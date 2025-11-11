मारुति डिजायर की निकली अकड़, सबको पीछे धकेल नंबर-1 बन गई ये SUV; टॉप-10 में अकेले इस कंपनी की 6 कारें
संक्षेप: अक्टूबर 2025 में टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति स्विफ्ट की 6 कारें शामिल रहीं। इसमें टाटा मोटर्स के 2 मॉडल (Nexon, Punch) रहे। इसके अलावा हुंडई (Hyundai) और महिंद्रा (Mahindra) के 1-1 मॉडल शामिल रहे। कुल टॉप-10 बिक्री 1,84,420 यूनिट्स रही।
भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट को अक्टूबर 2025 में एक बार फिर फेस्टिव सीजन से बूम मिला। बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि इस बार ग्राहकों ने जमकर नई कारें खरीदीं। टॉप-10 कारों की कुल बिक्री 1.84 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 15.9% ज्यादा है। जहां टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी 6 कारों के साथ चार्ट पर दबदबा बनाए रखा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाटा नेक्सन (Tata Nexon) नंबर-1
टाटा मोटर्स की नेक्सन (Nexon) (ICE + EV) ने एक बार फिर बाजार में अपना दबदबा साबित किया है। इसकी बिक्री 22,083 यूनिट्स तक रही। इसकी सेल्स में वृद्धि: 49.6% (पिछले साल 14,759 यूनिट्स) आई
मारुति डिजायर सेडान बनी नंबर-1
मारुति डिजायर (Maruti Dzire) दूसरे स्थान पर रही, जिसने इस बार बिक्री में धमाका कर दिया। इसकी बिक्री 20,791 यूनिट्स रही। इस कार की सेल में 63.7% की वृद्धि देखी गई।
अक्टूबर 2025 में टॉप-10 कारों की लिस्ट
|क्रम
|टॉप 10 कारें
|अक्टूबर 2025 बिक्री
|अक्टूबर 2024 बिक्री
|अंतर
|साल-दर-साल वृद्धि (%)
|अक्टूबर 2025 मार्केट शेयर (%)
|1
|नेक्सन / ईवी
|22,083
|14,759
|7,324
|49.62
|11.97
|2
|डिज़ायर
|20,791
|12,698
|8,093
|63.73
|11.27
|3
|अर्टिगा
|20,087
|18,785
|1,302
|6.93
|10.89
|4
|वैगनआर
|18,970
|13,922
|5,048
|36.26
|10.29
|5
|क्रेटा / ईवी
|18,381
|17,497
|884
|5.05
|9.97
|6
|स्कॉर्पियो / एन
|17,880
|15,677
|2,203
|14.05
|9.70
|7
|फ्रॉन्क्स
|17,003
|16,419
|584
|3.56
|9.22
|8
|बलेनो
|16,873
|16,082
|791
|4.92
|9.15
|9
|पंच / ईवी
|16,810
|15,740
|1,070
|6.80
|9.12
|10
|स्विफ्ट
|15,542
|17,539
|-1,997
|-11.39
|8.43
|कुल
|-
|1,84,420
|1,59,118
|25,302
|15.90
|100.00
मारुति अर्टिगा परिवारों की फेवरेट MPV
तीसरे नंबर पर मारुति अर्टिगा (Ertiga) रही, जो हर महीने लगातार मजबूत बिक्री दर्ज कर रही है। इसकी बिक्री 20,087 यूनिट्स रही और इसकी सेल में 6.9% की ग्रोथ देखने को मिली। CNG और पेट्रोल दोनों विकल्पों में मिलने वाली ये कार शहर और गांव दोनों जगह हिट है।
चौथे नंबर पर मारुति वैगनआर
चौथे स्थान पर मारुति वैगनआर (WagonR) रही, जो फिर साबित करती है कि भारत में यह फैमिली कार अब भी सबसे भरोसेमंद है। इसकी बिक्री 18,970 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 36.3% की वृद्धि है। इसकी प्रैक्टिकल डिजाइन और CNG विकल्प लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं।
हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) मिडसाइज SUV की बादशाह
पांचवें नंबर पर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta/EV) रही, जो इस सेगमेंट में अब भी सबसे मजबूत है। इसकी बिक्री 18,381 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 5.05% की वृद्धि है।
नंबर-6 पर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio)
छठे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) और स्कॉर्पियो-N (Scorpio N) रही, जो शहर और गांव दोनों जगह खूब बिक रही हैं। इसकी बिक्री 17,880 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 14.05% की वृद्धि है। स्कॉर्पियो (Scorpio) की रग्डनेस और स्टाइल इसे हर महीने टॉप पर बनाए रखती है।
फ्रोंक्स और बलेनो की बिक्री
फ्रोंक्स (Fronx) की बिक्री 17,003 यूनिट्स (+3.56%) रही। वहीं, बलेनो (Baleno) की बिक्री 16,873 यूनिट्स (+4.92%) रही। दोनों ही कारें अपने सेगमेंट में शानदार लुक्स और एडवांस फीचर्स के कारण ग्राहकों की पसंद बनी हुई है।
टाटा पंच (Tata Punch) की पावर
टाटा पंच (Tata Punch) नौवें नंबर पर रही। टाटा पंच (Tata Punch/ EV) की बिक्री 16,810 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 6.8% की वृद्धि है। यह माइक्रो SUV अब शहरी युवाओं की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है।
10वें नंबर पर मारुति स्विफ्ट
मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) अब टॉप 10 में आखिरी कार है। दसवें नंबर पर रही मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) की बिक्री में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसकी बिक्री 15,542 यूनिट्स पर ठप हो गई। इसकी बिक्री में 11.4% की गिरावट दर्ज की गई। कारण साफ है कि नई जेनरेशन स्विफ्ट (Swift) लॉन्च होने वाली है और ग्राहक उसी का इंतजार कर रहे हैं।
अकेले मारुति की 6 कारें
टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति स्विफ्ट (Maruti Suzuki) की 6 कारें शामिल रहीं। इसमें टाटा मोटर्स (Tata Motors) के 2 मॉडल (Nexon, Punch) रहे। इसके अलावा हुंडई (Hyundai) और महिंद्रा (Mahindra) के 1-1 मॉडल शामिल रहे। कुल टॉप-10 बिक्री 1,84,420 यूनिट्स रही।
