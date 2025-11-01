मारुति ने 2.38 लाख, तो टाटा ने 73 हजार से ज्यादा कार बेचीं; हुंडई पर भारी पड़ी महिंद्रा; देखें सेल्स रिपोर्ट

संक्षेप: देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के फोर-व्हीलर सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदाब कायम है। दरअसल, पिछले महीने यानी अक्टूबर में मारुति एक बार फिर देश की नंबर-1 कार कंपनी बनकर सामने आई। खास बात ये है कि टॉप-10 की लिस्ट में शामिल सिर्फ 4 कंपनियों को ही सालाना आधार पर डिग्रोथ मिली है।

Sat, 1 Nov 2025 11:53 AM

टॉप-10 कार कंपनी सेल्स अक्टूबर 2025 रैंक कंपनी अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2024 चेंज % 1 मारुति सुजुकी 238,515 203,190 17.4 2 टाटा मोटर्स 73,877 65,838 12.22 3 महिंद्रा 66,467 62,586 6.21 4 हुंडई 65,045 70,171 -7.3 5 टोयोटा 33,503 29,378 14 6 किआ 32,736 29,788 9.9 7 स्कोडा-फोक्सवैगन 12,054 8,987 34.1 8 होंडा 7,168 7,386 -3 9 JSW MG 5,753 5,904 -2.56 10 रेनो 5,041 4,476 12.6 11 निसान 2,548 2,709 -5.9 12 BYD 560 399 40.4 13 अन्य 5,816 4,998 16.4 टोटल 549,083 495,810 10.74

पिछले महीने की टॉप-10 कार कंपनी की बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी की अक्टूबर 2025 में 238,515 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 203,190 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 17.4% की ग्रोथ मिली। टाटा मोटर्स की अक्टूबर 2025 में 73,877 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 65,838 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 12.22% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा की अक्टूबर 2025 में 66,467 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 62,586 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 6.21% की ग्रोथ मिली।

हुंडई की अक्टूबर 2025 में 65,045 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 70,171 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 7.3% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा की अक्टूबर 2025 में 33,503 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 29,378 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 14% की ग्रोथ मिली। किआ की अक्टूबर 2025 में 32,736 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 29,788 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 9.9% की ग्रोथ मिली।

स्कोडा-फोक्सवैगन की अक्टूबर 2025 में 12,054 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 8,987 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 34.1% की ग्रोथ मिली। होंडा की अक्टूबर 2025 में 7,168 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 7,386 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 3% की डिग्रोथ मिली। JSW MG की अक्टूबर 2025 में 5,753 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,904 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 2.56% की डिग्रोथ मिली।

रेनो की अक्टूबर 2025 में 5,041 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 4,476 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 12.6% की ग्रोथ मिली। निसान की अक्टूबर 2025 में 2,548 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,709 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 5.9% की डिग्रोथ मिली। BYD की अक्टूबर 2025 में 560 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 399 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 40.4% की ग्रोथ मिली।