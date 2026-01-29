क्रेटा, विटारा, अर्टिगा, बलेनो, स्विफ्ट या डिजायर नहीं; विदेशी ग्राहकों को पसंद आई ₹5.62 लाख की ये SUV

संक्षेप: देश के अंदर जिन कार कंपनी और उनके मॉडल का एकतरफा दबदबा दिखता है, वो देश के बाहर काफी पीछे नजर आती है। दरअसल, दिसंबर की कार एक्सपोर्ट की लिस्ट में एक ऐसी कार का दबदबा देखने को मिला जो अकेले की दम पर देश में पूरी कंपनी को ड्राइव कर रही है।

देश के अंदर जिन कार कंपनी और उनके मॉडल का एकतरफा दबदबा दिखता है, वो देश के बाहर काफी पीछे नजर आती है। दरअसल, दिसंबर की कार एक्सपोर्ट की लिस्ट में एक ऐसी कार का दबदबा देखने को मिला जो अकेले की दम पर देश में पूरी कंपनी को ड्राइव कर रही है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं निसान मैग्नाइट की, जो बीते महीने एक्सपोर्ट लिस्ट को टॉप करके नंबर-1 बन गई। विदेशी ग्राहकों पर मैग्नाइट का जादू ऐसा चला की इसकी 9,268 यूनिट खरीद डालीं। वहीं, इसकी डिमांड के सामने वरना, हाइराडर, जिम्नी, ग्रैंड i10, डिजायर, ऑरा, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, बलेनो, अर्टिगा, क्रेटा जैसे सभी मॉडल फीके नजर आए। बता दें कि इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5.62 लाख रुपए है।

टॉप कार मॉडल वाइज एक्सपोर्ट दिसंबर 2025 नंबर मॉडल दिसंबर 2025 दिसंबर 2024 1 मैग्नाइट 9,268 2,570 2 वरना 6,125 4,054 3 हाइराडर 5,164 4,642 4 जिम्नी 4,592 4,699 5 ग्रैंड i10 4,234 4,072 6 सनी 4,202 6,988 7 डिजायर 3,489 564 8 ऑरा 3,261 2,423 9 ई विटारा 2,724 0 10 स्विफ्ट 2,395 7,243 11 फ्रोंक्स 2,390 8,373 12 एस-प्रेसो 2,229 3,022 13 बलेनो 2,199 4,089 14 सेलेरियो 2,029 2,294 15 अर्टिगा 1,705 1,705 16 सिटी 1,677 1,164 17 कैरेंस 1,001 539 18 XUV 3XO 999 834 19 क्विड 989 1,321 20 सोनेट 966 1,230 21 ग्रैंड विटारा 849 2,388 22 काइगर 751 301 23 ईको 693 789 24 i20 655 95 25 एक्सटर 634 553 26 ट्राइबर 616 988 27 एलिवेट 615 2,693 28 क्रेटा 511 386 29 अल्कजार 450 858 30 वेन्यू 416 429 31 सेल्टोस 357 381 32 वर्टूस 212 2,489 33 कम्पास 165 50 34 C3 105 0 35 ताइगुन 103 1,604 36 कुशाक 84 102 37 विक्टोरिस 83 0 38 अमेज 60 0 39 ब्रेजा 53 85 40 स्कॉर्पियो 50 222 टोटल 69,100 76,239

