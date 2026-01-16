देश की नंबर-1 हैचबैक से मिलिए; इसके सामने ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट भी फेल! दिसंबर में 22108 घरों में पहुंची

संक्षेप: देश के हैचबैक सेगमेंट में अब मारुति की बलेनो का एक बार फिर से दबदबा हो गया है। दरअसल, पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में इस हैचबैक के सामने मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट जैसे मॉडल भी फीके पड़ गए। इतना ही नहीं, बलेनो अपने सेगमेंट के साथ ओवरऑल भी देश की नंबर-1 कार बनी।

देश के हैचबैक सेगमेंट में अब मारुति की बलेनो का एक बार फिर से दबदबा हो गया है। दरअसल, पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में इस हैचबैक के सामने मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट जैसे मॉडल भी फीके पड़ गए। इतना ही नहीं, बलेनो अपने सेगमेंट के साथ ओवरऑल भी देश की नंबर-1 कार बनी। वैसे, हैचबैक सेगमेंट में मारुति का एक तरफा दबदबा भी देखने को मिला है। टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 5 मॉडल शामिल हैं। इसमें से टॉप-4 पोजीशन पर मारुति की कार हैं। वहीं, टाटा और हुंडई के 2-2 मॉडल और टोयोटा का एक मॉडल शामिल रहा। चलिए एक बार टॉप-10 मॉडल को देखते हैं।

टॉप-10 हैचबैक मॉडल वाइज सेल्स दिसंबर 2025 रैंक मॉडल दिसंबर 2025 दिसंबर 2024 YoY चेंज % 1 मारुति सुजुकी बलेनो 22,108 9,112 143% 2 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 18,767 10,421 80% 3 मारुति सुजुकी वैगनआर 14,575 17,303 -16% 4 मारुति सुजुकी ऑल्टो 10,829 7,410 46% 5 टोयोटा ग्लैंजा 6,451 3,487 85% 6 टाटा टियागो 5,826 5,006 16% 7 हुंडई ग्रैंड i10 निओस 4,010 4,489 -11% 8 हुंडई i20 3,339 3,453 -3% 9 टाटा अल्ट्रोज 2,871 1,866 54% 10 मारुति सुजुकी इग्निस 1,910 749 155%

टॉप-10 हैचबैक की सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी बलेनो की दिसंबर 2025 में 22,108 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 9,112 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 143% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की दिसंबर 2025 में 18,767 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 10,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की दिसंबर 2025 में 14,575 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 17,303 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी ऑल्टो की दिसंबर 2025 में 10,829 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,410 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की ईयरली ग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की दिसंबर 2025 में 6,451 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,487 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 85% की ईयरली ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की दिसंबर 2025 में 5,826 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 5,006 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई ग्रैंड i10 निओस की दिसंबर 2025 में 4,010 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,489 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की ईयरली डिग्रोथ मिली।