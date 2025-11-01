Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Car Brands October 2025 Maruti, Tata, Mahindra, Hyundai
मारुति ने 2.38 लाख, तो टाटा ने 73 हजार से ज्यादा कार बेचीं; हुंडई पर भारी पड़ी महिंद्रा; देखें सेल्स रिपोर्ट

मारुति ने 2.38 लाख, तो टाटा ने 73 हजार से ज्यादा कार बेचीं; हुंडई पर भारी पड़ी महिंद्रा; देखें सेल्स रिपोर्ट

संक्षेप: देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के फोर-व्हीलर सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदाब कायम है। दरअसल, पिछले महीने यानी अक्टूबर में मारुति एक बार फिर देश की नंबर-1 कार कंपनी बनकर सामने आई। खास बात ये है कि टॉप-10 की लिस्ट में शामिल सिर्फ 4 कंपनियों को ही सालाना आधार पर डिग्रोथ मिली है।

Sat, 1 Nov 2025 11:53 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के फोर-व्हीलर सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदाब कायम है। दरअसल, पिछले महीने यानी अक्टूबर में मारुति एक बार फिर देश की नंबर-1 कार कंपनी बनकर सामने आई। खास बात ये है कि टॉप-10 की लिस्ट में शामिल सिर्फ 4 कंपनियों को ही सालाना आधार पर डिग्रोथ मिली है। जबकि, अन्य सभी कंपनियों ने शानदार सेल्स दर्ज की। वहीं, इस लिस्ट में कुछ बड़े उलट-फेर भी देखने को मिले हैं। नंबर-2 पोजीशन पर रहने वाली हुंडई लिस्ट में चौथी पोजीशन पर पहुंच गई। चलिए एक बार इन सभी कंपनियों की अक्टूबर सेल्स को देखते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

पिछले महीने की टॉप-10 कार कंपनी की बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी की अक्टूबर 2025 में 238,515 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 203,190 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 17.4% की ग्रोथ मिली। टाटा मोटर्स की अक्टूबर 2025 में 73,877 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 65,838 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 12.22% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा की अक्टूबर 2025 में 66,467 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 62,586 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 6.21% की ग्रोथ मिली।

हुंडई की अक्टूबर 2025 में 65,045 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 70,171 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 7.3% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा की अक्टूबर 2025 में 33,503 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 29,378 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 14% की ग्रोथ मिली। किआ की अक्टूबर 2025 में 32,736 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 29,788 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 9.9% की ग्रोथ मिली।

स्कोडा-फोक्सवैगन की अक्टूबर 2025 में 12,054 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 8,987 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 34.1% की ग्रोथ मिली। होंडा की अक्टूबर 2025 में 7,168 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 7,386 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 3% की डिग्रोथ मिली। JSW MG की अक्टूबर 2025 में 5,753 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 5,904 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 2.56% की डिग्रोथ मिली।

रेनो की अक्टूबर 2025 में 5,041 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 4,476 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 12.6% की ग्रोथ मिली। निसान की अक्टूबर 2025 में 2,548 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,709 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 5.9% की डिग्रोथ मिली। BYD की अक्टूबर 2025 में 560 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 399 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 40.4% की ग्रोथ मिली।

अन्य कंपनियों की अक्टूबर 2025 में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 4,998 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे सालाना आधार पर 16.4% की ग्रोथ मिली। इस तरह अक्टूबर 2025 में कुल 549,083 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में 495,810 यूनिट बिकी थीं। यानी सेगमेंट को 10.74% की सालाना ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
