victoris, Hyryder, Harrier, Check all details
इस कार के आगे सबकी बोलती बंद! स्कॉर्पियो भी छूटी पीछे, टॉप-10 मिड-साइज SUVs में ये बनी नंबर-1

इस कार के आगे सबकी बोलती बंद! स्कॉर्पियो भी छूटी पीछे, टॉप-10 मिड-साइज SUVs में ये बनी नंबर-1

संक्षेप: अक्टूबर 2025 में टॉप-10 मिड-साइज SUVs की सेल काफी शानदार रही। अक्टूबर 2025 में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) फिर नंबर बन गई। वहीं, मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) की धमाकेदार एंट्री ने सेगमेंट को जबरदस्त बूम दिया।

Thu, 13 Nov 2025 10:40 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत में SUV सेगमेंट दिन-ब-दिन और रोमांचक होता जा रहा है। हर महीने कोई न कोई नई SUV चर्चा में रहती है, लेकिन अक्टूबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि अभी भी मिड-साइज SUV सेगमेंट की बादशाहत कुछ ही गाड़ियों के हाथ में है। इस महीने हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) और मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। आइए जानते हैं कि किसने सबसे ज्यादा बाजी मारी है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:हुंडई की इस कार हुआ बुरा हाल, अक्टूबर के 31 दिनों में सिर्फ 6 लोगों ने खरीदा

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 10.73 - 20.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

₹ 12.98 - 16.7 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.94 - 14.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

1- हुंडई क्रेटा SUV सेगमेंट की अजेय क्वीन

हुंडई क्रेटा SUV सेगमेंट की अजेय क्वीन बनी हुई है। इसकी बिक्री 18,381 यूनिट्स रही। इसकी बिक्री में +5% (YoY) की वृद्धि हुई। हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) एक बार फिर नंबर-1 बनी है। शानदार डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और दमदार इंजन के चलते क्रेटा (Creta) ने अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा 18,381 यूनिट्स की बिक्री की। यही वजह है कि इसे आज भी मिड-साइज SUV सेगमेंट का बेंचमार्क माना जाता है।

मॉडलअक्टूबर 2025 बिक्रीअक्टूबर 2024 बिक्रीYoY
1- हुंडई क्रेटा18,38117,4975%
2- महिंद्रा स्कॉर्पियो18,10715,87714%
3- मारुति विक्टोरिस13,49600%
4- टोयोटा हायराइडर11,5555,449112%
5- मारुति विटारा10,40914,083-26%
6- महिंद्रा XUV70010,13910,435-3%
7- किआ सेल्टोस7,1306,36512%
8- टाटा हैरियर4,4831,947130%
9- टाटा सफारी2,5102,08620%
10- होंडा एलिवेट2,1862,1492%

2- महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) बनी नंबर-1

महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) दूसरे नंबर पर रही। इसकी बिक्री 18,107 यूनिट्स रही। इसकी सेल में 14% (YoY) की वृद्धि देखी गई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic) और स्कॉर्पियो-N (Scorpio N) दोनों मिलकर मार्केट में कमाल कर रहे हैं। अपनी रग्ड बॉडी, पावरफुल इंजन और SUV स्टाइल के कारण यह अब भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। बस थोड़े अंतर से यह क्रेटा (Creta) से पीछे रही।

3- मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris)

मारुति विक्टोरिस की बिक्री 13,496 यूनिट्स रही। मारुति (Maruti) की नई विक्टोरिस (Victoris) SUV ने अपने पहले ही फुल सेल्स महीने में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया। सितंबर में लॉन्च हुई यह SUV ग्राहकों के बीच इतनी लोकप्रिय हो गई कि 25,000 से ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं।

4- टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder)

टोयोटा (Toyota) की अर्बन क्रूजर हायराइडर (Urban Cruiser Hyryder) ने अक्टूबर में स्थिर प्रदर्शन किया। इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन और शानदार माइलेज (28+ kmpl तक) इसे खास बनाते हैं। यह उन ग्राहकों के लिए बेस्ट चॉइस है, जो माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं।

5- टाटा हैरियर– नई टेक्नोलॉजी के साथ दमदार SUV

टाटा हैरियर (Tata Harrier) फेसलिफ्ट के बाद पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न हो गई है। ADAS, नए इंफोटेनमेंट सिस्टम और मजबूत डिजाइन के कारण यह टॉप 5 में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही।

ये भी पढ़ें:अब पेट्रोल वैरिएंट में आ रही टाटा हैरियर और सफारी, इस दिन होगी लॉन्च

अक्टूबर 2025 का सेल्स चार्ट साफ दिखाता है कि अब SUV ही भारतीय कार मार्केट की रीढ़ बन चुकी हैं। हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने फिर से अपनी बादशाहत कायम रखी, स्कॉर्पियो (Scorpio) ने दूसरा स्थान मजबूती से थामा और मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) ने दिखाया कि नया खिलाड़ी भी बड़ा धमाका कर सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Hyundai Creta

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।