जिस स्टाइलिश स्कूटर को भारतीयों ने दिखाया ठेंगा, वो मेड-इन-इंडिया मॉडल विदेश में बना नंबर-1

Apr 25, 2026 06:23 pm IST

कई मॉडल ऐसे भी है जो भारत में सिर्फ विदेशी बाजार के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यानी इन्हें भारत में ना बेचकर सिर्फ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की इस लिस्ट को देखने से पता चलता है कि होंडा का नवी इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। इसकी 1.72 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हुईं।

भारतीय बाजार में स्कूटर की डिमांड काफी ज्यादा है। इसमें कई कंपनियों के अल-अलग मॉडल शामिल हैं। हालांकि, होंडा एक्टिवा हमेशा ही लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। इतना ही नहीं, मेड-इन-इंडिया स्कूटर का दबदबा देश के बाहर भी देखने को मिलता है। खास ये है कि कई मॉडल ऐसे भी है जो भारत में सिर्फ विदेशी बाजार के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यानी इन्हें भारत में ना बेचकर सिर्फ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की इस लिस्ट को देखने से पता चलता है कि होंडा का नवी इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। इसकी 1.72 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। चौंकाने वाली बात ये है कि भारत में खराब बिक्री के चलते इसे यहां नहीं बेचा जाता। इसके सामने कई पॉपुलर मॉडल जैसे सुज़ुकी बर्गमैन, सुजुकी एक्सेस, टीवीएस जुपिटर, टीवीएस एनटॉर्क पीछे छूट गए। चलिए एक बार एक्सपोर्ट लिस्ट को देखते हैं।

टॉप-10 मेड-इन-इंडिया स्कूटर एक्सपोर्ट FY2026 नं मॉडल FY2026 FY2025 चेंज % YoY 1 होंडा नवी 1,72,790 1,43,583 20% 2 होंडा डियो 1,36,960 1,27,366 8% 3 टीवीएस एनटॉर्क 97,467 64,988 50% 4 यामाहा रे 70,105 68,231 3% 5 हीरो जूम 46,545 8,322 459% 6 सुज़ुकी बर्गमैन 40,853 33,803 21% 7 होंडा डियो 125 36,355 NEW - 8 सुजुकी एक्सेस 26,046 5,492 374% 9 सुज़ुकी एवेनिस 9,087 9,291 -2% 10 टीवीएस जुपिटर 8,819 19,504 -55%

टॉप-10 मेड-इन-इंडिया स्कूटर के एक्सपोर्ट की बात करें तो होंडा नवी की FY2026 में 1,72,790 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,43,583 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 20% की ग्रोथ मिली। होंडा डियो की FY2026 में 1,36,960 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,27,366 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 8% की ग्रोथ मिली। टीवीएस एनटॉर्क की FY2026 में 97,467 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 64,988 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 50% की ग्रोथ मिली।

यामाहा रे की FY2026 में 70,105 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 68,231 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 3% की ग्रोथ मिली। हीरो जूम की FY2026 में 46,545 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 8,322 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 459% की ग्रोथ मिली। सुज़ुकी बर्गमैन की FY2026 में 40,853 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY2025 में इसकी 33,803 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी साल-दर-साल के आधार पर इसे 21% की ग्रोथ मिली। होंडा डियो 125 की FY2026 में 36,355 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं।