क्रेटा, विटारा, अर्टिगा, बलेनो, स्विफ्ट या डिजायर नहीं; विदेशी ग्राहकों को पसंद आई ₹5.62 लाख की ये SUV
देश के अंदर जिन कार कंपनी और उनके मॉडल का एकतरफा दबदबा दिखता है, वो देश के बाहर काफी पीछे नजर आती है। दरअसल, दिसंबर की कार एक्सपोर्ट की लिस्ट में एक ऐसी कार का दबदबा देखने को मिला जो अकेले की दम पर देश में पूरी कंपनी को ड्राइव कर रही है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं निसान मैग्नाइट की, जो बीते महीने एक्सपोर्ट लिस्ट को टॉप करके नंबर-1 बन गई। विदेशी ग्राहकों पर मैग्नाइट का जादू ऐसा चला की इसकी 9,268 यूनिट खरीद डालीं। वहीं, इसकी डिमांड के सामने वरना, हाइराडर, जिम्नी, ग्रैंड i10, डिजायर, ऑरा, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, बलेनो, अर्टिगा, क्रेटा जैसे सभी मॉडल फीके नजर आए। बता दें कि इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5.62 लाख रुपए है।
|टॉप कार मॉडल वाइज एक्सपोर्ट दिसंबर 2025
|नंबर
|मॉडल
|दिसंबर 2025
|दिसंबर 2024
|1
|मैग्नाइट
|9,268
|2,570
|2
|वरना
|6,125
|4,054
|3
|हाइराडर
|5,164
|4,642
|4
|जिम्नी
|4,592
|4,699
|5
|ग्रैंड i10
|4,234
|4,072
|6
|सनी
|4,202
|6,988
|7
|डिजायर
|3,489
|564
|8
|ऑरा
|3,261
|2,423
|9
|ई विटारा
|2,724
|0
|10
|स्विफ्ट
|2,395
|7,243
|11
|फ्रोंक्स
|2,390
|8,373
|12
|एस-प्रेसो
|2,229
|3,022
|13
|बलेनो
|2,199
|4,089
|14
|सेलेरियो
|2,029
|2,294
|15
|अर्टिगा
|1,705
|1,705
|16
|सिटी
|1,677
|1,164
|17
|कैरेंस
|1,001
|539
|18
|XUV 3XO
|999
|834
|19
|क्विड
|989
|1,321
|20
|सोनेट
|966
|1,230
|21
|ग्रैंड विटारा
|849
|2,388
|22
|काइगर
|751
|301
|23
|ईको
|693
|789
|24
|i20
|655
|95
|25
|एक्सटर
|634
|553
|26
|ट्राइबर
|616
|988
|27
|एलिवेट
|615
|2,693
|28
|क्रेटा
|511
|386
|29
|अल्कजार
|450
|858
|30
|वेन्यू
|416
|429
|31
|सेल्टोस
|357
|381
|32
|वर्टूस
|212
|2,489
|33
|कम्पास
|165
|50
|34
|C3
|105
|0
|35
|ताइगुन
|103
|1,604
|36
|कुशाक
|84
|102
|37
|विक्टोरिस
|83
|0
|38
|अमेज
|60
|0
|39
|ब्रेजा
|53
|85
|40
|स्कॉर्पियो
|50
|222
|टोटल
|69,100
|76,239
टॉप कारों के मॉडल वाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो मैग्नाइट की दिसंबर 2025 में 9,268 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,570 यूनिट बिकी थीं। वरना की दिसंबर 2025 में 6,125 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,054 यूनिट बिकी थीं। हाइराडर की दिसंबर 2025 में 5,164 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,642 यूनिट बिकी थीं। जिम्नी की दिसंबर 2025 में 4,592 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,699 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड i10 की दिसंबर 2025 में 4,234 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,072 यूनिट बिकी थीं।
सनी की दिसंबर 2025 में 4,202 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 6,988 यूनिट बिकी थीं। डिजायर की दिसंबर 2025 में 3,489 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 564 यूनिट बिकी थीं। ऑरा की दिसंबर 2025 में 3,261 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,423 यूनिट बिकी थीं। ई विटारा की दिसंबर 2025 में 2,724 यूनिट बिकीं। स्विफ्ट की दिसंबर 2025 में 2,395 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,243 यूनिट बिकी थीं। फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 2,390 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 8,373 यूनिट बिकी थीं।
एस-प्रेसो की दिसंबर 2025 में 2,229 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,022 यूनिट बिकी थीं। बलेनो की दिसंबर 2025 में 2,199 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,089 यूनिट बिकी थीं। सेलेरियो की दिसंबर 2025 में 2,029 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,294 यूनिट बिकी थीं। अर्टिगा की दिसंबर 2025 में 1,705 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,705 यूनिट बिकी थीं। सिटी की दिसंबर 2025 में 1,677 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,164 यूनिट बिकी थीं।
कैरेंस की दिसंबर 2025 में 1,001 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 539 यूनिट बिकी थीं। XUV 3XO की दिसंबर 2025 में 999 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 834 यूनिट बिकी थीं। क्विड की दिसंबर 2025 में 989 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,321 यूनिट बिकी थीं। सोनेट की दिसंबर 2025 में 966 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,230 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड विटारा की दिसंबर 2025 में 849 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,388 यूनिट बिकी थीं।
