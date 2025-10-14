किसी को 17, किसी को 59 तो किसी को 85; इन 10 कारों की बिक्री का बुरा हाल! लिस्ट में मारुति, हुंडई भी शामिल

कुछ कार ऐसी भी हैं जो हर महीने ग्राहकों का इंतजार करती रहती हैं। या यूं कहा जाए कि इन्हें काफी कम ग्राहक मिलते हैं। इन पर मिलने वाले बड़े डिस्काउंट भी ग्राहकों को अपनी तरफ नहीं खींच पाते। हम यहां पर ऐसे ही 10 कारों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनकी सितंबर में 17 से 219 यूनिट तक बिकी हैं।

देश के अंदर अक्सर उन कारों की चर्चा होती है जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इसमें मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा जैसी कंपनियों की कई कार शामिल होती हैं। हालांकि, कुछ कार ऐसी भी हैं जो हर महीने ग्राहकों का इंतजार करती रहती हैं। या यूं कहा जाए कि इन्हें काफी कम ग्राहक मिलते हैं। इन पर मिलने वाले बड़े डिस्काउंट भी ग्राहकों को अपनी तरफ नहीं खींच पाते। हम यहां पर ऐसे ही 10 कारों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनकी सितंबर में 17 से 219 यूनिट तक बिकी हैं। चलिए आप भी इन कारों के बारे में जान लीजिए। ताकि आप भी इन कारों को सोच समझकर खरीदें।

सबसे कम बिकने वाली टॉप-10 कार रैंक मॉडल सितंबर 2025 सितंबर 2024 YoY % 1 सिट्रोन eC3 17 28 -39% 2 सिट्रोन एयरक्रॉस 59 41 44% 3 हुंडई टक्सन 85 98 -13% 4 MG एस्टर 90 760 -88% 5 जीप मेरिडियन 110 55 100% 6 जीप कंपास 140 310 -55% 7 महिंद्रा XUV400 EV 149 948 -84% 8 सिट्रोन बेसाल्ट 210 341 -38% 9 मारुति सुजुकी इनविक्टो 215 312 31% 10 टोयोटा हिलक्स 219 186 28%

भारतीय बाजार में सबसे कम बिकने वाली टॉप-10 कारों की बात करें तो सिट्रोन eC3 की सितंबर 2025 में 17 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 28 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 39% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन एयरक्रॉस की सितंबर 2025 में 59 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 41 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 44% की ग्रोथ मिली। हुंडई टक्सन की सितंबर 2025 में 85 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 98 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 13% की डिग्रोथ मिली।

MG एस्टर की सितंबर 2025 में 90 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 760 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 88% की डिग्रोथ मिली। जीप मेरिडियन की सितंबर 2025 में 110 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 55 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 100% की ग्रोथ मिली। जीप कंपास की सितंबर 2025 में 140 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 310 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 55% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV400 EV की सितंबर 2025 में 149 यूनिट बिकीं। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 948 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी सालाना आधार पर 84% की डिग्रोथ मिली।