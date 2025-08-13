फ्रोंक्स और पंच को पीछे धकेल ये SUV बनी नंबर-1, कीमत मात्र ₹8.69 लाख; 25 किमी. से ज्यादा का माइलेज

जुलाई 2025 में टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUV में ब्रेजा नंबर-1 बन गई है। इस कार ने फ्रोंक्स और नेक्सन को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 13 Aug 2025 11:26 AM

जुलाई 2025 में भारत के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस बार मारुति सुजुकी ब्रेजा ने टॉप पोजिशन हासिल की, जबकि उसके पीछे फ्रोंक्स और टाटा नेक्सन ने अपनी पकड़ बनाए रखी। आइए नीचे दिए गए चार्ट में जुलाई 2025 की टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUV की बिक्री रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं कि पिछले महीने किसकी कितनी यूनिट सेल हुई।

टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUV बिक्री – जुलाई 2025 रैंक मॉडल बिक्री (यूनिट) बदलाव (%) 1 मारुति सुजुकी ब्रेजा 14,065 ▼ 4% 2 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 12,872 ▲ 18% 3 टाटा नेक्सन 12,825 ▼ 8% 4 टाटा पंच 10,785 ▼ 33% 5 हुंडई वेन्यू 8,054 ▼ 9% 6 किया सोनेट 7,627 ▼ 19% 7 महिंद्रा XUV 3XO 7,238 ▼ 28% 8 हुंडई एक्स्टर 5,075 ▼ 16% 9 स्कोडा कायलाक 3,377 N/A 10 टोयोटा टैसर 1,687 ▼ 36%

बिक्री के ट्रेंड से 3 बड़े पॉइंट मारुति की डबल धमाल



जुलाई 2025 में मारुति ने डबल धमाल मचाया है। कंपनी की ब्रेजा और फ्रोंक्स दोनों टॉप-2 में पहुंच गई है। मार्केट में इसकी मजबूत पकड़ है।



टाटा का दबदबा बरकरार इस लिस्ट में टाटा का दबदबा बरकरार है। इस लिस्ट में नेक्सन और पंच दोनों टॉप-5 में हैं, लेकिन इस समय इसकी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई।

कड़ी टक्कर और नई एंट्री



इस लिस्ट में स्कोडा की कायलाक भी धमाल मचा रही है। इसकी एंट्री ने लिस्ट में हलचल मचाई है।