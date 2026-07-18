महीनेभर में निकल गई पंच EV की हेकड़ी! एक बार फिर नंबर-1 बनी ये eSUV; मारुति, महिंद्रा तो आसपास भी नहीं
जून 2026 के रिटेल सेल्स डेटा के मुताबिक, भारतीय बाजार में एक बार फिर MG विंडसर EV ने अपनी धाक जमा ली है। इस इलेक्ट्रिक SUV ने टाटा पंच को पीछे छोड़ा, जो मई में नंबर-1 पोजीशन पर पहुंच गई थी। खास बात ये है कि टॉप-10 कारों की इस लिस्ट में टाटा मोटर्स का एक तरफ दबदबा देखने को मिला।
देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट सामने आ गई है। जून 2026 के रिटेल सेल्स डेटा के मुताबिक, भारतीय बाजार में एक बार फिर MG विंडसर EV ने अपनी धाक जमा ली है। इस इलेक्ट्रिक SUV ने टाटा पंच को पीछे छोड़ा, जो मई में नंबर-1 पोजीशन पर पहुंच गई थी। खास बात ये है कि टॉप-10 कारों की इस लिस्ट में टाटा मोटर्स का एक तरफ दबदबा देखने को मिला। वहीं, महिंद्रा के भी 3 मॉडल ने लिस्ट में अपनी जगह बनाई। इस लिस्ट में सिर्फ टियागो EV को मंथली बेसिस पर डिग्रोथ मिली। चलिए अब एक बार लिस्ट को देखते हैं।
|टॉप-10 इलेक्ट्रिक कार सेल्स जून 2026
|नं
|मॉडल
|जून 2026
|मई 2026
|MoM ग्रोथ %
|1
|MG विंडसर
|4,157
|3,829
|9%
|2
|टाटा पंच EV 40
|3,925
|3,429
|14%
|3
|महिंद्रा XEV 9S
|3,746
|3,285
|14%
|4
|टाटा नेक्सन EV
|3,564
|3,088
|15%
|5
|महिंद्रा XEV 9e
|2,390
|1,837
|30%
|6
|टाटा हैरियर EV
|2,176
|1,782
|22%
|7
|मारुति ई-विटारा
|1,972
|1,672
|18%
|8
|महिंद्रा BE6
|1,354
|1,127
|20%
|9
|टाटा कर्व EV
|1,264
|984
|28%
|10
|टाटा टियागो EV
|1,118
|1,234
|-9%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Windsor EV
₹ 14.1 - 18.6 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.21 लाख
टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स की बात करें तो MG विंडसर की जून 2026 में 4,157 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,829 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% की मंथली ग्रोथ मिली। टाटा पंच EV 40 की जून 2026 में 3,925 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,429 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की मंथली ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9S की जून 2026 में 3,746 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,285 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की मंथली ग्रोथ मिली।
टाटा नेक्सन EV की जून 2026 में 3,564 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,088 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की मंथली ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9e की जून 2026 में 2,390 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,837 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की मंथली ग्रोथ मिली। टाटा हैरियर EV की जून 2026 में 2,176 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,782 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की मंथली ग्रोथ मिली। मारुति ई-विटारा की जून 2026 में 1,972 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,672 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की मंथली ग्रोथ मिली।
महिंद्रा BE6 की जून 2026 में 1,354 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,127 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की मंथली ग्रोथ मिली। टाटा कर्व EV की जून 2026 में 1,264 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 984 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 28% की मंथली ग्रोथ मिली। टाटा टियागो EV की जून 2026 में 1,118 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,234 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% की मंथली डिग्रोथ मिली।
विंडसर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
कंपनी ने विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट भी लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की अनुमति देता है।
विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।
MG विंडसर EV प्रो के इंटीरियर की बात करें तो फ्रंट आर्मरेस्ट और रूफ और कॉलम लाइनर्स पर नए बेज अपहोल्स्ट्री की वजह से इसे पहचानना आसान है, जो मौजूदा मॉडल के ऑल-ब्लैक इंटीरियर कलर स्कीम से अलग है। विंडसर EV प्रो में कुछ महत्वपूर्ण नए फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि V2V (व्हीकल टू व्हीकल) और V2L (व्हीकल टू लोड) फंक्शनैलिटी, जहां बैटरी का इस्तेमाल दूसरी इलेक्ट्रिक कारों और बाहरी डिवाइस को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। इसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट और पावर्ड टेलगेट भी दिया गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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