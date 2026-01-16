देश की नंबर-1 हैचबैक से मिलिए; इसके सामने ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट भी फेल! दिसंबर में 22108 घरों में पहुंची
देश के हैचबैक सेगमेंट में अब मारुति की बलेनो का एक बार फिर से दबदबा हो गया है। दरअसल, पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में इस हैचबैक के सामने मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट जैसे मॉडल भी फीके पड़ गए। इतना ही नहीं, बलेनो अपने सेगमेंट के साथ ओवरऑल भी देश की नंबर-1 कार बनी।
देश के हैचबैक सेगमेंट में अब मारुति की बलेनो का एक बार फिर से दबदबा हो गया है। दरअसल, पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में इस हैचबैक के सामने मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट जैसे मॉडल भी फीके पड़ गए। इतना ही नहीं, बलेनो अपने सेगमेंट के साथ ओवरऑल भी देश की नंबर-1 कार बनी। वैसे, हैचबैक सेगमेंट में मारुति का एक तरफा दबदबा भी देखने को मिला है। टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 5 मॉडल शामिल हैं। इसमें से टॉप-4 पोजीशन पर मारुति की कार हैं। वहीं, टाटा और हुंडई के 2-2 मॉडल और टोयोटा का एक मॉडल शामिल रहा। चलिए एक बार टॉप-10 मॉडल को देखते हैं।
|टॉप-10 हैचबैक मॉडल वाइज सेल्स दिसंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|दिसंबर 2025
|दिसंबर 2024
|YoY चेंज %
|1
|मारुति सुजुकी बलेनो
|22,108
|9,112
|143%
|2
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|18,767
|10,421
|80%
|3
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|14,575
|17,303
|-16%
|4
|मारुति सुजुकी ऑल्टो
|10,829
|7,410
|46%
|5
|टोयोटा ग्लैंजा
|6,451
|3,487
|85%
|6
|टाटा टियागो
|5,826
|5,006
|16%
|7
|हुंडई ग्रैंड i10 निओस
|4,010
|4,489
|-11%
|8
|हुंडई i20
|3,339
|3,453
|-3%
|9
|टाटा अल्ट्रोज
|2,871
|1,866
|54%
|10
|मारुति सुजुकी इग्निस
|1,910
|749
|155%
टॉप-10 हैचबैक की सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी बलेनो की दिसंबर 2025 में 22,108 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 9,112 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 143% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की दिसंबर 2025 में 18,767 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 10,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की दिसंबर 2025 में 14,575 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 17,303 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ईयरली डिग्रोथ मिली।
मारुति सुजुकी ऑल्टो की दिसंबर 2025 में 10,829 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,410 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की ईयरली ग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की दिसंबर 2025 में 6,451 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,487 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 85% की ईयरली ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की दिसंबर 2025 में 5,826 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 5,006 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई ग्रैंड i10 निओस की दिसंबर 2025 में 4,010 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,489 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की ईयरली डिग्रोथ मिली।
हुंडई i20 की दिसंबर 2025 में 3,339 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,453 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टाटा अल्ट्रोज की दिसंबर 2025 में 2,871 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,866 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 54% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी इग्निस की दिसंबर 2025 में 1,910 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 749 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 155% की ईयरली ग्रोथ मिली।
