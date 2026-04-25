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जिस स्टाइलिश स्कूटर को भारतीयों ने दिखाया ठेंगा, वो मेड-इन-इंडिया मॉडल विदेश में बना नंबर-1

Apr 25, 2026 06:23 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कई मॉडल ऐसे भी है जो भारत में सिर्फ विदेशी बाजार के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यानी इन्हें भारत में ना बेचकर सिर्फ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की इस लिस्ट को देखने से पता चलता है कि होंडा का नवी इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। इसकी 1.72 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हुईं।

जिस स्टाइलिश स्कूटर को भारतीयों ने दिखाया ठेंगा, वो मेड-इन-इंडिया मॉडल विदेश में बना नंबर-1

भारतीय बाजार में स्कूटर की डिमांड काफी ज्यादा है। इसमें कई कंपनियों के अल-अलग मॉडल शामिल हैं। हालांकि, होंडा एक्टिवा हमेशा ही लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। इतना ही नहीं, मेड-इन-इंडिया स्कूटर का दबदबा देश के बाहर भी देखने को मिलता है। खास ये है कि कई मॉडल ऐसे भी है जो भारत में सिर्फ विदेशी बाजार के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यानी इन्हें भारत में ना बेचकर सिर्फ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की इस लिस्ट को देखने से पता चलता है कि होंडा का नवी इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। इसकी 1.72 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। चौंकाने वाली बात ये है कि भारत में खराब बिक्री के चलते इसे यहां नहीं बेचा जाता। इसके सामने कई पॉपुलर मॉडल जैसे सुज़ुकी बर्गमैन, सुजुकी एक्सेस, टीवीएस जुपिटर, टीवीएस एनटॉर्क पीछे छूट गए। चलिए एक बार एक्सपोर्ट लिस्ट को देखते हैं।

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टॉप-10 मेड-इन-इंडिया स्कूटर एक्सपोर्ट FY2026
नंमॉडलFY2026FY2025चेंज % YoY
1होंडा नवी1,72,7901,43,58320%
2होंडा डियो1,36,9601,27,3668%
3टीवीएस एनटॉर्क97,46764,98850%
4यामाहा रे70,10568,2313%
5हीरो जूम46,5458,322459%
6सुज़ुकी बर्गमैन40,85333,80321%
7होंडा डियो 12536,355NEW-
8सुजुकी एक्सेस26,0465,492374%
9सुज़ुकी एवेनिस9,0879,291-2%
10टीवीएस जुपिटर8,81919,504-55%

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टॉप-10 मेड-इन-इंडिया स्कूटर के एक्सपोर्ट की बात करें तो होंडा नवी की FY2026 में 1,72,790 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,43,583 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 20% की ग्रोथ मिली। होंडा डियो की FY2026 में 1,36,960 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,27,366 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 8% की ग्रोथ मिली। टीवीएस एनटॉर्क की FY2026 में 97,467 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 64,988 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 50% की ग्रोथ मिली।

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यामाहा रे की FY2026 में 70,105 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 68,231 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 3% की ग्रोथ मिली। हीरो जूम की FY2026 में 46,545 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 8,322 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 459% की ग्रोथ मिली। सुज़ुकी बर्गमैन की FY2026 में 40,853 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 33,803 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 21% की ग्रोथ मिली। होंडा डियो 125 की FY2026 में 36,355 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं।

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सुजुकी एक्सेस की FY2026 में 26,046 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 5,492 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 374% की ग्रोथ मिली। सुज़ुकी एवेनिस की FY2026 में 9,087 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 9,291 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 2% की डिग्रोथ मिली। टीवीएस जुपिटर की FY2026 में 8,819 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 19,504 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 55% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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