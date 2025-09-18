Top 10 Hatchbacks August 2025 WagonR, Baleno, Altroz, Glanza स्विफ्ट, बलेनो, ग्लैंजा और ऑल्टो को छोड़, इस ₹5.26 लाख की कार पर टूटे ग्राहक; एक बार फिर बनी नंबर-1, Auto Hindi News - Hindustan
स्विफ्ट, बलेनो, ग्लैंजा और ऑल्टो को छोड़, इस ₹5.26 लाख की कार पर टूटे ग्राहक; एक बार फिर बनी नंबर-1

अगस्त में हैचबैक सेगमेंट की टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 5 मॉडल शामिल रहे। जबकि, टाटा और हुंडई के 2-2 और टोयोटा का एक मॉडल शामिल रहा। खास बात ये है कि इस लिस्ट में टॉप-4 पोजीशन पर मारुति का दबदबा देखने को मिला। इसमें मारुति वैगनआर, बलेनो और स्विफ्ट की 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 02:11 PM
देश के हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी का एकतरफा देखने को मिल रहा है। पिछले महीने यानी अगस्त में इस सेगमेंट की टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 5 मॉडल शामिल रहे। जबकि, टाटा और हुंडई के 2-2 और टोयोटा का एक मॉडल शामिल रहा। खास बात ये है कि इस लिस्ट में टॉप-4 पोजीशन पर मारुति का दबदबा देखने को मिला। इसमें मारुति वैगनआर, बलेनो और स्विफ्ट तीन ऐसे मॉडल रहे जिन्हें 10-10 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले। इस लिस्ट को टॉप करने का काम वैगनआर ने किया। मारुति के लिए ये पिछले कई सालों से नंबर-1 कार बनती रही है। इस साल भी ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। वैगनआर की कीमत 5.76 लाख से घटकर 5.26 लाख हो चुकी है।

टॉप-10 हैचबैक कार अगस्त 2025
रैंकमॉडलयूनिट
1मारुति सुजुकी वैगनआर14,552
2मारुति सुजुकी बलेनो12,549
3मारुति सुजुकी स्विफ्ट12,385
4मारुति सुजुकी ऑल्टो5,520
5टाटा टियागो5,250
6टोयोटा ग्लैंजा5,102
7टाटा अल्ट्रोज3,959
8हुंडई ग्रैंड आई10 निओस3,908
9हुंडई i203,634
10मारुति सुजुकी इग्निस2,097

अगस्त 2025 में टॉप-10 हैचबैक कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर की 14,552 यूनिट, मारुति सुजुकी बलेनो की 12,549 यूनिट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 12,385 यूनिट, मारुति सुजुकी ऑल्टो की 5,520 यूनिट, टाटा टियागो की 5,250 यूनिट, टोयोटा ग्लैंजा की 5,102 यूनिट, टाटा अल्ट्रोज की 3,959 यूनिट, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस की 3,908 यूनिट, हुंडई i20 की 3,634 यूनिट और मारुति सुजुकी इग्निस की 2,097 यूनिट बिकीं।

भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस

मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।

यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।

