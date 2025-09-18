स्कॉर्पियो, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस, हैरियर की बोलती बंद! लोगों ने इस SUV को खरीदने खर्च किए लाखों रुपए
भारतीय बाजार में अगस्त 2025 में बिकने वाली टॉप-10 मिड साइज SUVs की लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने इस सेगमेंट को जिस मॉडल ने टॉप किया वो हुंडई क्रेटा है। वैसे क्रेटा कई महीनों सेगमेंट के साथ देश की भी नंबर-1 SUV बनी हुई है। क्रेटा इस लिस्ट में शामिल एकमात्र ऐसी कार भी है जिसकी 15 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि, अन्य किसी भी मॉडल की 10 से ज्यादा यूनिट नहीं बिकीं। वैसे इस लिस्ट में महिंद्रा और टाटा के 2-2 मॉडल शामिल रहे। जबकि, हुंडई, टोयोटा, मारुति, किआ, होंडा और वोक्सवैगन का 1-1 मॉडल शामिल रहा। चलिए अब इस लिस्ट को देखते हैं।
|टॉप-10 मिड साइज SUVs अगस्त 2025
|रैंक
|मॉडल
|यूनिट
|1
|हुंडई क्रेटा
|15,924
|2
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|9,840
|3
|टोयोटा हाइराइडर
|9,100
|4
|मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
|5,743
|5
|महिंद्रा XUV 700
|4,956
|6
|किआ सेल्टोस
|4,687
|7
|टाटा हैरियर
|3,087
|8
|टाटा कर्व
|1,703
|9
|होंडा एलिवेट
|1,660
|10
|वोक्सवैगन ताइगुन
|1,001
अगस्त 2025 की टॉप-10 मिड साइज SUVs की बात करें तो हुंडई क्रेटा की 15,924 यूनिट, महिंद्रा स्कॉर्पियो की 9,840 यूनिट, टोयोटा हाइराइडर की 9,100 यूनिट, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की 5,743 यूनिट, महिंद्रा XUV 700 की 4,956 यूनिट, किआ सेल्टोस की 4,687 यूनिट, टाटा हैरियर की 3,087 यूनिट, टाटा कर्व की 1,703 यूनिट, होंडा एलिवेट की 1,660 यूनिट और वोक्सवैगन ताइगुन की 1,001 यूनिट बिकीं।
हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।
इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।
SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।
