अक्टूबर 2026 की टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की लिस्ट को बजाज चेतक इलेक्ट्रिक ने टॉप कर लिया है। उसने लंबे समय से देश के नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस आईक्यूब को पीछे छोड़ दिया।

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट सालों के बाद बड़ा फेरबदल हो गया है। दरअसल, अक्टूबर 2026 की टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की लिस्ट को बजाज चेतक इलेक्ट्रिक ने टॉप कर लिया है। उसने लंबे समय से देश के नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस आईक्यूब को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये है कि इन दोनों के बीच 13,564 यूनिट का अंतर रहा। पिछले महीने टॉप-5 मॉडल की लिस्ट में चेतक और आईक्यूब के साथ हीरो विडा, एथर रिज्टा और टीवीएसऑर्बिटर शामिल रहा। लिस्ट में शामिल पहले 10 मॉडल की 2.20 लाख से ज्यादा यूनिट बिकी।

टॉप-10 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 अंतर ग्रोथ % YoY 1 बजाज चेतक 64,134 34,900 29,234 83.77 2 टीवीएस आईक्यूब 50,570 31,989 18,581 58.09 3 हीरो विडा 30,065 14,019 16,046 114.46 4 एथर रिज्टा 19,505 19,879 -374 -1.88 5 टीवीएसऑर्बिटर 19,227 0 19,227 - 6 एम्पीयर मैग्नस 13,022 6,571 6,451 98.17 7 एथर कोनार्क 7,562 0 7,562 - 8 रिवर इंडी 7,544 2,012 5,532 274.95 9 एथर 450 6,719 5,950 769 12.92 10 एम्पीयर रिओ 1,839 382 1,457 381.41 11 बजाज युलु 1,250 0 1,250 - 12 एम्पीयर नेक्सस 1,024 653 371 56.81 13 होंडा QC1 789 0 789 - 14 सुजुकी ई-एक्सेस 534 0 534 - 15 यामाहा EC06 457 0 457 - 16 होंडा एक्टिवा E 172 0 172 - टोटल 2,24,413 1,16,355 1,08,058 92.87

टॉप-10 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो बजाज चेतक की अक्टूबर 2026 में 64,134 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 34,900 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 29,234 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 83.77% की YoY ग्रोथ मिली। टीवीएस आईक्यूब की अक्टूबर 2026 में 50,570 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 31,989 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18,581 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 58.09% की YoY ग्रोथ मिली। हीरो विडा की अक्टूबर 2026 में 30,065 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 14,019 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 16,046 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 114.46% की YoY ग्रोथ मिली।

एथर रिज्टा की अक्टूबर 2026 में 19,505 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 19,879 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 374 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.88% की YoY डिग्रोथ मिली। टीवीएसऑर्बिटर की अक्टूबर 2026 में 19,227 यूनिट बिकीं। एम्पीयर मैग्नस की अक्टूबर 2026 में 13,022 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,571 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,451 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 98.17% की YoY ग्रोथ मिली। एथर कोनार्क की अक्टूबर 2026 में 7,562 यूनिट बिकीं।

रिवर इंडी की अक्टूबर 2026 में 7,544 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,012 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,532 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 274.95% की YoY ग्रोथ मिली। एथर 450 की अक्टूबर 2026 में 6,719 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,950 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 769 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.92% की YoY ग्रोथ मिली। एम्पीयर रिओ की अक्टूबर 2026 में 1,839 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 382 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,457 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 381.41% की YoY ग्रोथ मिली।