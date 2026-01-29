Hindustan Hindi News
क्रेटा, विटारा, अर्टिगा, बलेनो, स्विफ्ट या डिजायर नहीं; विदेशी ग्राहकों को पसंद आई ₹5.62 लाख की ये SUV

संक्षेप:

देश के अंदर जिन कार कंपनी और उनके मॉडल का एकतरफा दबदबा दिखता है, वो देश के बाहर काफी पीछे नजर आती है। दरअसल, दिसंबर की कार एक्सपोर्ट की लिस्ट में एक ऐसी कार का दबदबा देखने को मिला जो अकेले की दम पर देश में पूरी कंपनी को ड्राइव कर रही है।

Jan 29, 2026 04:20 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के अंदर जिन कार कंपनी और उनके मॉडल का एकतरफा दबदबा दिखता है, वो देश के बाहर काफी पीछे नजर आती है। दरअसल, दिसंबर की कार एक्सपोर्ट की लिस्ट में एक ऐसी कार का दबदबा देखने को मिला जो अकेले की दम पर देश में पूरी कंपनी को ड्राइव कर रही है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं निसान मैग्नाइट की, जो बीते महीने एक्सपोर्ट लिस्ट को टॉप करके नंबर-1 बन गई। विदेशी ग्राहकों पर मैग्नाइट का जादू ऐसा चला की इसकी 9,268 यूनिट खरीद डालीं। वहीं, इसकी डिमांड के सामने वरना, हाइराडर, जिम्नी, ग्रैंड i10, डिजायर, ऑरा, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, बलेनो, अर्टिगा, क्रेटा जैसे सभी मॉडल फीके नजर आए। बता दें कि इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5.62 लाख रुपए है।

टॉप कार मॉडल वाइज एक्सपोर्ट दिसंबर 2025
नंबरमॉडलदिसंबर 2025दिसंबर 2024
1मैग्नाइट9,2682,570
2वरना6,1254,054
3हाइराडर5,1644,642
4जिम्नी4,5924,699
5ग्रैंड i104,2344,072
6सनी4,2026,988
7डिजायर3,489564
8ऑरा3,2612,423
9ई विटारा2,7240
10स्विफ्ट2,3957,243
11फ्रोंक्स2,3908,373
12एस-प्रेसो2,2293,022
13बलेनो2,1994,089
14सेलेरियो2,0292,294
15अर्टिगा1,7051,705
16सिटी1,6771,164
17कैरेंस1,001539
18XUV 3XO999834
19क्विड9891,321
20सोनेट9661,230
21ग्रैंड विटारा8492,388
22काइगर751301
23ईको693789
24i2065595
25एक्सटर634553
26ट्राइबर616988
27एलिवेट6152,693
28क्रेटा511386
29अल्कजार450858
30वेन्यू416429
31सेल्टोस357381
32वर्टूस2122,489
33कम्पास16550
34C31050
35ताइगुन1031,604
36कुशाक84102
37विक्टोरिस830
38अमेज600
39ब्रेजा5385
40स्कॉर्पियो50222
टोटल69,10076,239

टॉप कारों के मॉडल वाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो मैग्नाइट की दिसंबर 2025 में 9,268 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,570 यूनिट बिकी थीं। वरना की दिसंबर 2025 में 6,125 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,054 यूनिट बिकी थीं। हाइराडर की दिसंबर 2025 में 5,164 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,642 यूनिट बिकी थीं। जिम्नी की दिसंबर 2025 में 4,592 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,699 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड i10 की दिसंबर 2025 में 4,234 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,072 यूनिट बिकी थीं।

सनी की दिसंबर 2025 में 4,202 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 6,988 यूनिट बिकी थीं। डिजायर की दिसंबर 2025 में 3,489 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 564 यूनिट बिकी थीं। ऑरा की दिसंबर 2025 में 3,261 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,423 यूनिट बिकी थीं। ई विटारा की दिसंबर 2025 में 2,724 यूनिट बिकीं। स्विफ्ट की दिसंबर 2025 में 2,395 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,243 यूनिट बिकी थीं। फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 2,390 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 8,373 यूनिट बिकी थीं।

एस-प्रेसो की दिसंबर 2025 में 2,229 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,022 यूनिट बिकी थीं। बलेनो की दिसंबर 2025 में 2,199 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,089 यूनिट बिकी थीं। सेलेरियो की दिसंबर 2025 में 2,029 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,294 यूनिट बिकी थीं। अर्टिगा की दिसंबर 2025 में 1,705 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,705 यूनिट बिकी थीं। सिटी की दिसंबर 2025 में 1,677 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,164 यूनिट बिकी थीं।

कैरेंस की दिसंबर 2025 में 1,001 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 539 यूनिट बिकी थीं। XUV 3XO की दिसंबर 2025 में 999 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 834 यूनिट बिकी थीं। क्विड की दिसंबर 2025 में 989 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,321 यूनिट बिकी थीं। सोनेट की दिसंबर 2025 में 966 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,230 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड विटारा की दिसंबर 2025 में 849 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,388 यूनिट बिकी थीं।

