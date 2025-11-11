Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Cars Oct 2025 Nexon, Dzire, Ertiga, WagonR, Creta, Scorpio, Punch, Swift, Check all details
मारुति डिजायर की निकली अकड़, सबको पीछे धकेल नंबर-1 बन गई ये SUV; टॉप-10 में अकेले इस कंपनी की 6 कारें

मारुति डिजायर की निकली अकड़, सबको पीछे धकेल नंबर-1 बन गई ये SUV; टॉप-10 में अकेले इस कंपनी की 6 कारें

संक्षेप: अक्टूबर 2025 में टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति स्विफ्ट की 6 कारें शामिल रहीं। इसमें टाटा मोटर्स के 2 मॉडल (Nexon, Punch) रहे। इसके अलावा हुंडई (Hyundai) और महिंद्रा (Mahindra) के 1-1 मॉडल शामिल रहे। कुल टॉप-10 बिक्री 1,84,420 यूनिट्स रही।

Tue, 11 Nov 2025 12:54 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट को अक्टूबर 2025 में एक बार फिर फेस्टिव सीजन से बूम मिला। बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि इस बार ग्राहकों ने जमकर नई कारें खरीदीं। टॉप-10 कारों की कुल बिक्री 1.84 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 15.9% ज्यादा है। जहां टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी 6 कारों के साथ चार्ट पर दबदबा बनाए रखा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:अब मचेगी बलेनो खरीदने की लूट, ₹5.99 लाख इस कार पर आई हजारों की छूट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 9.12 - 13.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Swift Hybrid

Maruti Suzuki Swift Hybrid

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 4.99 - 6.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.94 - 14.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) नंबर-1

टाटा मोटर्स की नेक्सन (Nexon) (ICE + EV) ने एक बार फिर बाजार में अपना दबदबा साबित किया है। इसकी बिक्री 22,083 यूनिट्स तक रही। इसकी सेल्स में वृद्धि: 49.6% (पिछले साल 14,759 यूनिट्स) आई

मारुति डिजायर सेडान बनी नंबर-1

मारुति डिजायर (Maruti Dzire) दूसरे स्थान पर रही, जिसने इस बार बिक्री में धमाका कर दिया। इसकी बिक्री 20,791 यूनिट्स रही। इस कार की सेल में 63.7% की वृद्धि देखी गई।

अक्टूबर 2025 में टॉप-10 कारों की लिस्ट

क्रमटॉप 10 कारेंअक्टूबर 2025 बिक्रीअक्टूबर 2024 बिक्रीअंतरसाल-दर-साल वृद्धि (%)अक्टूबर 2025 मार्केट शेयर (%)
1नेक्सन / ईवी22,08314,7597,32449.6211.97
2डिज़ायर20,79112,6988,09363.7311.27
3अर्टिगा20,08718,7851,3026.9310.89
4वैगनआर18,97013,9225,04836.2610.29
5क्रेटा / ईवी18,38117,4978845.059.97
6स्कॉर्पियो / एन17,88015,6772,20314.059.70
7फ्रॉन्क्स17,00316,4195843.569.22
8बलेनो16,87316,0827914.929.15
9पंच / ईवी16,81015,7401,0706.809.12
10स्विफ्ट15,54217,539-1,997-11.398.43
कुल-1,84,4201,59,11825,30215.90100.00

मारुति अर्टिगा परिवारों की फेवरेट MPV

तीसरे नंबर पर मारुति अर्टिगा (Ertiga) रही, जो हर महीने लगातार मजबूत बिक्री दर्ज कर रही है। इसकी बिक्री 20,087 यूनिट्स रही और इसकी सेल में 6.9% की ग्रोथ देखने को मिली। CNG और पेट्रोल दोनों विकल्पों में मिलने वाली ये कार शहर और गांव दोनों जगह हिट है।

चौथे नंबर पर मारुति वैगनआर

चौथे स्थान पर मारुति वैगनआर (WagonR) रही, जो फिर साबित करती है कि भारत में यह फैमिली कार अब भी सबसे भरोसेमंद है। इसकी बिक्री 18,970 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 36.3% की वृद्धि है। इसकी प्रैक्टिकल डिजाइन और CNG विकल्प लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं।

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) मिडसाइज SUV की बादशाह

पांचवें नंबर पर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta/EV) रही, जो इस सेगमेंट में अब भी सबसे मजबूत है। इसकी बिक्री 18,381 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 5.05% की वृद्धि है।

नंबर-6 पर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio)

छठे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) और स्कॉर्पियो-N (Scorpio N) रही, जो शहर और गांव दोनों जगह खूब बिक रही हैं। इसकी बिक्री 17,880 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 14.05% की वृद्धि है। स्कॉर्पियो (Scorpio) की रग्डनेस और स्टाइल इसे हर महीने टॉप पर बनाए रखती है।

फ्रोंक्स और बलेनो की बिक्री

फ्रोंक्स (Fronx) की बिक्री 17,003 यूनिट्स (+3.56%) रही। वहीं, बलेनो (Baleno) की बिक्री 16,873 यूनिट्स (+4.92%) रही। दोनों ही कारें अपने सेगमेंट में शानदार लुक्स और एडवांस फीचर्स के कारण ग्राहकों की पसंद बनी हुई है।

टाटा पंच (Tata Punch) की पावर

टाटा पंच (Tata Punch) नौवें नंबर पर रही। टाटा पंच (Tata Punch/ EV) की बिक्री 16,810 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 6.8% की वृद्धि है। यह माइक्रो SUV अब शहरी युवाओं की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है।

10वें नंबर पर मारुति स्विफ्ट

मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) अब टॉप 10 में आखिरी कार है। दसवें नंबर पर रही मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) की बिक्री में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसकी बिक्री 15,542 यूनिट्स पर ठप हो गई। इसकी बिक्री में 11.4% की गिरावट दर्ज की गई। कारण साफ है कि नई जेनरेशन स्विफ्ट (Swift) लॉन्च होने वाली है और ग्राहक उसी का इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:अब मचेगी बलेनो खरीदने की लूट, ₹5.99 लाख इस कार पर आई हजारों की छूट

अकेले मारुति की 6 कारें

टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति स्विफ्ट (Maruti Suzuki) की 6 कारें शामिल रहीं। इसमें टाटा मोटर्स (Tata Motors) के 2 मॉडल (Nexon, Punch) रहे। इसके अलावा हुंडई (Hyundai) और महिंद्रा (Mahindra) के 1-1 मॉडल शामिल रहे। कुल टॉप-10 बिक्री 1,84,420 यूनिट्स रही।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Nexon Maruti Dzire

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।