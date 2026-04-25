निकल गई वैगनआर की हेकड़ी! ₹5.79 लाख की कार बनी नंबर-1; 32Km माइलेज और 6 एयरबैग से लैस

मारुति सुजुकी की कारों ने एक बार फि सभी को डोमीनेट करने का काम किया। दरअसल, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के 12 महीने के दौरान बिकने वाली सबसे ज्यादा टॉप-10 कारों की लिस्ट में 5 मारुति के मॉडल रहे। वहीं, टाटा और हुंडई के 2-2 मॉडल और टोयोटा का एक मॉडल शामिल रहा।

देश के ऑटो बाजार में छोटी कार यानी हैचबैक का बोलबाला बना हुआ है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान टॉप-10 हैचबैक कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी की कारों ने एक बार फि सभी को डोमीनेट करने का काम किया। दरअसल, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के 12 महीने के दौरान बिकने वाली सबसे ज्यादा टॉप-10 कारों की लिस्ट में 5 मारुति के मॉडल रहे। वहीं, टाटा और हुंडई के 2-2 मॉडल और टोयोटा का एक मॉडल शामिल रहा। वहीं, इस लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति स्विफ्ट ने किया। स्विफ्ट ने वैगनआर को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, दोनों के बीच लगभग 5000 यूनिट का अंतर रहा। चलिए अब एक बार टॉप-10 हैचबैक की लिस्ट देखते हैं।

टॉप-10 हैचबैक मॉडल वाइज सेल्स मार्च 2026 नं मॉडल FY2026 YoY % 1 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 185,350 3% 2 मारुति सुजुकी वैगनआर 180,134 -9% 3 मारुति सुजुकी बलेनो 172,560 3% 4 मारुति सुजुकी ऑल्टो 93,740 -8% 5 टाटा टियागो 83,035 20% 6 हुंडई ग्रैंड i10 निओस 56,750 -9% 7 टोयोटा ग्लैंजा 52,548 8% 8 हुंडई i20 50,596 -9% 9 टाटा अल्ट्रोज 38,153 8% 10 मारुति सुजुकी इग्निस 22,924 -16%

टॉप-10 हैचबैक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट की मार्च 2026 में 185,350 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 3% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की मार्च 2026 में 180,134 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 9% की डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी बलेनो की मार्च 2026 में 172,560 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 3% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ऑल्टो की मार्च 2026 में 93,740 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 8% की डिग्रोथ मिली। टाटा टियागो की मार्च 2026 में 83,035 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 20% की ग्रोथ मिली।

हुंडई ग्रैंड i10 निओस की मार्च 2026 में 56,750 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 9% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की मार्च 2026 में 52,548 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 8% की ग्रोथ मिली। हुंडई i20 की मार्च 2026 में 50,596 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 9% की डिग्रोथ मिली। टाटा अल्ट्रोज की मार्च 2026 में 38,153 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 8% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी इग्निस की मार्च 2026 में 22,924 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर इसे 16% की डिग्रोथ मिली।

स्विफ्ट का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl, ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl और CNG के लिए 32.85 kmkg के माइलेज का दावा करती है।

इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।