MG विंडसर ईवी से छिन गया ताज! देश की नंबर-1 ई-कार बनी ये SUV, सिंगल चार्ज में 489 KM दौड़ जाएगी

टॉप-10 ईवी में MG विंडसर ईवी से नंबर-1 का ताज छिन गया है। एक बार फिर देश की नंबर-1 कार टाटा नेक्सन ईवी ने इस पोजिशन को अपना बना लिया है। ये SUV 489 KM की रेंज देती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

साल 2026 की शुरुआत भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार के लिए बेहद दमदार रही। जनवरी महीने में EV सेगमेंट ने जबरदस्त बिक्री दर्ज की और एक बार फिर देसी कंपनियों ने बाजार पर कब्जा जमा लिया। जनवरी 2026 की टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में सबसे आगे टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) रही, जबकि इसके बाद MG विंडसर ईवी, टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा XEV 9e जैसे मॉडल्स रहे। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि जनवरी 2026 की टॉप 10 EVs कौन रहीं और बाजार का पूरा हाल क्या है?

जनवरी 2026 की टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारें

रैंक मॉडल बिक्री (जनवरी 2026) 1 टाटा नेक्सन ईवी 3,098 2 MG विंडसर EV 2,567 3 टाटा हैरियर EV 1,995 4 महिंद्रा XEV 9e 1,945 5 टाटा टियागो EV 1,223 6 टाटा कर्व EV 1,100 7 महिंद्रा BE6 1,028 8 टाटा पंच EV 980 9 MG कॉमेट EV 766 10 महिंद्रा XEV 9S 612

1- टाटा नेक्सन ईवी बनी नंबर-1

3,098 यूनिट बिक्री के साथ टाटा नेक्सन ईवी जनवरी 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार रही। यह SUV लंबे समय से भारतीय EV बाजार में भरोसेमंद नाम बनी हुई है।

2- MG विंडसर EV – तेजी से बढ़ती लोकप्रियता

MG विंडसर EV (MG Windsor EV) 2,567 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। MG की कुल EV बिक्री में लगभग 69% हिस्सा विंडसर (Windsor) का ही रहा।

3- टाटा हैरियर ईवी की दमदार एंट्री

टाटा हैरियर ईवी 1,995 यूनिट्स के साथ हैरियर ईवी (Harrier EV) ने तीसरा स्थान हासिल किया।यह दिखाता है कि मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

4- महिंद्रा XEV 9e कड़ी टक्कर

महिंद्रा (Mahindra) की XEV 9e ने 1,945 यूनिट्स बेचीं और चौथे स्थान पर रही। महिंद्रा (Mahindra) अब EV रेस में मजबूत खिलाड़ी बन चुका है।

निर्माता के हिसाब से बाजार हिस्सेदारी

टाटा मोटर्स (Tata Motors) की कुल बिक्री 8,616 यूनिट रही और इसका मार्केट शेयर 52.4% रहा। टाटा (Tata) ने आधे से ज्यादा बाजार पर कब्जा जमाया हुआ है।

MG मोटर का मार्केट शेयर

MG मोटर की 3,731 यूनिट सेल हुई, जो 22.7% का मार्केट शेयर है।

महिंद्रा की बिक्री

महिंद्रा की बिक्री 3,660 यूनिट रही, जो 22.2% का मार्केट शेयर है। स्पष्ट है कि EV बाजार अब तीन बड़ी कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला बन चुका है।

बाकी कंपनियों का हाल

हुंडई क्रेटा ईवी (Hyundai Creta EV) के सहारे हुंडई (Hyundai) ने 247 यूनिट्स बेचीं। वहीं, किआ (Kia) ने 178 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा सिट्रोएन (Citroen) की बिक्री सिर्फ 24 यूनिट्स रही।

आगे क्या होगा?

नई लॉन्च और तेजी से बढ़ते चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ EV बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने वाली है। टोयोटा (Toyota) और होंडा (Honda) जैसी कंपनियां भी आने वाले समय में अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स पेश करने की तैयारी में हैं।