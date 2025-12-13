Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Midsize SUVs November 2025 Creta Dominate Scorpio, Victoris
SUV सेगमेंट में किसी को आगे नहीं बढ़ने दी रही ये कार, सफारी, हैरियर तो दूर-दूर तक नहीं; ये विटारा या विक्टोरिस नहीं

संक्षेप:

हुंडई क्रेटा की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर और किआ सेल्टोस जैसे मॉडल भी पीछे रहे। चलिए एक बार टॉप-10 मिडसाइड SUVs की सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

Dec 13, 2025 10:36 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा बरकरार है। पिछले महीने यानी नवंबर में एक बार फिर क्रेटा सेगमेंट में नंबर-1 कार बनकर सामने आई। क्रेटा की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर और किआ सेल्टोस जैसे मॉडल भी पीछे रहे। टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में सिर्फ 4 मॉडल ही ऐसे रहें जिनकी 10,000 से ज्यादा यूनिट बिकीं। चलिए एक बार टॉप-10 मिडसाइड SUVs की सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

टॉप-10 मिडसाइज SUVs सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की नवंबर 2025 में 17,344 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,452 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की ईयरली ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की नवंबर 2025 में 15,616 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 12,704 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 23% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी विक्टोरिस की नवंबर 2025 में 12,300 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की नवंबर 2025 में 11,339 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 10,148 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की ईयरली ग्रोथ मिली।

महिंद्रा की ये 7-सीटर पूरी साल सेल में रही फिसड्डी, नवंबर में भी सिर्फ 47 ग्राहक

टोयोटा हाइराइडर की नवंबर 2025 में 7,393 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 4,857 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 52% की ईयरली ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की नवंबर 2025 में 6,305 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 5,364 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की ईयरली ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 700 की नवंबर 2025 में 6,176 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,100 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

2026 में मारुति लॉन्च करेगी ये 4 धांसू कार, जनवरी में आएगा पहला मॉडल

टाटा हैरियर की नवंबर 2025 में 3,771 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,374 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 174% की ईयरली ग्रोथ मिली। टाटा सफारी की नवंबर 2025 में 1,895 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,563 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की ईयरली ग्रोथ मिली। होंडा एलिवेट की नवंबर 2025 में 1,836 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,668 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की ईयरली ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

