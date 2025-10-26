इन 10 फीचर्स की दम पर ग्राहकों को दिल जीत लेगी न्यू हुंडए वेन्यू; सोनेट, ब्रेजा, फ्रोंक्स पर भी पड़ेगी भारी!

Hindustan Hindi News
संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) 4 नवंबर को अपनी न्यू वेन्यू लॉन्च करने वाली है। कंपनी इस कॉम्पैक्ट SUV की बुकिंग शुरू कर चुकी है। इसे 25,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं। न्यू वेन्यू अपने पुराने मॉडल की तुलना में काफी एडवांस्ड और नए फीचर्स के साथ आएगी।

Sun, 26 Oct 2025 05:12 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) 4 नवंबर को अपनी न्यू वेन्यू लॉन्च करने वाली है। कंपनी इस कॉम्पैक्ट SUV की बुकिंग शुरू कर चुकी है। इसे 25,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं। न्यू वेन्यू अपने पुराने मॉडल की तुलना में काफी एडवांस्ड और नए फीचर्स के साथ आएगी। ऐसे में आप भी इसे बुक करने जा रहे हैं, या फिर इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके उन 10 फीचर्स के बारे में जान लेना चाहिए जो इसे पुराने मॉडल से बेहतर बनाते हैं। साथ ही, सेगमेंट में किआ सोनेट, मारुति फ्रोंक्स, मारुति ब्रेजा, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर से भी अलग करते हैं।

1. ट्विन डिस्प्ले
नई वेन्यू के केबिन की सबसे खास बात इसके डुअल 12.3-इंच कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले हैं, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के तौर पर काम करते हैं। यह मौजूदा सेटअप से एक बड़ा कदम आगे है, जो नई वेन्यू को टेक्नोलॉजी के मामले में और भी अट्रेक्टिव बनाती है।

2. बड़ा डायमेंशन
जनरेशन अपडेट के साथ वेन्यू का साइज भी बढ़ गया है। यह पिछले मॉडल से 48 mm ज्यादा ऊंची और 30 mm ज्यादा चौड़ी है। हालांकि, कुल लंबाई पहले जैसी ही है। इसके अलावा, नए मॉडल का व्हीलबेस भी 20 mm लंबा है।

3. डैश और कंसोल
नई वेन्यू में थ्री-लेयर सेटअप के साथ पूरी तरह से नया डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। सेंट्रल AC वेंट हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हैं, जबकि साइड वेंट वर्टिकल रूप से लगे हैं, जो एक सीमलेस डिजाइन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कॉफी टेबल सेंटर कंसोल में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ-साथ गियर शिफ्ट लीवर, वायरलेस चार्जर, दो कप होल्डर, ड्राइव मॉडल के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हैं।

4. स्टीयरिंग व्हील और इंटीरियर थीम
वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील एक बिल्कुल नया D-कट यूनिट है जिसमें चार डॉट्स हैं, जो 'H' अक्षर को दिखाते हैं। इसमें H-आर्किटेक्चर केबिन है जिसमें डुअल-टोन इंटीरियर (डार्क नेवी और डव ग्रे) थीम और टेराजो-टेक्सचर्ड क्रैश पैड गार्निश है।

5. नई स्टाइलिंग
हुंडई वेन्यू के एक्सटीरियर डिजाइन में कई खास एलिमेंट हैं, जिनमें डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड बीम LED हेडलैंप, ट्विन हॉर्न LED DRLs, ब्रिज-टाइप रूफ रेल, नए 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप शामिल हैं।

6. नए फीचर्स
फीचर्स के मामले में नेक्स्ट-जेनरेशन वेन्यू ने लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स के साथ सेगमेंट में एक लंबी छलांग लगाई है।

7. नए कलर्स
हुंडई ने न्यू वेन्यू के कलर पैलेट में 4 नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिनमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन हेजल ब्लू शामिल हैं।

8. नए वैरिएंट
नई वेन्यू में मौजूदा E, EX, S, SX और SX (O) नामों से बिल्कुल अलग वैरिएंट लाइन-अप मिलता है। नए ट्रिम्स को HX और उसके साथ एक नंबर, जैसे HX2, HX4, HX5, HX6, HX7, HX8 और टॉप-स्पेक HX10 नाम दिया गया है।

9. प्रैक्टिकैलिटी इम्प्रूव्ड
नई-जनरेशन वेन्यू में लंबे व्हीलबेस के साथ बेहतर प्रैक्टिकैलिटी मिलती है, जिससे दूसरी रो के पैसेंजर्स के लिए ज्यादा जगह मिलती है। इसके अलावा, इस कॉम्पैक्ट SUV में पीछे की विंडो पर सनशेड और 2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें मिलती हैं। साथ ही, स्कूप वाली फ्रंट सीटबैक और चौड़े दरवाजे के खुलने से कॉम्पैक्ट SUV की प्रैक्टिकैलिटी और बढ़ जाती है।

10. नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी
नई वेन्यू की सेफ्टी किट में लेवल 2 ADAS टेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल-होल्ड असिस्ट और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किए गए हैं। जबकि जानी-पहचानी 1.2-लीटर NA पेट्रोल, 1.0-लीटर tGDi पेट्रोल और 1.5-लीटर CRDi डीज़ल इंजन अगली-जेनरेशन वेन्यू को पावर देना जारी रखेंगे, नया एडिशन डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के रूप में आया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
