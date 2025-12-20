Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Hatchbacks November 2025 Swift Dominate WagonR, Baleno, Glanza
वैगनआर की हेकड़ी तो निकली ही, बलेनो और ऑल्टो समेत इन 9 ने भी किया इस कार के सामने सरेंडर!

वैगनआर की हेकड़ी तो निकली ही, बलेनो और ऑल्टो समेत इन 9 ने भी किया इस कार के सामने सरेंडर!

संक्षेप:

नवंबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 हैचबैक की लिस्ट आ गई है। इस सेगमेंट में हर बार की तरह मारुति सुजुकी इंडिया का दबदबा देखने को मिला। कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा हैचबैक हैं। टॉप-10 की लिस्ट में 5 मॉडल मारुति के शामिल रहे। वहीं, टाटा और हुंडई के 2-2 और टोयोटा का एक मॉडल शामिल रहा।

Dec 20, 2025 12:54 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
नवंबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 हैचबैक कारों की लिस्ट आ गई है। इस सेगमेंट में हर बार की तरह मारुति सुजुकी इंडिया का दबदबा देखने को मिला। कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा हैचबैक हैं। टॉप-10 की लिस्ट में 5 मॉडल मारुति के शामिल रहे। वहीं, टाटा और हुंडई के 2-2 और टोयोटा का एक मॉडल शामिल रहा। इस लिस्ट को टॉप करने का काम स्विफ्ट ने किया। स्विफ्ट ने नंबर-1 रहने वाली वैगनआर को बड़े अंतर के साथ पीछो छोड़ दिया। मारुति के अलावा किसी भी कंपनी का मॉडल 10 हजार यूनिट का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। चलिए एक बार नवंबर की टॉप-10 हैचबैक को देखते हैं।

टॉप-10 हैचबक सेल्स नवंबर 2025 (YoY)
रैंकमॉडलनवंबर 2025नवंबर 2024YoY (%)
1मारुति सुजुकी स्विफ्ट19,73314,73734%
2मारुति सुजुकी वैगनआर14,61913,9825%
3मारुति सुजुकी बलेनो13,78416,293-15%
4मारुति सुजुकी ऑल्टो10,6007,46742%
5टाटा टियागो5,9885,31913%
6टोयोटा ग्लैंजा5,0323,80632%
7हुंडई ग्रैंड i10 निओस4,5595,667-20%
8हुंडई i203,7773,925-4%
9टाटा अल्ट्रोज3,0132,083-45%
10मारुति सुजुकी इग्निस2,3162,2035%

टॉप-10 हैचबक सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नवंबर 2025 में 19,733 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 14,737 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की नवंबर 2025 में 14,619 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 13,982 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी बलेनो की नवंबर 2025 में 13,784 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 16,293 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:बजाज, टीवीएस, ओला की नए साल में बढ़ेंगी मुश्किलें! ये सस्ता स्कूटर होगा लॉन्च

मारुति सुजुकी ऑल्टो की नवंबर 2025 में 10,600 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 7,467 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 42% की ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की नवंबर 2025 में 5,988 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 5,319 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की ग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की नवंबर 2025 में 5,032 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 3,806 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:कार खरीदने में मत करना जल्दबाजी, मारुति 5 मॉडल के साथ करेगी 2026 का आगाज!

हुंडई ग्रैंड i10 निओस की नवंबर 2025 में 4,559 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 5,667 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की डिग्रोथ मिली। हुंडई i20 की नवंबर 2025 में 3,777 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 3,925 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की डिग्रोथ मिली।टाटा अल्ट्रोज की नवंबर 2025 में 3,013 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 2,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 45% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी इग्निस की नवंबर 2025 में 2,316 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 2,203 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
