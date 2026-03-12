Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इस SUV ने निकाली पंच, ब्रेजा, फ्रोंक्स, वेन्यू, सोनेट की अकड़, सबको पीछे छोड़ फिर बनी नंबर-1; कीमत मात्र ₹7.31 लाख

Mar 12, 2026 08:49 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

फरवरी 2026 की टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUVs की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट के हिसाब से टाटा नेक्सन (Nexon) ने पहली पोजिशन हासिल की है। वहीं, दूसरे नंबर पर टाटा पंच (Punch) ने बाजी मार ली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस SUV ने निकाली पंच, ब्रेजा, फ्रोंक्स, वेन्यू, सोनेट की अकड़, सबको पीछे छोड़ फिर बनी नंबर-1; कीमत मात्र ₹7.31 लाख

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है और फरवरी 2026 के बिक्री आंकड़े बताते हैं कि इस सेगमेंट में मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है। इस महीने की टॉप-10 लिस्ट में एक बार फिर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) और टाटा पंच (Tata Punch) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की लोकप्रिय SUVs भी इस लिस्ट में मजबूत स्थिति में बनी हुई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki New Brezza

Maruti Suzuki New Brezza

₹ 8.9 - 14 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 - 14.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.59 - 10.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.23 - 13.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टाटा नेक्सन फिर बनी नंबर-1 कॉम्पैक्ट SUV

फरवरी 2026 में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की 19,430 यूनिट सेल हुई, जो पिछले साल इसी महीने की 15,349 यूनिट के मुकाबले करीब 27% ज्यादा है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ नेक्सन (Nexon) एक बार फिर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में नंबर-1 पर रही।

टाटा पंच (Punch) ने भी दिखाया दम

दूसरे स्थान पर रही टाटा पंच (Tata Punch) की बिक्री 18,748 यूनिट रही। यह पिछले साल फरवरी में बिके 14,559 यूनिट के मुकाबले 29% की बढ़ोतरी दर्शाती है। पंच (Punch) उन ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है जो कम कीमत में SUV जैसा अनुभव चाहते हैं।

मारुति ब्रेजा (Brezza) अभी भी मजबूत खिलाड़ी

तीसरे स्थान पर मारुति ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) रही, जिसकी 17,863 यूनिट बिक्री हुई।पिछले साल फरवरी में इसकी 15,392 यूनिट बिक्री हुई थी, यानी इस बार करीब 16% की सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली।

फ्रोंक्स (Fronx) की बिक्री में बड़ी गिरावट

इस लिस्ट में सबसे बड़ी गिरावट मारुति फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) में देखने को मिलीष फरवरी 2026 में इसकी 13,898 यूनिट बिक्री हुई, जबकि पिछले साल फरवरी में 21,461 यूनिट बिकी थीं। यानी करीब 35% की गिरावट दर्ज की गई।

वेन्यू और सोनेट की डिमांड बरकरार

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में वेन्यू (Hyundai Venue) और सोनेट (Kia Sonet) की डिमांड भी बनी हुई है। वेन्यू (Venue) की 10,494 यूनिट (4% ग्रोथ) सेल हुई। वहीं, सोनेट (Sonet) की सेल 9,750 यूनिट (28% ग्रोथ) रही।

अन्य SUVs का प्रदर्शन

टॉप-10 लिस्ट में बाकी मॉडल्स का प्रदर्शन भी दिलचस्प रहा। महिंद्रा XUV 3XO की सेल 8,637 यूनिट रही। वहीं, स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) की सेल 4,532 यूनिट (25% ग्रोथ) रही। हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) की 4,200 यूनिट सेल हुई। वहीं, टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) की सेल 2,854 यूनिट रही। इनमें एक्सटर (Exter) और टेजर (Taisor) की बिक्री में सालाना आधार पर गिरावट देखने को मिली।

ये भी पढ़ें:मारुति के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये कार, फरवरी में फिर बनी नंबर-1

फरवरी 2026 के आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन चुका है। फिलहाल, नेक्सन (Tata Nexon) और पंच (Tata Punch) का दबदबा बना हुआ है, लेकिन मारुति (Maruti), हुंडई (Hyundai) और किआ (Kia) की SUVs भी कड़ी टक्कर दे रही हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।