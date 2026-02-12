स्कॉर्पियो को पीछे धकेल नंबर-1 की कुर्सी पर बैठ गई ये SUV, ताबड़तोड़ 17,921 लोगों ने खरीदी; इसके आगे XUV 7XO भी फेल

संक्षेप: जनवरी 2026 में मिडसाइज SUV सेगमेंट में टॉप पोजिशन के लिए जबरदस्त जंग देखने को मिली। क्रेटा (Creta) ने भले ही हल्की गिरावट झेली, लेकिन नंबर-1 बनी रही। वहीं, स्कॉर्पियो (Scorpio) और विक्टोरिस (Victoris) ने कड़ी टक्कर दी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

साल 2026 की शुरुआत मिडसाइज SUV सेगमेंट में जबरदस्त मुकाबले के साथ हुई है। जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने फिर से नंबर 1 की कुर्सी संभाल ली है। वहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio), मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) और महिंद्रा XUV 7XO (Mahindra XUV 7XO) जैसी SUVs ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किस SUV ने कितनी बिक्री की और कौन आगे रहा।

1- हुंडई क्रेटा की 17,921 यूनिट सेल

हुंडई क्रेटा (Creta) ने हल्की गिरावट के बावजूद पहला स्थान बरकरार रखा। कंपनी ने जनवरी 2026 में इसकी 17,921 यूनिट सेल की। वहीं, जनवरी 2025 में इसकी 18,522 यूनिट बिकी, जो करीब 3% की YoY गिरावट है। भले ही बिक्री थोड़ी घटी हो, लेकिन सेगमेंट में अभी भी क्रेटा (Creta) का दबदबा कायम है।

2- महिंद्रा स्कॉर्पियो की 15,542 यूनिट सेल

महिंद्रा स्कॉर्पियो (Scorpio) ने दूसरा स्थान हासिल किया। जनवरी 2026 में इसकी 15,542 यूनिट सेल हुई। वहीं, पिछले साल 15,442 यूनिट सेल हुई, जो लगभग फ्लैट ग्रोथ है। स्कॉर्पियो (Scorpio) की मजबूत इमेज और पावरफुल परफॉर्मेंस इसे लगातार टॉप पर बनाए रखती है।

3- मारुति विक्टोरिस की 15,240 यूनिट सेल

नई लॉन्च हुई विक्टोरिस (Victoris) ने कम समय में बड़ा कमाल किया। जनवरी 2026 में इसकी 15,240 यूनिट सेल हुईं। वहीं, लॉन्च के 5 महीनों में 50,000+ बिक्री सेल हुई। यह दिखाता है कि ग्राहकों ने इसे तेजी से अपनाया है।

4- महिंद्रा XUV 7XO – 10,133 यूनिट

महिंद्रा XUV 700 का नया और प्रीमियम अवतार XUV 7XO चौथे स्थान पर रहा। जनवरी 2026 में इसकी 10,133 यूनिट बिकेंगी। फेसलिफ्ट और नए फीचर्स के चलते इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

किआ सेल्टोस की 10,639 यूनिट सेल

नई जेनरेशन सेल्टोस (Seltos) ने शानदार वापसी की। जनवरी 2026 में 10,639 यूनिट सेल हुई, जो 64% की YoY ग्रोथ है।

टोयोटा हायराइडर की 9,156 यूनिट सेल

टोयोटा हायराइडर (Hyryder) ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया। जनवरी 2026 में इसकी 9,156 यूनिट सेल हुई, जो 85% की YoY ग्रोथ है।

मारुति ग्रैंड विटारा की 7,030 यूनिट सेल

मारुति ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) की बिक्री में गिरावट देखी गई। जनवरी 2026 में इसकी 7,030 यूनिट सेल हुई, जो 55% की YoY गिरावट है। संभावना है कि विक्टोरिस (Victoris) की एंट्री से इसकी बिक्री प्रभावित हुई हो।

टाटा हैरियर और सफारी का दम