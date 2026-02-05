Hindustan Hindi News
Top 10 EV Brands Jan 2026 Tata, MG, Mahindra, VinFast, BMW, Tesla, check details
ई-कार लेने वालों का इस कंपनी पर सबसे ज्यादा भरोसा, बना दिया नंबर-1; इस वियतनामी कंपनी ने हुंडई को पछाड़ा

ई-कार लेने वालों का इस कंपनी पर सबसे ज्यादा भरोसा, बना दिया नंबर-1; इस वियतनामी कंपनी ने हुंडई को पछाड़ा

संक्षेप:

जनवरी 2026 के टॉप-10 EV ब्रांड्स की डिटेल्स सामने आ गई है। इस लिस्ट में टाटा (Tata) का दबदबा बरकरार है। महिंद्रा (Mahindra) ने भी रिकॉर्डतोड़ छलांग लगाई है। वहीं, वियतनामी कंपनी विनफास्ट ने एक बार फिर ईवी बिक्री में हुंडई को पीछे छोड़ दिया।

Feb 05, 2026 05:40 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मार्केट ने साल 2026 की शुरुआत शानदार ग्रोथ के साथ की है। जनवरी 2026 में कुल 18,042 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकीं, जबकि जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 11,909 यूनिट था, यानी साल-दर-साल आधार पर 51% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई है। इस रेस में टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने एक बार फिर EV सेगमेंट में अपनी बादशाहत कायम रखी, जबकि JSW MG मोटर और महिंद्रा (Mahindra) ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टाटा मोटर्स बना EV किंग

जनवरी 2026 की बिक्री 7,852 यूनिट रही, जो टाटा की 48% की सालाना ग्रोथ को दर्शाता है। टाटा मोटर्स (Tata Motors) जनवरी 2026 में भी सबसे बड़ी EV निर्माता रही। कंपनी की सफलता के पीछे इसका विस्तृत EV पोर्टफोलियो सबसे बड़ा कारण रहा।

कारमेकरजनवरी 2026जनवरी 2025YoY चेंज
टाटा7,8525,29248%
MG4,6064,5272%
महिंद्रा3,589739386%
विनफास्ट432
हुंडई326331-2%
BMW31219461%
Kia30651500%
BYD224338-34%
मारुति सुजुकी210
मर्सिडीज-बेंज69104-34%
स्टेलांटिस41274-85%
टेस्ला37
वोल्वो352921%
रॉल्स-रॉयस24-50%
पोर्श16-83%
ऑडी19
JLR1
टोटल18,04211,90951%

दूसरे नंबर पर MG मोटर

जनवरी 2026 की बिक्री 4,606 यूनिट रही, जो 2% की ग्रोथ को दर्शाता है। JSW MG मोटर जनवरी 2026 में दूसरे नंबर पर बनी रही। हालांकि, इसकी ग्रोथ ज्यादा तेज नहीं रही। MG की बिक्री का बड़ा हिस्सा MG ZS EV और कॉमेट EV से आया।

महिंद्रा ने हासिल की तगड़ी बिक्री

जनवरी 2026 की बिक्री 3,589 यूनिट रही, जो जनवरी 2025 की 739 यूनिट की तुलना में 386% की ग्रोथ को दर्शाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने EV सेगमेंट में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की। कंपनी की नई EVs ने मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स पाया।

हुंडई, BYD और मर्सिडीज-बेंज की धीमी रफ्तार

जनवरी 2026 में कुछ ब्रांड्स की EV बिक्री में गिरावट देखने को मिली। हुंडई (Hyundai) ने 326 यूनिट (हल्की गिरावट) की सेल हासिल की। BYD और मर्सिडीज-बेंज की बिक्री में कमी देखी गई। BMW की 312 EV यूनिट सेल हुई। वहीं, किआ (Kia) की 306 यूनिट सेल हुई।

विनफास्ट और टेस्ला की एंट्री

जनवरी 2026 में विनफास्ट (VinFast) और टेस्ला (Tesla) जैसे नए ब्रांड्स ने भारतीय EV बाजार में शुरुआती डिलीवरी के साथ एंट्री कर ली है। हालांकि, अभी इनकी बिक्री सीमित है और प्रीमियम EV सेगमेंट में इन्हें लंबा सफर तय करना है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

Auto News Hindi

