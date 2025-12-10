देश में चल रही इस SUV की आंधी! सबको पीछे छोड़ फिर बनी नंबर-1; इसके आगे पंच, क्रेटा और डिजायर भी ढेर

संक्षेप: नवंबर 2025 के टॉप-10 कारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। पिछले महीने टॉप-10 कारों की रेस में नेक्सन (Nexon) ने फिर बाजी मार ली। इसके बाद नंबर-2 पर डिजायर (Dzire) और तीसरी पोजिशन पर स्विफ्ट (Swift) ने जगह बनाई।

Dec 10, 2025 12:39 pm IST

भारत में नवंबर 2025 की कार बिक्री लिस्ट सामने आ चुकी है और इस बार भी साफ दिखा कि भारतीय कार खरीदारों का दिल SUVs पर ही आया हुआ है। लेकिन, हैरानी की बात यह है कि कुछ पुरानी हैचबैक और सेडान अब भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। सबसे ऊपर टाटा नेक्सन (Tata Nexon) रही, जिसने फिर से साबित किया कि वह देश की सबसे पसंदीदा SUV है।

1- टाटा नेक्सन बनी नंबर-1

टाटा नेक्सन फिर से नंबर-1 बन गई। इसकी बिक्री 22,434 यूनिट तक पहुंच गई, जो 46% की YoY ग्रोथ है। इसके नए मॉडल और दमदार फीचर्स ने नेक्सन (Nexon) को इस महीने भी सबसे ऊपर बनाए रखा है। सुरक्षा, स्टाइल और वैल्यू तीनों कॉम्बिनेशन ने इसे बेस्टसेलर बनाए रखा है।

2- मारुति डिजायर बनी नंबर-1 सेडान

मारुति डिजायर नंबर-1 सेडान बनी रही। वहीं, डिजायर ने 21,082 यूनिट की सेल और 79% की YoY ग्रोथ हासिल की। वहीं, न्यू-जेन डिजायर (Dzire) ने मार्केट में बड़ा धमाका किया है। नई डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर ने इसे फिर से लोगों का फेवरेट बना दिया।

3- मारुति स्विफ्ट की बिक्री

मारुति स्विफ्ट की बिक्री 19,733 यूनिट रही और इसने 34% का YoY ग्रोथ हासिल किया। स्विफ्ट (Swift) की नई जेनरेशन लॉन्च के बाद से युवाओं में इसका क्रेज और बढ़ गया है। 2025 में भी यह टॉप-3 में जगह बनाए हुए है।

4- टाटा पंच (Tata Punch) बनी लोगों की फैवरेट

टाटा पंच (Tata Punch) लोगों की फैवरेट रही। इसने पिछले महीने 18,753 यूनिट की बिक्री हासिल की। इसने 21% की YoY ग्रोथ हासिल की। पंच (Punch) का माइक्रो-SUV सेगमेंट में कोई तोड़ नहीं है। दमदार डिजाइन और बजट-फ्रेंडली कीमत इसे निरंतर टॉप पर रखती है।

5- मिड-साइज SUV की रानी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta)

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) की सेल्स 17,344 यूनिट रही, जो 12% की YoY ग्रोथ है। क्रेटा (Creta) पर बढ़ती कम्पटीशन का कोई असर नहीं पड़ा। फीचर्स, परफॉर्मेंस और भरोसे का तगड़ा कॉम्बिनेशन इसे लगातार टॉप-5 में बनाए हुए है।

6- मारुति अर्टिगा बनी बेस्ट फैमिली कार

मारुति अर्टिगा बेस्ट फैमिली कार बन गई। इसने 16,197 यूनिट की सेल हासिल की और 7% की YoY ग्रोथ हासिल की। अर्टिगा (Ertiga) को घर-घर की MPV कहना गलत नहीं होगा। फैमिली और फ्लिट दोनों सेगमेंट में इसकी लगातार मजबूत डिमांड बनी हुई है।

7- महिंद्रा स्कॉर्पियो की जबरदस्त डिमांड

महिंद्रा स्कॉर्पियो की सेल्स में मजबूत बढ़त देखी गई। इसकी सेल्स में 23% की YoY ग्रोथ देखी गई। शहरी और देहाती दोनों इलाकों में स्कॉर्पियो (Scorpio) की पकड़ मजबूत होती जा रही है। जी हां, क्योंकि न्यू-जेन मॉडल ने इसकी लोकप्रियता और बढ़ा दी है।

8- मारुति फ्रोंक्स

मारुति फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) ने भी मार्केट में मजबूत पकड़ बना रखी है। इसने 1% YoY ग्रोथ हासिल की है। फ्रोंक्स (Fronx) अभी नया मॉडल है, लेकिन लगातार स्थिर डिमांड दिखा रहा है। SUV-कूपे स्टाइल इसे भीड़ से अलग बनाता है।



9- मारुति वैगनआर

मारुति वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) इंडिया की भरोसेमंद कार रही। इसने 5% की YoY ग्रोथ हासिल की। वैगनआर (WagonR) का सरल, स्पेशियस और किफायती फॉर्मूला आज भी बेहद हिट है।

10- मारुति ब्रेजा