इस SUV ने निकाली पंच, ब्रेजा, फ्रोंक्स, वेन्यू, सोनेट की अकड़, सबको पीछे छोड़ फिर बनी नंबर-1; कीमत मात्र ₹7.31 लाख

Mar 12, 2026 08:49 pm IST

फरवरी 2026 की टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUVs की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट के हिसाब से टाटा नेक्सन (Nexon) ने पहली पोजिशन हासिल की है। वहीं, दूसरे नंबर पर टाटा पंच (Punch) ने बाजी मार ली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है और फरवरी 2026 के बिक्री आंकड़े बताते हैं कि इस सेगमेंट में मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है। इस महीने की टॉप-10 लिस्ट में एक बार फिर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) और टाटा पंच (Tata Punch) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की लोकप्रिय SUVs भी इस लिस्ट में मजबूत स्थिति में बनी हुई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टाटा नेक्सन फिर बनी नंबर-1 कॉम्पैक्ट SUV

फरवरी 2026 में टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की 19,430 यूनिट सेल हुई, जो पिछले साल इसी महीने की 15,349 यूनिट के मुकाबले करीब 27% ज्यादा है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ नेक्सन (Nexon) एक बार फिर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में नंबर-1 पर रही।

टाटा पंच (Punch) ने भी दिखाया दम

दूसरे स्थान पर रही टाटा पंच (Tata Punch) की बिक्री 18,748 यूनिट रही। यह पिछले साल फरवरी में बिके 14,559 यूनिट के मुकाबले 29% की बढ़ोतरी दर्शाती है। पंच (Punch) उन ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है जो कम कीमत में SUV जैसा अनुभव चाहते हैं।

मारुति ब्रेजा (Brezza) अभी भी मजबूत खिलाड़ी

तीसरे स्थान पर मारुति ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) रही, जिसकी 17,863 यूनिट बिक्री हुई।पिछले साल फरवरी में इसकी 15,392 यूनिट बिक्री हुई थी, यानी इस बार करीब 16% की सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली।

फ्रोंक्स (Fronx) की बिक्री में बड़ी गिरावट

इस लिस्ट में सबसे बड़ी गिरावट मारुति फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) में देखने को मिलीष फरवरी 2026 में इसकी 13,898 यूनिट बिक्री हुई, जबकि पिछले साल फरवरी में 21,461 यूनिट बिकी थीं। यानी करीब 35% की गिरावट दर्ज की गई।

वेन्यू और सोनेट की डिमांड बरकरार

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में वेन्यू (Hyundai Venue) और सोनेट (Kia Sonet) की डिमांड भी बनी हुई है। वेन्यू (Venue) की 10,494 यूनिट (4% ग्रोथ) सेल हुई। वहीं, सोनेट (Sonet) की सेल 9,750 यूनिट (28% ग्रोथ) रही।

अन्य SUVs का प्रदर्शन

टॉप-10 लिस्ट में बाकी मॉडल्स का प्रदर्शन भी दिलचस्प रहा। महिंद्रा XUV 3XO की सेल 8,637 यूनिट रही। वहीं, स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) की सेल 4,532 यूनिट (25% ग्रोथ) रही। हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) की 4,200 यूनिट सेल हुई। वहीं, टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) की सेल 2,854 यूनिट रही। इनमें एक्सटर (Exter) और टेजर (Taisor) की बिक्री में सालाना आधार पर गिरावट देखने को मिली।