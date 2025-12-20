वैगनआर की हेकड़ी तो निकली ही, बलेनो और ऑल्टो समेत इन 9 ने भी किया इस कार के सामने सरेंडर!
नवंबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 हैचबैक कारों की लिस्ट आ गई है। इस सेगमेंट में हर बार की तरह मारुति सुजुकी इंडिया का दबदबा देखने को मिला। कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा हैचबैक हैं। टॉप-10 की लिस्ट में 5 मॉडल मारुति के शामिल रहे। वहीं, टाटा और हुंडई के 2-2 और टोयोटा का एक मॉडल शामिल रहा। इस लिस्ट को टॉप करने का काम स्विफ्ट ने किया। स्विफ्ट ने नंबर-1 रहने वाली वैगनआर को बड़े अंतर के साथ पीछो छोड़ दिया। मारुति के अलावा किसी भी कंपनी का मॉडल 10 हजार यूनिट का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। चलिए एक बार नवंबर की टॉप-10 हैचबैक को देखते हैं।
|टॉप-10 हैचबक सेल्स नवंबर 2025 (YoY)
|रैंक
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|YoY (%)
|1
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|19,733
|14,737
|34%
|2
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|14,619
|13,982
|5%
|3
|मारुति सुजुकी बलेनो
|13,784
|16,293
|-15%
|4
|मारुति सुजुकी ऑल्टो
|10,600
|7,467
|42%
|5
|टाटा टियागो
|5,988
|5,319
|13%
|6
|टोयोटा ग्लैंजा
|5,032
|3,806
|32%
|7
|हुंडई ग्रैंड i10 निओस
|4,559
|5,667
|-20%
|8
|हुंडई i20
|3,777
|3,925
|-4%
|9
|टाटा अल्ट्रोज
|3,013
|2,083
|-45%
|10
|मारुति सुजुकी इग्निस
|2,316
|2,203
|5%
टॉप-10 हैचबक सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नवंबर 2025 में 19,733 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 14,737 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की नवंबर 2025 में 14,619 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 13,982 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी बलेनो की नवंबर 2025 में 13,784 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 16,293 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की डिग्रोथ मिली।
मारुति सुजुकी ऑल्टो की नवंबर 2025 में 10,600 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 7,467 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 42% की ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की नवंबर 2025 में 5,988 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 5,319 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की ग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की नवंबर 2025 में 5,032 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 3,806 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की ग्रोथ मिली।
हुंडई ग्रैंड i10 निओस की नवंबर 2025 में 4,559 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 5,667 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की डिग्रोथ मिली। हुंडई i20 की नवंबर 2025 में 3,777 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 3,925 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की डिग्रोथ मिली।टाटा अल्ट्रोज की नवंबर 2025 में 3,013 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 2,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 45% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी इग्निस की नवंबर 2025 में 2,316 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 2,203 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की ग्रोथ मिली।
