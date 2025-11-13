इस कार के आगे सबकी बोलती बंद! स्कॉर्पियो भी छूटी पीछे, टॉप-10 मिड-साइज SUVs में ये बनी नंबर-1

संक्षेप: अक्टूबर 2025 में टॉप-10 मिड-साइज SUVs की सेल काफी शानदार रही। अक्टूबर 2025 में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) फिर नंबर बन गई। वहीं, मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) की धमाकेदार एंट्री ने सेगमेंट को जबरदस्त बूम दिया।

Thu, 13 Nov 2025 10:40 PM

भारत में SUV सेगमेंट दिन-ब-दिन और रोमांचक होता जा रहा है। हर महीने कोई न कोई नई SUV चर्चा में रहती है, लेकिन अक्टूबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि अभी भी मिड-साइज SUV सेगमेंट की बादशाहत कुछ ही गाड़ियों के हाथ में है। इस महीने हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) और मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। आइए जानते हैं कि किसने सबसे ज्यादा बाजी मारी है।

1- हुंडई क्रेटा SUV सेगमेंट की अजेय क्वीन

हुंडई क्रेटा SUV सेगमेंट की अजेय क्वीन बनी हुई है। इसकी बिक्री 18,381 यूनिट्स रही। इसकी बिक्री में +5% (YoY) की वृद्धि हुई। हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) एक बार फिर नंबर-1 बनी है। शानदार डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और दमदार इंजन के चलते क्रेटा (Creta) ने अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा 18,381 यूनिट्स की बिक्री की। यही वजह है कि इसे आज भी मिड-साइज SUV सेगमेंट का बेंचमार्क माना जाता है।

मॉडल अक्टूबर 2025 बिक्री अक्टूबर 2024 बिक्री YoY 1- हुंडई क्रेटा 18,381 17,497 5% 2- महिंद्रा स्कॉर्पियो 18,107 15,877 14% 3- मारुति विक्टोरिस 13,496 0 0% 4- टोयोटा हायराइडर 11,555 5,449 112% 5- मारुति विटारा 10,409 14,083 -26% 6- महिंद्रा XUV700 10,139 10,435 -3% 7- किआ सेल्टोस 7,130 6,365 12% 8- टाटा हैरियर 4,483 1,947 130% 9- टाटा सफारी 2,510 2,086 20% 10- होंडा एलिवेट 2,186 2,149 2%

2- महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) बनी नंबर-1

महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) दूसरे नंबर पर रही। इसकी बिक्री 18,107 यूनिट्स रही। इसकी सेल में 14% (YoY) की वृद्धि देखी गई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic) और स्कॉर्पियो-N (Scorpio N) दोनों मिलकर मार्केट में कमाल कर रहे हैं। अपनी रग्ड बॉडी, पावरफुल इंजन और SUV स्टाइल के कारण यह अब भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। बस थोड़े अंतर से यह क्रेटा (Creta) से पीछे रही।

3- मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris)

मारुति विक्टोरिस की बिक्री 13,496 यूनिट्स रही। मारुति (Maruti) की नई विक्टोरिस (Victoris) SUV ने अपने पहले ही फुल सेल्स महीने में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया। सितंबर में लॉन्च हुई यह SUV ग्राहकों के बीच इतनी लोकप्रिय हो गई कि 25,000 से ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं।

4- टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder)

टोयोटा (Toyota) की अर्बन क्रूजर हायराइडर (Urban Cruiser Hyryder) ने अक्टूबर में स्थिर प्रदर्शन किया। इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन और शानदार माइलेज (28+ kmpl तक) इसे खास बनाते हैं। यह उन ग्राहकों के लिए बेस्ट चॉइस है, जो माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं।

5- टाटा हैरियर– नई टेक्नोलॉजी के साथ दमदार SUV

टाटा हैरियर (Tata Harrier) फेसलिफ्ट के बाद पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न हो गई है। ADAS, नए इंफोटेनमेंट सिस्टम और मजबूत डिजाइन के कारण यह टॉप 5 में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही।