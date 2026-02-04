नंबर-1 पर मारुति, लेकिन नंबर-2 की बाजी मार ले गई ये कंपनी, महिंद्रा, हुंडई और टोयोटा छूटी पीछे
जनवरी 2026 में टॉप-10 कार कंपनियों की डिटेल सामने आ गई है। इस रेस में मारुति (Maruti) की बादशाहत बरकरार है। वहीं, टाटा-महिंद्रा (Tata-Mahindra) ने बिक्री में जबरदस्त छलांग लगाई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय पैसेंजर व्हीकल (PV) मार्केट ने साल 2026 की शुरुआत शानदार नोट पर की है। जनवरी 2026 में कार कंपनियों ने मिलकर 4,52,589 गाड़ियां डिस्पैच कीं, जो जनवरी 2025 की 4,01,538 यूनिट्स के मुकाबले 12.7% की मजबूत सालाना ग्रोथ दिखाता है। इस लिस्ट में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने एक बार फिर नंबर-1 पोजिशन पर कब्जा जमाया, लेकिन असली सरप्राइज परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स (Tata Motors) और महिंद्रा (Mahindra) की रही, जिन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
SUV का बढ़ता क्रेज
जनवरी 2026 के आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय खरीदार अब SUV और यूटिलिटी व्हीकल्स की ओर ज्यादा झुक रहे हैं। यही वजह है कि जिन ब्रांड्स के पास मजबूत SUV पोर्टफोलियो है, उनके सेल्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।
मारुति की हल्की ग्रोथ
जनवरी 2026 में कंपनी की 1,74,529 यूनिट सेल हुई। वहीं, जनवरी 2025 में 1,73,599 यूनिट बिकी, जिसने 0.5% की ग्रोथ हासिल की। भले ही मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की ग्रोथ ज्यादा नहीं रही, लेकिन इसके बड़े स्केल और मजबूत नेटवर्क ने इसे फिर से इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड बनाए रखा। जनवरी 2026 में मारुति (Maruti) ने अब तक की सबसे ज्यादा मासिक क्यूम्युलेटिव सेल्स और एक्सपोर्ट भी दर्ज की।
टाटा में 46% की धमाकेदार छलांग
टाटा ने जनवरी 2026 में 70,222 यूनिट सेल की थी। जनवरी 2025 में 48,075 यूनिट सेल की। इसकी ग्रोथ 46.1% रही। टाटा मोटर्स (Tata Motors) जनवरी 2026 की सबसे बड़ी हाइलाइट रही। नेक्सन (Nexon), पंच (Punch), टियागो (Tiago) और हैरियर (Harrier) जैसी गाड़ियों की मजबूत डिमांड ने टाटा (Tata) को मार्केट का दूसरा सबसे ताकतवर खिलाड़ी बना दिया। SUV और सेफ्टी-फोकस्ड इमेज का सीधा फायदा कंपनी को मिला।
महिंद्रा (Mahindra) में SUVs ने बढ़ाई रफ्तार
महिंद्रा (Mahindra) ने भी जनवरी 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। स्कॉर्पियो (Scorpio), थार (Thar), XUV700 और बोलेरो (Bolero) जैसी SUVs की जबरदस्त डिमांड ने कंपनी को टॉप ब्रांड्स की रेस में मजबूती से बनाए रखा।
हुंडई (Hyundai) चौथे स्थान पर
हुंडई (Hyundai) जनवरी 2026 में चौथे नंबर पर रही। क्रेटा (Creta), वेन्यू (Venue) और एक्सटर (Exter) जैसी गाड़ियों के बावजूद कंपनी की ग्रोथ टाटा (Tata) और महिंद्रा (Mahindra) के मुकाबले थोड़ी धीमी नजर आई, लेकिन ब्रांड अब भी टॉप-5 में मजबूती से मौजूद है।
टोयोटा (Toyota) की स्थिर मौजूदगी
टोयोटा (Toyota) ने भी जनवरी 2026 में अपनी भरोसेमंद और हाइब्रिड गाड़ियों के दम पर टॉप 10 में जगह बनाए रखी। इनोवा (Innova) और अर्बन क्रूजर (Urban Cruiser) जैसी गाड़ियां ब्रांड की रीढ़ बनी रहीं।
जनवरी 2026 के आंकड़े यह साफ दिखाते हैं कि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अब भी किंग है। टाटा (Tata Motors) और महिंद्रा (Mahindra) तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और SUV सेगमेंट भारतीय कार बाजार की दिशा तय कर रहा है।
