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भारत में 25% बढ़ी कार बिक्री, इस कंपनी ने सबको छोड़ा पीछे; टाटा-महिंद्रा में नंबर-2 की जंग

Mar 16, 2026 09:29 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फरवरी 2026 में भारतीय बाजार में 25% तक कार की बिक्री बढ़ गई। मारुति सुजुकी ने एक बार फिर से सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। वहीं, टाटा और महिंद्रा में नंबर-2 की जंग देखने को मिली।

भारत में 25% बढ़ी कार बिक्री, इस कंपनी ने सबको छोड़ा पीछे; टाटा-महिंद्रा में नंबर-2 की जंग

भारत के ऑटो बाजार में फरवरी 2026 के दौरान कार बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। नए आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन 25% से ज्यादा बढ़कर 3,82,812 यूनिट तक पहुंच गए। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा करीब 3,05,841 यूनिट था।हालांकि, जनवरी 2026 में रिकॉर्ड बिक्री के बाद फरवरी में थोड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि जनवरी में कुल 4,98,638 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके बावजूद सालाना आधार पर बाजार में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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मारुति सुजुकी फिर बनी नंबर-1

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने फरवरी 2026 में भी बाजार में अपना दबदबा कायम रखा। कंपनी के 1,54,390 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 28.3% ज्यादा है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 40.3% हो गया, जो पिछले साल फरवरी में 39.4% था।

दूसरे स्थान के लिए कड़ी टक्कर

दूसरे स्थान के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने 55,260 यूनिट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। कंपनी की बिक्री में 42.5% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) 53,479 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर रही और इसका मार्केट शेयर करीब 14% रहा।

रैंककंपनीफरवरी 2026YoY ग्रोथ
1मारुति1,54,39028.3%
2टाटा55,26042.5%
3महिंद्रा53,47925.7%
4हुंडई45,56515.8%
5टोयोटा26,40713.3%
6किआ24,99428.3%
7स्कोजा/फॉक्सवैगन7,54511.9%
8होंडा4,763-11.0%
9MG4,538-6.2%
10रेनो3,24627.4%
11निसान1,618-7.4%
12सिट्रोएन80488.3%
13जीप203-39.6%
टोटल3,82,81225.2%

हुंडई और टोयोटा की मजबूत मौजूदगी

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) 45,565 यूनिट के साथ चौथे स्थान पर रही। हालांकि, इसकी बिक्री में 15.8% की वृद्धि हुई, लेकिन मार्केट शेयर थोड़ा घटकर 11.9% रह गया। पांचवें नंबर पर टोयोटा (Toyota Kirloskar Motor) रही, जिसने 26,407 कारों का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया।

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किआ, स्कोडा और फॉक्सवैगन की स्थिति

किआ इंडिया (Kia India) 24,994 यूनिट के साथ छठे स्थान पर रही और इसकी बिक्री में 28.3% की बढ़ोतरी हुई। वहीं, स्कोडा ऑटो (Skoda Auto) और फॉक्सवैगन (Volkswagen) की संयुक्त बिक्री 7,545 यूनिट रही।

बाकी कंपनियों का प्रदर्शन

होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने 4,763 यूनिट (11% गिरावट) की सेल हासिल की। वहीं, MG (MG Motor India) ने 4,538 यूनिट (6.2% गिरावट) की बिक्री हासिल की। इसके अलावा रेनो (Renault India) ने 3,246 यूनिट (27.4% बढ़ोतरी) की सेल हासिल की है। निसान (Nissan Motor India) ने 1,618 यूनिट और सिट्रोएन (Citroën India) ने 804 यूनिट (सबसे ज्यादा 88.3% ग्रोथ) की सेल हासिल की है। इसके अलावा जीप (Jeep India) ने 203 यूनिट की सेल हासिल की है।

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क्या संकेत देता है यह ट्रेंड?

फरवरी 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कार बाजार लगातार मजबूत हो रहा है। खासकर SUV और नए मॉडल्स की बढ़ती डिमांड के कारण कई कंपनियों की बिक्री में तेज उछाल देखा गया है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2026 में भारत का ऑटो बाजार रिकॉर्ड बिक्री के नए आंकड़े छू सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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