ब्रेजा, फ्रोंक्स, पंच को एक झटके में किया साइडलाइन! इस बार ये SUV बनी नंबर-1; ये वेन्यू, सोनेट या एक्सटर नहीं
देश के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है, इसकी लिस्ट आ गई है। पिछले महीने यानी अगस्त में इस सेगमेंट में टाटा नेक्सन की दम देखने को मिला। नेक्सन ने शानदार वापसी करते हुए इस सेगमेंट को टॉप करते हुए अपने कॉम्पटीटर मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रोंक्स और टाटा पंच जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। टॉप-10 की लिस्ट में मारुति, टाटा और हुंडई के 2-2 मॉडल शामिल रही। जबकि, महिंद्रा, किआ, टोयोटा और स्कोडा के 1-1 मॉडल को जगह मिली। चलिए सेगमेंट के टॉप-10 मॉडल पर एक नजर डालते हैं।
|टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUVs सेल्स अगस्त 2025
|रैंक
|मॉडल
|अगस्त 2025
|अगस्त 2024
|ग्रोथ %
|1
|टाटा नेक्सन
|14,004
|12,289
|14%
|2
|मारुति ब्रेजा
|13,620
|19,190
|-29%
|3
|मारुति फ्रोंक्स
|12,422
|12,387
|0%
|4
|टाटा पंच
|10,704
|15,643
|-32%
|5
|हुंडई वेन्यू
|8,109
|9,085
|-11%
|6
|किआ सोनेट
|7,741
|10,073
|-23%
|7
|महिंद्रा XUV 3XO
|5,521
|9,000
|-39%
|8
|हुंडई एक्सटर
|5,061
|6,632
|-24%
|9
|स्कोडा काइलक
|3,099
|-
|-
|10
|टोयोटा टैसर
|2,683
|3,213
|-16%
टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUVs सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन की अगस्त 2025 में 14,004 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 12,289 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की अगस्त 2025 में 13,620 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 19,190 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 29% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की अगस्त 2025 में 12,422 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 12,387 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0% की ईयरली ग्रोथ मिली।
टाटा पंच की अगस्त 2025 में 10,704 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 15,643 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की अगस्त 2025 में 8,109 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 9,085 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की ईयरली डिग्रोथ मिली। किआ सोनेट की अगस्त 2025 में 7,741 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 10,073 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 23% की ईयरली डिग्रोथ मिली।
महिंद्रा XUV 3XO की अगस्त 2025 में 5,521 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 9,000 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की अगस्त 2025 में 5,061 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 6,632 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की ईयरली डिग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की अगस्त 2025 में 3,099 यूनिट बिकीं। टोयोटा टैसर की अगस्त 2025 में 2,683 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 3,213 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ईयरली डिग्रोथ मिली।
