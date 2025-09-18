स्कॉर्पियो, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस, हैरियर की बोलती बंद! लोगों ने इस SUV को खरीदने खर्च किए लाखों रुपए

पिछले महीने इस सेगमेंट को जिस मॉडल ने टॉप किया वो हुंडई क्रेटा है। वैसे क्रेटा कई महीनों सेगमेंट के साथ देश की भी नंबर-1 SUV बनी हुई है। क्रेटा इस लिस्ट में शामिल एकमात्र ऐसी कार भी है जिसकी 15 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि, अन्य किसी भी मॉडल की 10 से ज्यादा यूनिट नहीं बिकीं।

भारतीय बाजार में अगस्त 2025 में बिकने वाली टॉप-10 मिड साइज SUVs की लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने इस सेगमेंट को जिस मॉडल ने टॉप किया वो हुंडई क्रेटा है। वैसे क्रेटा कई महीनों सेगमेंट के साथ देश की भी नंबर-1 SUV बनी हुई है। क्रेटा इस लिस्ट में शामिल एकमात्र ऐसी कार भी है जिसकी 15 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि, अन्य किसी भी मॉडल की 10 से ज्यादा यूनिट नहीं बिकीं। वैसे इस लिस्ट में महिंद्रा और टाटा के 2-2 मॉडल शामिल रहे। जबकि, हुंडई, टोयोटा, मारुति, किआ, होंडा और वोक्सवैगन का 1-1 मॉडल शामिल रहा। चलिए अब इस लिस्ट को देखते हैं।

टॉप-10 मिड साइज SUVs अगस्त 2025 रैंक मॉडल यूनिट 1 हुंडई क्रेटा 15,924 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो 9,840 3 टोयोटा हाइराइडर 9,100 4 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 5,743 5 महिंद्रा XUV 700 4,956 6 किआ सेल्टोस 4,687 7 टाटा हैरियर 3,087 8 टाटा कर्व 1,703 9 होंडा एलिवेट 1,660 10 वोक्सवैगन ताइगुन 1,001

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।