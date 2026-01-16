Hindustan Hindi News
देश की नंबर-1 हैचबैक से मिलिए; इसके सामने ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट भी फेल! दिसंबर में 22108 घरों में पहुंची

देश की नंबर-1 हैचबैक से मिलिए; इसके सामने ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट भी फेल! दिसंबर में 22108 घरों में पहुंची

संक्षेप:

देश के हैचबैक सेगमेंट में अब मारुति की बलेनो का एक बार फिर से दबदबा हो गया है। दरअसल, पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में इस हैचबैक के सामने मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट जैसे मॉडल भी फीके पड़ गए। इतना ही नहीं, बलेनो अपने सेगमेंट के साथ ओवरऑल भी देश की नंबर-1 कार बनी।

Jan 16, 2026 08:37 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के हैचबैक सेगमेंट में अब मारुति की बलेनो का एक बार फिर से दबदबा हो गया है। दरअसल, पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में इस हैचबैक के सामने मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट जैसे मॉडल भी फीके पड़ गए। इतना ही नहीं, बलेनो अपने सेगमेंट के साथ ओवरऑल भी देश की नंबर-1 कार बनी। वैसे, हैचबैक सेगमेंट में मारुति का एक तरफा दबदबा भी देखने को मिला है। टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 5 मॉडल शामिल हैं। इसमें से टॉप-4 पोजीशन पर मारुति की कार हैं। वहीं, टाटा और हुंडई के 2-2 मॉडल और टोयोटा का एक मॉडल शामिल रहा। चलिए एक बार टॉप-10 मॉडल को देखते हैं।

टॉप-10 हैचबैक मॉडल वाइज सेल्स दिसंबर 2025
रैंकमॉडलदिसंबर 2025दिसंबर 2024YoY चेंज %
1मारुति सुजुकी बलेनो22,1089,112143%
2मारुति सुजुकी स्विफ्ट18,76710,42180%
3मारुति सुजुकी वैगनआर14,57517,303-16%
4मारुति सुजुकी ऑल्टो10,8297,41046%
5टोयोटा ग्लैंजा6,4513,48785%
6टाटा टियागो5,8265,00616%
7हुंडई ग्रैंड i10 निओस4,0104,489-11%
8हुंडई i203,3393,453-3%
9टाटा अल्ट्रोज2,8711,86654%
10मारुति सुजुकी इग्निस1,910749155%

टॉप-10 हैचबैक की सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी बलेनो की दिसंबर 2025 में 22,108 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 9,112 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 143% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की दिसंबर 2025 में 18,767 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 10,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की दिसंबर 2025 में 14,575 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 17,303 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी ऑल्टो की दिसंबर 2025 में 10,829 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,410 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की ईयरली ग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की दिसंबर 2025 में 6,451 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,487 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 85% की ईयरली ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की दिसंबर 2025 में 5,826 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 5,006 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई ग्रैंड i10 निओस की दिसंबर 2025 में 4,010 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,489 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

हुंडई i20 की दिसंबर 2025 में 3,339 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,453 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टाटा अल्ट्रोज की दिसंबर 2025 में 2,871 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,866 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 54% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी इग्निस की दिसंबर 2025 में 1,910 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 749 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 155% की ईयरली ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
