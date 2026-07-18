महीनेभर में निकल गई पंच EV की हेकड़ी! एक बार फिर नंबर-1 बनी ये eSUV; मारुति, महिंद्रा तो आसपास भी नहीं

जून 2026 के रिटेल सेल्स डेटा के मुताबिक, भारतीय बाजार में एक बार फिर MG विंडसर EV ने अपनी धाक जमा ली है। इस इलेक्ट्रिक SUV ने टाटा पंच को पीछे छोड़ा, जो मई में नंबर-1 पोजीशन पर पहुंच गई थी। खास बात ये है कि टॉप-10 कारों की इस लिस्ट में टाटा मोटर्स का एक तरफ दबदबा देखने को मिला।

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देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट सामने आ गई है। जून 2026 के रिटेल सेल्स डेटा के मुताबिक, भारतीय बाजार में एक बार फिर MG विंडसर EV ने अपनी धाक जमा ली है। इस इलेक्ट्रिक SUV ने टाटा पंच को पीछे छोड़ा, जो मई में नंबर-1 पोजीशन पर पहुंच गई थी। खास बात ये है कि टॉप-10 कारों की इस लिस्ट में टाटा मोटर्स का एक तरफ दबदबा देखने को मिला। वहीं, महिंद्रा के भी 3 मॉडल ने लिस्ट में अपनी जगह बनाई। इस लिस्ट में सिर्फ टियागो EV को मंथली बेसिस पर डिग्रोथ मिली। चलिए अब एक बार लिस्ट को देखते हैं।

टॉप-10 इलेक्ट्रिक कार सेल्स जून 2026 नं मॉडल जून 2026 मई 2026 MoM ग्रोथ % 1 MG विंडसर 4,157 3,829 9% 2 टाटा पंच EV 40 3,925 3,429 14% 3 महिंद्रा XEV 9S 3,746 3,285 14% 4 टाटा नेक्सन EV 3,564 3,088 15% 5 महिंद्रा XEV 9e 2,390 1,837 30% 6 टाटा हैरियर EV 2,176 1,782 22% 7 मारुति ई-विटारा 1,972 1,672 18% 8 महिंद्रा BE6 1,354 1,127 20% 9 टाटा कर्व EV 1,264 984 28% 10 टाटा टियागो EV 1,118 1,234 -9%

टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स की बात करें तो MG विंडसर की जून 2026 में 4,157 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,829 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% की मंथली ग्रोथ मिली। टाटा पंच EV 40 की जून 2026 में 3,925 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,429 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की मंथली ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9S की जून 2026 में 3,746 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,285 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की मंथली ग्रोथ मिली।

टाटा नेक्सन EV की जून 2026 में 3,564 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,088 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की मंथली ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9e की जून 2026 में 2,390 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,837 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की मंथली ग्रोथ मिली। टाटा हैरियर EV की जून 2026 में 2,176 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,782 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की मंथली ग्रोथ मिली। मारुति ई-विटारा की जून 2026 में 1,972 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,672 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की मंथली ग्रोथ मिली।

महिंद्रा BE6 की जून 2026 में 1,354 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,127 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की मंथली ग्रोथ मिली। टाटा कर्व EV की जून 2026 में 1,264 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 984 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 28% की मंथली ग्रोथ मिली। टाटा टियागो EV की जून 2026 में 1,118 यूनिट बिकी थीं। जबकि, मई 2026 में इसकी 1,234 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% की मंथली डिग्रोथ मिली।

विंडसर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट भी लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की अनुमति देता है।

विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।