किसी को 17, किसी को 59 तो किसी को 85; इन 10 कारों की बिक्री का बुरा हाल! लिस्ट में मारुति, हुंडई भी शामिल
देश के अंदर अक्सर उन कारों की चर्चा होती है जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इसमें मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा जैसी कंपनियों की कई कार शामिल होती हैं। हालांकि, कुछ कार ऐसी भी हैं जो हर महीने ग्राहकों का इंतजार करती रहती हैं। या यूं कहा जाए कि इन्हें काफी कम ग्राहक मिलते हैं। इन पर मिलने वाले बड़े डिस्काउंट भी ग्राहकों को अपनी तरफ नहीं खींच पाते। हम यहां पर ऐसे ही 10 कारों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनकी सितंबर में 17 से 219 यूनिट तक बिकी हैं। चलिए आप भी इन कारों के बारे में जान लीजिए। ताकि आप भी इन कारों को सोच समझकर खरीदें।
|सबसे कम बिकने वाली टॉप-10 कार
|रैंक
|मॉडल
|सितंबर 2025
|सितंबर 2024
|YoY %
|1
|सिट्रोन eC3
|17
|28
|-39%
|2
|सिट्रोन एयरक्रॉस
|59
|41
|44%
|3
|हुंडई टक्सन
|85
|98
|-13%
|4
|MG एस्टर
|90
|760
|-88%
|5
|जीप मेरिडियन
|110
|55
|100%
|6
|जीप कंपास
|140
|310
|-55%
|7
|महिंद्रा XUV400 EV
|149
|948
|-84%
|8
|सिट्रोन बेसाल्ट
|210
|341
|-38%
|9
|मारुति सुजुकी इनविक्टो
|215
|312
|31%
|10
|टोयोटा हिलक्स
|219
|186
|28%
भारतीय बाजार में सबसे कम बिकने वाली टॉप-10 कारों की बात करें तो सिट्रोन eC3 की सितंबर 2025 में 17 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 28 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 39% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन एयरक्रॉस की सितंबर 2025 में 59 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 41 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 44% की ग्रोथ मिली। हुंडई टक्सन की सितंबर 2025 में 85 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 98 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 13% की डिग्रोथ मिली।
MG एस्टर की सितंबर 2025 में 90 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 760 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 88% की डिग्रोथ मिली। जीप मेरिडियन की सितंबर 2025 में 110 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 55 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 100% की ग्रोथ मिली। जीप कंपास की सितंबर 2025 में 140 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 310 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 55% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV400 EV की सितंबर 2025 में 149 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 948 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 84% की डिग्रोथ मिली।
सिट्रोन बेसाल्ट की सितंबर 2025 में 210 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 341 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 38% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी इनविक्टो की सितंबर 2025 में 215 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 312 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 31% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हिलक्स की सितंबर 2025 में 219 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 186 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 28% की ग्रोथ मिली।
