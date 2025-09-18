ब्रेजा, फ्रोंक्स, पंच को एक झटके में किया साइडलाइन! इस बार ये SUV बनी नंबर-1; ये वेन्यू, सोनेट या एक्सटर नहीं

नेक्सन ने शानदार वापसी करते हुए इस सेगमेंट को टॉप करते हुए अपने कॉम्पटीटर मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रोंक्स और टाटा पंच जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। टॉप-10 की लिस्ट में मारुति, टाटा और हुंडई के 2-2 मॉडल शामिल रही। जबकि, महिंद्रा, किआ, टोयोटा और स्कोडा के 1-1 मॉडल को जगह मिली।

देश के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है, इसकी लिस्ट आ गई है। पिछले महीने यानी अगस्त में इस सेगमेंट में टाटा नेक्सन की दम देखने को मिला। नेक्सन ने शानदार वापसी करते हुए इस सेगमेंट को टॉप करते हुए अपने कॉम्पटीटर मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रोंक्स और टाटा पंच जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। टॉप-10 की लिस्ट में मारुति, टाटा और हुंडई के 2-2 मॉडल शामिल रही। जबकि, महिंद्रा, किआ, टोयोटा और स्कोडा के 1-1 मॉडल को जगह मिली। चलिए सेगमेंट के टॉप-10 मॉडल पर एक नजर डालते हैं।

टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUVs सेल्स अगस्त 2025 रैंक मॉडल अगस्त 2025 अगस्त 2024 ग्रोथ % 1 टाटा नेक्सन 14,004 12,289 14% 2 मारुति ब्रेजा 13,620 19,190 -29% 3 मारुति फ्रोंक्स 12,422 12,387 0% 4 टाटा पंच 10,704 15,643 -32% 5 हुंडई वेन्यू 8,109 9,085 -11% 6 किआ सोनेट 7,741 10,073 -23% 7 महिंद्रा XUV 3XO 5,521 9,000 -39% 8 हुंडई एक्सटर 5,061 6,632 -24% 9 स्कोडा काइलक 3,099 - - 10 टोयोटा टैसर 2,683 3,213 -16%

टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUVs सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन की अगस्त 2025 में 14,004 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 12,289 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की अगस्त 2025 में 13,620 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 19,190 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 29% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की अगस्त 2025 में 12,422 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 12,387 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0% की ईयरली ग्रोथ मिली।

टाटा पंच की अगस्त 2025 में 10,704 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 15,643 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की अगस्त 2025 में 8,109 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 9,085 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की ईयरली डिग्रोथ मिली। किआ सोनेट की अगस्त 2025 में 7,741 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 10,073 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 23% की ईयरली डिग्रोथ मिली।