₹6.31 लाख की यह कार पंच, वैगनआर पर पड़ी भारी; 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा; CNG से 33Km माइलेज, 5-स्टार सेफ्टी
FY2027 के 6 महीने (H1) के दौरान देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट भी सामने आ गई है। इन 6 महीने के दौरान दो कारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। ये दोनों अलग-अलग सेगमेंट की हैं।
फाइनेंशियल ईयर 2027 अपना आधा सफर तय कर चुका है। यानी अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक के 6 महीने खत्म हो चुके हैं। इन 6 महीने (H1) के दौरान देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट भी सामने आ गई है। इन 6 महीने के दौरान दो कारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। ये दोनों अलग-अलग सेगमेंट की हैं। इसमें एक मारुति डिजायर सेडान और दूसरी टाटा पंच SUV है। हालांकि, डिजायर ने इस लिस्ट को टॉप किया। 6.31 लाख की ये कार सभी पर भारी पड़ी। बता दें कि CNG से इसका माइलेज 33Km/Kg है। वहीं, इसे BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। चलिए अब H1 की टॉप-10 कारों की सेल के बारे में जानते हैं।
|टॉप-10 कार H1 फाइनेंशियल ईयर 2027
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|मारुति डिजायर
|1,25,988
|1,08,006
|17,982
|16.65
|11.44
|2
|टाटा पंच
|1,23,287
|73,455
|49,832
|67.84
|11.2
|3
|मारुति वैगनआर
|1,16,029
|84,942
|31,087
|36.6
|10.54
|4
|मारुति अर्टिगा
|1,12,557
|93,214
|19,343
|20.75
|10.22
|5
|टाटा नेक्सन
|1,11,919
|89,557
|22,362
|24.97
|10.16
|6
|मारुति फ्रोंक्स
|1,10,135
|76,805
|33,330
|43.4
|10
|7
|मारुति स्विफ्ट
|1,09,332
|84,123
|25,209
|29.97
|9.93
|8
|मारुति बलेनो
|1,08,569
|71,989
|36,580
|50.81
|9.86
|9
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|93,488
|84,634
|8,854
|10.46
|8.49
|10
|हुंडई क्रेटा
|89,727
|99,345
|-9,618
|-9.68
|8.15
|टोटल
|11,01,031
|8,66,070
|2,34,961
|27.13
|100
फाइनेंशियल ईयर 2027 के H1 की टॉप-10 कारों की बात करें तो मारुति डिजायर की H1 FY27 के दौरान 1,25,988 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 1,08,006 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 17,982 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 16.65% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच की H1 FY27 के दौरान 1,23,287 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 73,455 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 49,832 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 67.84% की ग्रोथ मिली।
मारुति वैगनआर की H1 FY27 के दौरान 1,16,029 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,942 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 31,087 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 36.6% की ग्रोथ मिली। मारुति अर्टिगा की H1 FY27 के दौरान 1,12,557 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 93,214 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 19,343 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 20.75% की ग्रोथ मिली।
टाटा नेक्सन की H1 FY27 के दौरान 1,11,919 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 89,557 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 22,362 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 24.97% की ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की H1 FY27 के दौरान 1,10,135 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 76,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 33,330 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 43.4% की ग्रोथ मिली।
मारुति स्विफ्ट की H1 FY27 के दौरान 1,09,332 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,123 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 25,209 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 29.97% की ग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की H1 FY27 के दौरान 1,08,569 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 71,989 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 36,580 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 50.81% की ग्रोथ मिली।
महिंद्रा स्कॉर्पियो की H1 FY27 के दौरान 93,488 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,634 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,854 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.46% की ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की H1 FY27 के दौरान 89,727 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 99,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -9,618 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.68% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें