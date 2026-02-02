Hindustan Hindi News
पंच, क्रेटा, ब्रेजा को पीछे धकेल नंबर-1 बनी ये SUV, दूसरी पोजिशन पर ये कार; टॉप-10 में रही इनकी धाक

पंच, क्रेटा, ब्रेजा को पीछे धकेल नंबर-1 बनी ये SUV, दूसरी पोजिशन पर ये कार; टॉप-10 में रही इनकी धाक

संक्षेप:

जनवरी 2026 की टॉप-10 कारों की डिटेल सामने आ गई है। इस लिस्ट में नेक्सन (Nexon) का दबदबा रहा। नेक्सन एसयूवी ने पंच, क्रेटा और ब्रेजा को पीछे धकेल नंबर-1 की गद्दी पर कब्जा कर लिया।

Feb 02, 2026 01:09 pm IST
भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट ने साल 2026 की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में की है। जनवरी 2026 में टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की कुल बिक्री 1,57,416 यूनिट्स रही, जो जनवरी 2025 के मुकाबले 28.49% ज्यादा है। इस लिस्ट में एक बार फिर कॉम्पैक्ट SUV और सब-4 मीटर SUV सेगमेंट का दबदबा देखने को मिला। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नंबर-1 बनी टाटा नेक्सन

जनवरी 2026 में टाटा नेक्सन (Tata Nexon - ICE + EV) सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसकी 23,365 यूनिट्स बिकीं, जो सालाना आधार पर 51.75% की बड़ी ग्रोथ दिखाती है। पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शन की वजह से नेक्सन (Nexon) ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है।

टाटा पंच ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

टाटा पंच (Tata Punch) ने जनवरी में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसकी 19,257 यूनिट्स बिकीं, जो 18.64% YoY ग्रोथ है। शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी पंच (Punch) की पकड़ मजबूत होती जा रही है।

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) तीसरे नंबर पर

हुंडई क्रेटा (क्रेटा EV समेत) ने 17,921 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि, इसमें 3.24% की हल्की गिरावट दर्ज हुई, जो मिड-साइज SUV सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है।

मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) की स्थिर बढ़त

मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) ने 17,486 यूनिट्स के साथ चौथा स्थान पाया। इसमें 18.57% की YoY ग्रोथ दर्ज की गई, खासकर शहरी और सेमी-अर्बन इलाकों में इसकी मांग मजबूत बनी हुई है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो की पकड़ बरकरार

स्कॉर्पियो (Scorpio) और स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) दोनों को मिलाकर कुल 15,542 यूनिट्स की बिक्री हुई। इसमें मामूली 0.65% की ग्रोथ दर्ज की गई, लेकिन SUV प्रेमियों के बीच स्कॉर्पियो (Scorpio) की लोकप्रियता अब भी बरकरार है।

नई मारुति विक्टोरिस की शानदार एंट्री

जनवरी 2026 की टॉप 10 लिस्ट में मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) एक नया नाम रहा। अपनी पहली पूरी जनवरी में ही इस SUV ने 15,240 यूनिट्स की बिक्री दर्ज कर ली, जो इसकी मजबूत शुरुआत को दिखाता है।

फ्रोंक्स और वेन्यू की मिली-जुली तस्वीर

मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) 13,353 यूनिट्स के साथ सातवें नंबर पर रही, लेकिन इसमें 12.11% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) ने 12,413 यूनिट्स के साथ 11.77% YoY ग्रोथ दिखाई।

महिंद्रा बोलेरो (Bolero) का गांवों में जलवा

महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) ने ग्रामीण और फ्लीट सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ दिखाते हुए 11,841 यूनिट्स बेचीं। इसमें 36.39% की शानदार YoY ग्रोथ दर्ज की गई।

किआ सोनेट (Kia Sonet) ने किया कमाल

टॉप-10 की लिस्ट में आखिरी स्थान पर किआ सोनेट (Kia Sonet) रही, लेकिन इसकी ग्रोथ सबसे तेज रही। जनवरी 2026 में 10,998 यूनिट्स के साथ इसने 52.88% YoY ग्रोथ दर्ज की।

OEM के हिसाब से प्रदर्शन

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) टॉप-10 लिस्ट में सबसे आगे रही, जिसमें विक्टोरिस (Victoris) और ब्रेजा (Brezza) का बड़ा योगदान रहा। टाटा मोटर्स नेक्सन (Tata Motors Nexon) और पंच (Punch) के दम पर सबसे मजबूत ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी रही। हुंडई (Hyundai) की कुल बिक्री स्थिर रही। हालांकि, क्रेटा (Creta) और वेन्यू (Venue) अब भी मजबूत खिलाड़ी हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) और बोलेरो (Bolero) के साथ लगातार स्थिर प्रदर्शन कर रही है। किआ सोनेट (Kia Sonet) ग्रोथ के मामले में सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुई।

जनवरी 2026 के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारतीय ग्राहक SUV को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चाहे कॉम्पैक्ट SUV हो या मिड-साइज़, लगभग हर सेगमेंट में SUV की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। आने वाले महीनों में यह ट्रेंड और मजबूत होने की उम्मीद है।

