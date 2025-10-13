स्कॉर्पियो, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाइाइडर पर फिर भारी पड़ी ये SUV; ग्राहकों ने एक बार बना दिया नंबर-1

देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। इस SUV एक बार फिर सितंबर में सेगमेंट को टॉप करने का काम किया। नए GST 2.0 के बाद क्रेटा की बिक्री में धमाकेदार उछाल मिला है। हालांकि, इस सेगमेंट में शामिल दूसरे कई मॉडल को भी गजब की ग्रोथ मिली।

देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। इस SUV एक बार फिर सितंबर में सेगमेंट को टॉप करने का काम किया। नए GST 2.0 के बाद क्रेटा की बिक्री में धमाकेदार उछाल मिला है। हालांकि, इस सेगमेंट में शामिल दूसरे कई मॉडल को भी गजब की ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो और क्रेटा के बीच महज 489 यूनिट का अंतर रहा। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ टाटा हैरियर को मिली। जिसे 161% की ईयरली ग्रोथ मिली। आप भी अपने लिए कोई मिडसाइज SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इस लिस्ट को देखना चाहिए।

टॉप-10 मिडसाइज SUV सेल्स सितंबर 2025 रैंक मॉडल सितंबर 2025 सितंबर 2024 ग्रोथ % YoY 1 हुंडई क्रेटा 18,861 15,862 19% 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो 18,372 14,438 27% 3 महिंद्रा XUV700 9,764 9,646 1% 4 टोयोटा हाइराइडर 7,608 5,385 41% 5 किआ सेल्टोस 5,816 6,959 -16% 6 मारुति ग्रैंड विटारा 5,698 10,267 -45% 7 मारुति विक्टोरिस 4,261 - - 8 टाटा हैरियर 4,181 1,600 161% 9 होंडा एलिवेट 2,199 1,960 12% 10 टाटा सफारी 2,000 1,644 22%

टॉप-10 मिडसाइज SUV सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 15,862 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 19% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की सितंबर 2025 में 18,372 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 14,438 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 27% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV700 की सितंबर 2025 में 9,764 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 9,646 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 1% की ग्रोथ मिली।

टोयोटा हाइराइडर की सितंबर 2025 में 7,608 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 5,385 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 41% की ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की सितंबर 2025 में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 6,959 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 16% की डिग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की सितंबर 2025 में 5,698 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,267 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 45% की डिग्रोथ मिली।