SUV सेगमेंट में किसी को आगे नहीं बढ़ने दी रही ये कार, सफारी, हैरियर तो दूर-दूर तक नहीं; ये विटारा या विक्टोरिस नहीं

देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा बरकरार है। पिछले महीने यानी नवंबर में एक बार फिर क्रेटा सेगमेंट में नंबर-1 कार बनकर सामने आई। क्रेटा की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर और किआ सेल्टोस जैसे मॉडल भी पीछे रहे। टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में सिर्फ 4 मॉडल ही ऐसे रहें जिनकी 10,000 से ज्यादा यूनिट बिकीं। चलिए एक बार टॉप-10 मिडसाइड SUVs की सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

टॉप-10 मिडसाइज SUVs सेल्स नवंबर 2025 नं मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 YoY% 1 हुंडई क्रेटा 17,344 15,452 12% 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,616 12,704 23% 3 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 12,300 0 0% 4 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 11,339 10,148 12% 5 टोयोटा हाइराइडर 7,393 4,857 52% 6 किआ सेल्टोस 6,305 5,364 18% 7 महिंद्रा XUV 700 6,176 9,100 -32% 8 टाटा हैरियर 3,771 1,374 174% 9 टाटा सफारी 1,895 1,563 21% 10 होंडा एलिवेट 1,836 1,668 10%

टॉप-10 मिडसाइज SUVs सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की नवंबर 2025 में 17,344 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,452 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की ईयरली ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की नवंबर 2025 में 15,616 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 12,704 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 23% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी विक्टोरिस की नवंबर 2025 में 12,300 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की नवंबर 2025 में 11,339 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 10,148 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की ईयरली ग्रोथ मिली।

टोयोटा हाइराइडर की नवंबर 2025 में 7,393 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 4,857 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 52% की ईयरली ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की नवंबर 2025 में 6,305 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 5,364 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की ईयरली ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 700 की नवंबर 2025 में 6,176 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,100 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की ईयरली डिग्रोथ मिली।