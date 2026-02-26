Hindustan Hindi News
MG विंडसर ईवी से छिन गया ताज! देश की नंबर-1 ई-कार बनी ये SUV, सिंगल चार्ज में 489 KM दौड़ जाएगी

Feb 26, 2026 09:48 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टॉप-10 ईवी में MG विंडसर ईवी से नंबर-1 का ताज छिन गया है। एक बार फिर देश की नंबर-1 कार टाटा नेक्सन ईवी ने इस पोजिशन को अपना बना लिया है। ये SUV 489 KM की रेंज देती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

साल 2026 की शुरुआत भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार के लिए बेहद दमदार रही। जनवरी महीने में EV सेगमेंट ने जबरदस्त बिक्री दर्ज की और एक बार फिर देसी कंपनियों ने बाजार पर कब्जा जमा लिया। जनवरी 2026 की टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में सबसे आगे टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) रही, जबकि इसके बाद MG विंडसर ईवी, टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा XEV 9e जैसे मॉडल्स रहे। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि जनवरी 2026 की टॉप 10 EVs कौन रहीं और बाजार का पूरा हाल क्या है?

जनवरी 2026 की टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारें

रैंकमॉडलबिक्री (जनवरी 2026)
1टाटा नेक्सन ईवी3,098
2MG विंडसर EV2,567
3टाटा हैरियर EV1,995
4महिंद्रा XEV 9e1,945
5टाटा टियागो EV1,223
6टाटा कर्व EV1,100
7महिंद्रा BE61,028
8टाटा पंच EV980
9MG कॉमेट EV766
10महिंद्रा XEV 9S612

1- टाटा नेक्सन ईवी बनी नंबर-1

3,098 यूनिट बिक्री के साथ टाटा नेक्सन ईवी जनवरी 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार रही। यह SUV लंबे समय से भारतीय EV बाजार में भरोसेमंद नाम बनी हुई है।

2- MG विंडसर EV – तेजी से बढ़ती लोकप्रियता

MG विंडसर EV (MG Windsor EV) 2,567 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। MG की कुल EV बिक्री में लगभग 69% हिस्सा विंडसर (Windsor) का ही रहा।

3- टाटा हैरियर ईवी की दमदार एंट्री

टाटा हैरियर ईवी 1,995 यूनिट्स के साथ हैरियर ईवी (Harrier EV) ने तीसरा स्थान हासिल किया।यह दिखाता है कि मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

4- महिंद्रा XEV 9e कड़ी टक्कर

महिंद्रा (Mahindra) की XEV 9e ने 1,945 यूनिट्स बेचीं और चौथे स्थान पर रही। महिंद्रा (Mahindra) अब EV रेस में मजबूत खिलाड़ी बन चुका है।

निर्माता के हिसाब से बाजार हिस्सेदारी

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की कुल बिक्री 8,616 यूनिट रही और इसका मार्केट शेयर 52.4% रहा। टाटा (Tata) ने आधे से ज्यादा बाजार पर कब्जा जमाया हुआ है।

MG मोटर का मार्केट शेयर

MG मोटर की 3,731 यूनिट सेल हुई, जो 22.7% का मार्केट शेयर है।

महिंद्रा की बिक्री

महिंद्रा की बिक्री 3,660 यूनिट रही, जो 22.2% का मार्केट शेयर है। स्पष्ट है कि EV बाजार अब तीन बड़ी कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला बन चुका है।

बाकी कंपनियों का हाल

हुंडई क्रेटा ईवी (Hyundai Creta EV) के सहारे हुंडई (Hyundai) ने 247 यूनिट्स बेचीं। वहीं, किआ (Kia) ने 178 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा सिट्रोएन (Citroen) की बिक्री सिर्फ 24 यूनिट्स रही।

आगे क्या होगा?

नई लॉन्च और तेजी से बढ़ते चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ EV बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने वाली है। टोयोटा (Toyota) और होंडा (Honda) जैसी कंपनियां भी आने वाले समय में अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स पेश करने की तैयारी में हैं।

जनवरी 2026 ने साफ कर दिया है कि भारत का EV बाजार अब परिपक्व हो रहा है। जहां टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) अब भी नंबर-1 बनी हुई है, वहीं MG और महिंद्रा (Mahindra) तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। आने वाले महीनों में यह मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है और ग्राहकों के लिए ज्यादा विकल्प और बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आएगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Nexon Electric Car अन्य..

