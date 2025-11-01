मारुति ने 2.38 लाख, तो टाटा ने 73 हजार से ज्यादा कार बेचीं; हुंडई पर भारी पड़ी महिंद्रा; देखें सेल्स रिपोर्ट
संक्षेप: देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के फोर-व्हीलर सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदाब कायम है। दरअसल, पिछले महीने यानी अक्टूबर में मारुति एक बार फिर देश की नंबर-1 कार कंपनी बनकर सामने आई। खास बात ये है कि टॉप-10 की लिस्ट में शामिल सिर्फ 4 कंपनियों को ही सालाना आधार पर डिग्रोथ मिली है।
देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के फोर-व्हीलर सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदाब कायम है। दरअसल, पिछले महीने यानी अक्टूबर में मारुति एक बार फिर देश की नंबर-1 कार कंपनी बनकर सामने आई। खास बात ये है कि टॉप-10 की लिस्ट में शामिल सिर्फ 4 कंपनियों को ही सालाना आधार पर डिग्रोथ मिली है। जबकि, अन्य सभी कंपनियों ने शानदार सेल्स दर्ज की। वहीं, इस लिस्ट में कुछ बड़े उलट-फेर भी देखने को मिले हैं। नंबर-2 पोजीशन पर रहने वाली हुंडई लिस्ट में चौथी पोजीशन पर पहुंच गई। चलिए एक बार इन सभी कंपनियों की अक्टूबर सेल्स को देखते हैं।
|टॉप-10 कार कंपनी सेल्स अक्टूबर 2025
|रैंक
|कंपनी
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|चेंज %
|1
|मारुति सुजुकी
|238,515
|203,190
|17.4
|2
|टाटा मोटर्स
|73,877
|65,838
|12.22
|3
|महिंद्रा
|66,467
|62,586
|6.21
|4
|हुंडई
|65,045
|70,171
|-7.3
|5
|टोयोटा
|33,503
|29,378
|14
|6
|किआ
|32,736
|29,788
|9.9
|7
|स्कोडा-फोक्सवैगन
|12,054
|8,987
|34.1
|8
|होंडा
|7,168
|7,386
|-3
|9
|JSW MG
|5,753
|5,904
|-2.56
|10
|रेनो
|5,041
|4,476
|12.6
|11
|निसान
|2,548
|2,709
|-5.9
|12
|BYD
|560
|399
|40.4
|13
|अन्य
|5,816
|4,998
|16.4
|टोटल
|549,083
|495,810
|10.74
पिछले महीने की टॉप-10 कार कंपनी की बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी की अक्टूबर 2025 में 238,515 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 203,190 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 17.4% की ग्रोथ मिली। टाटा मोटर्स की अक्टूबर 2025 में 73,877 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 65,838 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 12.22% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा की अक्टूबर 2025 में 66,467 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 62,586 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 6.21% की ग्रोथ मिली।
हुंडई की अक्टूबर 2025 में 65,045 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 70,171 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 7.3% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा की अक्टूबर 2025 में 33,503 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 29,378 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 14% की ग्रोथ मिली। किआ की अक्टूबर 2025 में 32,736 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 29,788 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 9.9% की ग्रोथ मिली।
स्कोडा-फोक्सवैगन की अक्टूबर 2025 में 12,054 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 8,987 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 34.1% की ग्रोथ मिली। होंडा की अक्टूबर 2025 में 7,168 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 7,386 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 3% की डिग्रोथ मिली। JSW MG की अक्टूबर 2025 में 5,753 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,904 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 2.56% की डिग्रोथ मिली।
रेनो की अक्टूबर 2025 में 5,041 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 4,476 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 12.6% की ग्रोथ मिली। निसान की अक्टूबर 2025 में 2,548 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,709 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 5.9% की डिग्रोथ मिली। BYD की अक्टूबर 2025 में 560 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 399 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 40.4% की ग्रोथ मिली।
अन्य कंपनियों की अक्टूबर 2025 में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 4,998 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 16.4% की ग्रोथ मिली। इस तरह अक्टूबर 2025 में कुल 549,083 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में 495,810 यूनिट बिकी थीं। यानी सेगमेंट को 10.74% की सालाना ग्रोथ मिली।
