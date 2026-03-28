देश ही नहीं विदेशों में भी इस कार कंपनी का जलवा, एक्सपोर्ट में बनी नंबर-1; टाटा, महिंद्रा, टोयोटा सब छूटे पीछे
भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पिछला एक साल काफी शानदार रहा है। बता दें कि अप्रैल, 2025 से फरवरी, 2026 के बीच भारत से होने वाले पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में 19 पर्सेंट की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पिछला एक साल काफी शानदार रहा है। बता दें कि अप्रैल, 2025 से फरवरी, 2026 के बीच भारत से होने वाले पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में 19 पर्सेंट की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान भारत से कुल 8,13,919 यूनिट्स विदेशों में भेजी गईं। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का दबदबा कायम है। कंपनी ने 34.4 पर्सेंट की सालाना ग्रोथ के साथ कुल 3,88,591 यूनिट्स कारों का निर्यात किया। इस बिक्री के दम पर मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर बढ़कर 47.7 पर्सेंट हो गया है। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा कार एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के बारे में विस्तार से।
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Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
हुंडई और निसान ने भी पकड़ी रफ्तार
एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिग्गज कंपनी हुंडई रही। हुंडई ने इस दौरान 19.1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,76,185 यूनिट्स कारों का निर्यात किया। वहीं, तीसरे नंबर पर निसान का कब्जा रहा। निसान ने 22.1 पर्सेंट की हेल्दी ग्रोथ के साथ 76,427 गाड़ियां विदेशी बाजारों में भेजीं। हालांकि, जर्मनी की मशहूर कंपनी फॉक्सवैगन के लिए यह समय थोड़ा टफ रहा। कंपनी के निर्यात में 15.5 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। इसका निर्यात 37,659 यूनिट्स पर सिमट गया।
टोयोटा और महिंद्रा की शानदार ग्रोथ
एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा रही। टोयोटा ने 42.1 पर्सेंट की जबरदस्त छलांग लगाते हुए 36,905 यूनिट्स कारों का निर्यात किया। किआ ने भी 5.4 पर्सेंट की मामूली बढ़त के साथ 25,908 यूनिट्स एक्सपोर्ट के साथ छठा स्थान हासिल किया। वहीं, सातवें नंबर पर मौजूद होंडा के आंकड़ों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। होंडा का निर्यात 56.8 पर्सेंट घटकर महज 24,034 यूनिट्स रह गया। वहीं, देसी कंपनी महिंद्रा ने 30.9 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 16,776 यूनिट्स का निर्यात करके आठवें नंबर पर रही।
टाटा मोटर्स का एक्सपोर्ट 319% बढ़ा
एक्सपोर्ट की इस लिस्ट में नौवें नंबर पर रेनॉल्ट रही। रेनॉल्ट ने 29.3 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 13,878 यूनिट कारों का निर्यात किया। हालांकि, चौंकाने वाले आंकड़े टाटा मोटर्स के रहे। टाटा मोटर्स दसवें नंबर पर होने के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बनकर उभरा। टाटा ने 319.4 पर्सेंट की भारी-भरकम बढ़ोतरी के साथ 7,575 यूनिट्स कारों का निर्यात किया। बता दें कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तेजी से उभर रहा है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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