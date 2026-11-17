टूट गया आईक्यूब का गुरूर! अक्टूबर ने यह इलेक्ट्रिक स्कूटर बना नंबर-1; रिज्टा, विडा तो आसपास भी नहीं
अक्टूबर 2026 की टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की लिस्ट को बजाज चेतक इलेक्ट्रिक ने टॉप कर लिया है। उसने लंबे समय से देश के नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस आईक्यूब को पीछे छोड़ दिया।
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट सालों के बाद बड़ा फेरबदल हो गया है। दरअसल, अक्टूबर 2026 की टॉप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की लिस्ट को बजाज चेतक इलेक्ट्रिक ने टॉप कर लिया है। उसने लंबे समय से देश के नंबर-1 इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस आईक्यूब को पीछे छोड़ दिया। खास बात ये है कि इन दोनों के बीच 13,564 यूनिट का अंतर रहा। पिछले महीने टॉप-5 मॉडल की लिस्ट में चेतक और आईक्यूब के साथ हीरो विडा, एथर रिज्टा और टीवीएसऑर्बिटर शामिल रहा। लिस्ट में शामिल पहले 10 मॉडल की 2.20 लाख से ज्यादा यूनिट बिकी।
|टॉप-10 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|1
|बजाज चेतक
|64,134
|34,900
|29,234
|83.77
|2
|टीवीएस आईक्यूब
|50,570
|31,989
|18,581
|58.09
|3
|हीरो विडा
|30,065
|14,019
|16,046
|114.46
|4
|एथर रिज्टा
|19,505
|19,879
|-374
|-1.88
|5
|टीवीएसऑर्बिटर
|19,227
|0
|19,227
|-
|6
|एम्पीयर मैग्नस
|13,022
|6,571
|6,451
|98.17
|7
|एथर कोनार्क
|7,562
|0
|7,562
|-
|8
|रिवर इंडी
|7,544
|2,012
|5,532
|274.95
|9
|एथर 450
|6,719
|5,950
|769
|12.92
|10
|एम्पीयर रिओ
|1,839
|382
|1,457
|381.41
|11
|बजाज युलु
|1,250
|0
|1,250
|-
|12
|एम्पीयर नेक्सस
|1,024
|653
|371
|56.81
|13
|होंडा QC1
|789
|0
|789
|-
|14
|सुजुकी ई-एक्सेस
|534
|0
|534
|-
|15
|यामाहा EC06
|457
|0
|457
|-
|16
|होंडा एक्टिवा E
|172
|0
|172
|-
|टोटल
|2,24,413
|1,16,355
|1,08,058
|92.87
टॉप-10 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो बजाज चेतक की अक्टूबर 2026 में 64,134 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 34,900 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 29,234 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 83.77% की YoY ग्रोथ मिली। टीवीएस आईक्यूब की अक्टूबर 2026 में 50,570 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 31,989 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18,581 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 58.09% की YoY ग्रोथ मिली। हीरो विडा की अक्टूबर 2026 में 30,065 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 14,019 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 16,046 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 114.46% की YoY ग्रोथ मिली।
एथर रिज्टा की अक्टूबर 2026 में 19,505 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 19,879 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 374 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.88% की YoY डिग्रोथ मिली। टीवीएसऑर्बिटर की अक्टूबर 2026 में 19,227 यूनिट बिकीं। एम्पीयर मैग्नस की अक्टूबर 2026 में 13,022 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,571 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,451 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 98.17% की YoY ग्रोथ मिली। एथर कोनार्क की अक्टूबर 2026 में 7,562 यूनिट बिकीं।
रिवर इंडी की अक्टूबर 2026 में 7,544 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,012 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,532 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 274.95% की YoY ग्रोथ मिली। एथर 450 की अक्टूबर 2026 में 6,719 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,950 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 769 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.92% की YoY ग्रोथ मिली। एम्पीयर रिओ की अक्टूबर 2026 में 1,839 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 382 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,457 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 381.41% की YoY ग्रोथ मिली।
बजाज युलु की अक्टूबर 2026 में 1,250 यूनिट बिकीं। एम्पीयर नेक्सस की अक्टूबर 2026 में 1,024 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 653 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 371 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 56.81% की YoY ग्रोथ मिली। होंडा QC1 की अक्टूबर 2026 में 789 यूनिट बिकीं। सुजुकी ई-एक्सेस की अक्टूबर 2026 में 534 यूनिट बिकीं। यामाहा EC06 की अक्टूबर 2026 में 457 यूनिट बिकीं। होंडा एक्टिवा E की अक्टूबर 2026 में 172 यूनिट बिकीं। इस तरह इन मॉडल की अक्टूबर 2026 में कुल 2,24,413 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में 1,16,355 यूनिट बिकी थीं। यानी 1,08,058 यूनिट ज्यादा बिकीं और 92.87% की ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें