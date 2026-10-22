₹6.31 लाख की यह कार पंच, वैगनआर पर पड़ी भारी; 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा; CNG से 33Km माइलेज, 5-स्टार सेफ्टी

FY2027 के 6 महीने (H1) के दौरान देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट भी सामने आ गई है। इन 6 महीने के दौरान दो कारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। ये दोनों अलग-अलग सेगमेंट की हैं।

फाइनेंशियल ईयर 2027 अपना आधा सफर तय कर चुका है। यानी अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक के 6 महीने खत्म हो चुके हैं। इन 6 महीने (H1) के दौरान देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट भी सामने आ गई है। इन 6 महीने के दौरान दो कारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। ये दोनों अलग-अलग सेगमेंट की हैं। इसमें एक मारुति डिजायर सेडान और दूसरी टाटा पंच SUV है। हालांकि, डिजायर ने इस लिस्ट को टॉप किया। 6.31 लाख की ये कार सभी पर भारी पड़ी। बता दें कि CNG से इसका माइलेज 33Km/Kg है। वहीं, इसे BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। चलिए अब H1 की टॉप-10 कारों की सेल के बारे में जानते हैं।

टॉप-10 कार H1 फाइनेंशियल ईयर 2027 नं मॉडल H1 FY27 H1 FY26 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 मारुति डिजायर 1,25,988 1,08,006 17,982 16.65 11.44 2 टाटा पंच 1,23,287 73,455 49,832 67.84 11.2 3 मारुति वैगनआर 1,16,029 84,942 31,087 36.6 10.54 4 मारुति अर्टिगा 1,12,557 93,214 19,343 20.75 10.22 5 टाटा नेक्सन 1,11,919 89,557 22,362 24.97 10.16 6 मारुति फ्रोंक्स 1,10,135 76,805 33,330 43.4 10 7 मारुति स्विफ्ट 1,09,332 84,123 25,209 29.97 9.93 8 मारुति बलेनो 1,08,569 71,989 36,580 50.81 9.86 9 महिंद्रा स्कॉर्पियो 93,488 84,634 8,854 10.46 8.49 10 हुंडई क्रेटा 89,727 99,345 -9,618 -9.68 8.15 टोटल 11,01,031 8,66,070 2,34,961 27.13 100

फाइनेंशियल ईयर 2027 के H1 की टॉप-10 कारों की बात करें तो मारुति डिजायर की H1 FY27 के दौरान 1,25,988 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 1,08,006 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 17,982 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 16.65% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच की H1 FY27 के दौरान 1,23,287 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 73,455 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 49,832 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 67.84% की ग्रोथ मिली।

मारुति वैगनआर की H1 FY27 के दौरान 1,16,029 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,942 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 31,087 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 36.6% की ग्रोथ मिली। मारुति अर्टिगा की H1 FY27 के दौरान 1,12,557 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 93,214 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 19,343 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 20.75% की ग्रोथ मिली।

टाटा नेक्सन की H1 FY27 के दौरान 1,11,919 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 89,557 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 22,362 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 24.97% की ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की H1 FY27 के दौरान 1,10,135 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 76,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 33,330 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 43.4% की ग्रोथ मिली।

मारुति स्विफ्ट की H1 FY27 के दौरान 1,09,332 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,123 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 25,209 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 29.97% की ग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की H1 FY27 के दौरान 1,08,569 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 71,989 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 36,580 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 50.81% की ग्रोथ मिली।