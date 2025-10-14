Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Least Selling Cars In Sep 2025

किसी को 17, किसी को 59 तो किसी को 85; इन 10 कारों की बिक्री का बुरा हाल! लिस्ट में मारुति, हुंडई भी शामिल

कुछ कार ऐसी भी हैं जो हर महीने ग्राहकों का इंतजार करती रहती हैं। या यूं कहा जाए कि इन्हें काफी कम ग्राहक मिलते हैं। इन पर मिलने वाले बड़े डिस्काउंट भी ग्राहकों को अपनी तरफ नहीं खींच पाते। हम यहां पर ऐसे ही 10 कारों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनकी सितंबर में 17 से 219 यूनिट तक बिकी हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 12:20 PM
किसी को 17, किसी को 59 तो किसी को 85; इन 10 कारों की बिक्री का बुरा हाल! लिस्ट में मारुति, हुंडई भी शामिल

देश के अंदर अक्सर उन कारों की चर्चा होती है जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इसमें मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा जैसी कंपनियों की कई कार शामिल होती हैं। हालांकि, कुछ कार ऐसी भी हैं जो हर महीने ग्राहकों का इंतजार करती रहती हैं। या यूं कहा जाए कि इन्हें काफी कम ग्राहक मिलते हैं। इन पर मिलने वाले बड़े डिस्काउंट भी ग्राहकों को अपनी तरफ नहीं खींच पाते। हम यहां पर ऐसे ही 10 कारों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनकी सितंबर में 17 से 219 यूनिट तक बिकी हैं। चलिए आप भी इन कारों के बारे में जान लीजिए। ताकि आप भी इन कारों को सोच समझकर खरीदें।

सबसे कम बिकने वाली टॉप-10 कार
रैंकमॉडलसितंबर 2025सितंबर 2024YoY %
1सिट्रोन eC31728-39%
2सिट्रोन एयरक्रॉस594144%
3हुंडई टक्सन8598-13%
4MG एस्टर90760-88%
5जीप मेरिडियन11055100%
6जीप कंपास140310-55%
7महिंद्रा XUV400 EV149948-84%
8सिट्रोन बेसाल्ट210341-38%
9मारुति सुजुकी इनविक्टो21531231%
10टोयोटा हिलक्स21918628%

भारतीय बाजार में सबसे कम बिकने वाली टॉप-10 कारों की बात करें तो सिट्रोन eC3 की सितंबर 2025 में 17 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 28 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 39% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन एयरक्रॉस की सितंबर 2025 में 59 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 41 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 44% की ग्रोथ मिली। हुंडई टक्सन की सितंबर 2025 में 85 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 98 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 13% की डिग्रोथ मिली।

MG एस्टर की सितंबर 2025 में 90 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 760 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 88% की डिग्रोथ मिली। जीप मेरिडियन की सितंबर 2025 में 110 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 55 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 100% की ग्रोथ मिली। जीप कंपास की सितंबर 2025 में 140 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 310 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 55% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV400 EV की सितंबर 2025 में 149 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 948 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 84% की डिग्रोथ मिली।

सिट्रोन बेसाल्ट की सितंबर 2025 में 210 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 341 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 38% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी इनविक्टो की सितंबर 2025 में 215 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 312 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 31% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हिलक्स की सितंबर 2025 में 219 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 186 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 28% की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

