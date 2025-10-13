Hindustan Hindi News
देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। इस SUV एक बार फिर सितंबर में सेगमेंट को टॉप करने का काम किया। नए GST 2.0 के बाद क्रेटा की बिक्री में धमाकेदार उछाल मिला है। हालांकि, इस सेगमेंट में शामिल दूसरे कई मॉडल को भी गजब की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 10:23 AM
स्कॉर्पियो, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाइाइडर पर फिर भारी पड़ी ये SUV; ग्राहकों ने एक बार बना दिया नंबर-1

देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। इस SUV एक बार फिर सितंबर में सेगमेंट को टॉप करने का काम किया। नए GST 2.0 के बाद क्रेटा की बिक्री में धमाकेदार उछाल मिला है। हालांकि, इस सेगमेंट में शामिल दूसरे कई मॉडल को भी गजब की ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो और क्रेटा के बीच महज 489 यूनिट का अंतर रहा। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ टाटा हैरियर को मिली। जिसे 161% की ईयरली ग्रोथ मिली। आप भी अपने लिए कोई मिडसाइज SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इस लिस्ट को देखना चाहिए।

टॉप-10 मिडसाइज SUV सेल्स सितंबर 2025
रैंकमॉडलसितंबर 2025सितंबर 2024ग्रोथ % YoY
1हुंडई क्रेटा18,86115,86219%
2महिंद्रा स्कॉर्पियो18,37214,43827%
3महिंद्रा XUV7009,7649,6461%
4टोयोटा हाइराइडर7,6085,38541%
5किआ सेल्टोस5,8166,959-16%
6मारुति ग्रैंड विटारा5,69810,267-45%
7मारुति विक्टोरिस4,261--
8टाटा हैरियर4,1811,600161%
9होंडा एलिवेट2,1991,96012%
10टाटा सफारी2,0001,64422%

टॉप-10 मिडसाइज SUV सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 15,862 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 19% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की सितंबर 2025 में 18,372 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 14,438 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 27% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV700 की सितंबर 2025 में 9,764 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 9,646 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 1% की ग्रोथ मिली।

टोयोटा हाइराइडर की सितंबर 2025 में 7,608 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 5,385 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 41% की ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की सितंबर 2025 में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 6,959 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 16% की डिग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की सितंबर 2025 में 5,698 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,267 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 45% की डिग्रोथ मिली।

मारुति विक्टोरिस की सितंबर 2025 में 4,261 यूनिट बिकीं। टाटा हैरियर की सितंबर 2025 में 4,181 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,600 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 161% की ग्रोथ मिली। होंडा एलिवेट की सितंबर 2025 में 2,199 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,960 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 12% की ग्रोथ मिली। टाटा सफारी की सितंबर 2025 में 2,000 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,644 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 22% की ग्रोथ मिली।

