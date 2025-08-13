Top 10 Compact SUVs July 2025 Brezza, Fronx, Nexon, Venue, Kylaq, check details फ्रोंक्स और पंच को पीछे धकेल ये SUV बनी नंबर-1, कीमत मात्र ₹8.69 लाख; 25 किमी. से ज्यादा का माइलेज, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Compact SUVs July 2025 Brezza, Fronx, Nexon, Venue, Kylaq, check details

फ्रोंक्स और पंच को पीछे धकेल ये SUV बनी नंबर-1, कीमत मात्र ₹8.69 लाख; 25 किमी. से ज्यादा का माइलेज

जुलाई 2025 में टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUV में ब्रेजा नंबर-1 बन गई है। इस कार ने फ्रोंक्स और नेक्सन को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 11:26 AM
जुलाई 2025 में भारत के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस बार मारुति सुजुकी ब्रेजा ने टॉप पोजिशन हासिल की, जबकि उसके पीछे फ्रोंक्स और टाटा नेक्सन ने अपनी पकड़ बनाए रखी। आइए नीचे दिए गए चार्ट में जुलाई 2025 की टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUV की बिक्री रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं कि पिछले महीने किसकी कितनी यूनिट सेल हुई।

टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUV बिक्री – जुलाई 2025

रैंकमॉडलबिक्री (यूनिट)बदलाव (%)
1मारुति सुजुकी ब्रेजा14,065▼ 4%
2मारुति सुजुकी फ्रोंक्स12,872▲ 18%
3टाटा नेक्सन12,825▼ 8%
4टाटा पंच10,785▼ 33%
5हुंडई वेन्यू8,054▼ 9%
6किया सोनेट7,627▼ 19%
7महिंद्रा XUV 3XO7,238▼ 28%
8हुंडई एक्स्टर5,075▼ 16%
9स्कोडा कायलाक3,377N/A
10टोयोटा टैसर1,687▼ 36%

बिक्री के ट्रेंड से 3 बड़े पॉइंट

मारुति की डबल धमाल

जुलाई 2025 में मारुति ने डबल धमाल मचाया है। कंपनी की ब्रेजा और फ्रोंक्स दोनों टॉप-2 में पहुंच गई है। मार्केट में इसकी मजबूत पकड़ है।


टाटा का दबदबा बरकरार

इस लिस्ट में टाटा का दबदबा बरकरार है। इस लिस्ट में नेक्सन और पंच दोनों टॉप-5 में हैं, लेकिन इस समय इसकी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई।

कड़ी टक्कर और नई एंट्री

इस लिस्ट में स्कोडा की कायलाक भी धमाल मचा रही है। इसकी एंट्री ने लिस्ट में हलचल मचाई है।

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मारुति की पकड़ मजबूत है, लेकिन टाटा, हुंडई और महिंद्रा भी पीछे नहीं हैं। आने वाले फेसलिफ्ट और नए मॉडल इस रेस को और रोमांचक बना देंगे।

