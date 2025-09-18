Top 10 Compact SUVs August 2025 Nexon Dominate Brezza, Fronx, Venue ब्रेजा, फ्रोंक्स, पंच को एक झटके में किया साइडलाइन! इस बार ये SUV बनी नंबर-1; ये वेन्यू, सोनेट या एक्सटर नहीं, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Compact SUVs August 2025 Nexon Dominate Brezza, Fronx, Venue

ब्रेजा, फ्रोंक्स, पंच को एक झटके में किया साइडलाइन! इस बार ये SUV बनी नंबर-1; ये वेन्यू, सोनेट या एक्सटर नहीं

नेक्सन ने शानदार वापसी करते हुए इस सेगमेंट को टॉप करते हुए अपने कॉम्पटीटर मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रोंक्स और टाटा पंच जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। टॉप-10 की लिस्ट में मारुति, टाटा और हुंडई के 2-2 मॉडल शामिल रही। जबकि, महिंद्रा, किआ, टोयोटा और स्कोडा के 1-1 मॉडल को जगह मिली।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 10:51 AM
देश के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है, इसकी लिस्ट आ गई है। पिछले महीने यानी अगस्त में इस सेगमेंट में टाटा नेक्सन की दम देखने को मिला। नेक्सन ने शानदार वापसी करते हुए इस सेगमेंट को टॉप करते हुए अपने कॉम्पटीटर मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रोंक्स और टाटा पंच जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया। टॉप-10 की लिस्ट में मारुति, टाटा और हुंडई के 2-2 मॉडल शामिल रही। जबकि, महिंद्रा, किआ, टोयोटा और स्कोडा के 1-1 मॉडल को जगह मिली। चलिए सेगमेंट के टॉप-10 मॉडल पर एक नजर डालते हैं।

टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUVs सेल्स अगस्त 2025
रैंकमॉडलअगस्त 2025अगस्त 2024ग्रोथ %
1टाटा नेक्सन14,00412,28914%
2मारुति ब्रेजा13,62019,190-29%
3मारुति फ्रोंक्स12,42212,3870%
4टाटा पंच10,70415,643-32%
5हुंडई वेन्यू8,1099,085-11%
6किआ सोनेट7,74110,073-23%
7महिंद्रा XUV 3XO5,5219,000-39%
8हुंडई एक्सटर5,0616,632-24%
9स्कोडा काइलक3,099--
10टोयोटा टैसर2,6833,213-16%

टॉप-10 कॉम्पैक्ट SUVs सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन की अगस्त 2025 में 14,004 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 12,289 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की अगस्त 2025 में 13,620 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 19,190 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 29% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की अगस्त 2025 में 12,422 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 12,387 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 0% की ईयरली ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:टाटा की इस दमदार SUV को खरीदना हो गया सस्ता, GST ने ₹68000 घटाए

टाटा पंच की अगस्त 2025 में 10,704 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 15,643 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की अगस्त 2025 में 8,109 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 9,085 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की ईयरली डिग्रोथ मिली। किआ सोनेट की अगस्त 2025 में 7,741 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 10,073 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 23% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:₹6 लाख भी नहीं हुंडई की इस SUV की कीमत, अब कंपनी दे रही ₹50000 का डिस्काउंट

महिंद्रा XUV 3XO की अगस्त 2025 में 5,521 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 9,000 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 39% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की अगस्त 2025 में 5,061 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 6,632 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की ईयरली डिग्रोथ मिली। स्कोडा काइलक की अगस्त 2025 में 3,099 यूनिट बिकीं। टोयोटा टैसर की अगस्त 2025 में 2,683 यूनिट बिकीं। जबकि अगस्त 2024 में इसकी 3,213 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

Tata Nexon Tata Motors Tata Motors Car अन्य..

