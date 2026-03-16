भारत में 25% बढ़ी कार बिक्री, इस कंपनी ने सबको छोड़ा पीछे; टाटा-महिंद्रा में नंबर-2 की जंग

Mar 16, 2026 09:29 pm IST

फरवरी 2026 में भारतीय बाजार में 25% तक कार की बिक्री बढ़ गई। मारुति सुजुकी ने एक बार फिर से सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। वहीं, टाटा और महिंद्रा में नंबर-2 की जंग देखने को मिली।

भारत के ऑटो बाजार में फरवरी 2026 के दौरान कार बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। नए आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन 25% से ज्यादा बढ़कर 3,82,812 यूनिट तक पहुंच गए। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा करीब 3,05,841 यूनिट था।हालांकि, जनवरी 2026 में रिकॉर्ड बिक्री के बाद फरवरी में थोड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि जनवरी में कुल 4,98,638 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके बावजूद सालाना आधार पर बाजार में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मारुति सुजुकी फिर बनी नंबर-1

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने फरवरी 2026 में भी बाजार में अपना दबदबा कायम रखा। कंपनी के 1,54,390 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 28.3% ज्यादा है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 40.3% हो गया, जो पिछले साल फरवरी में 39.4% था।

दूसरे स्थान के लिए कड़ी टक्कर

दूसरे स्थान के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने 55,260 यूनिट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। कंपनी की बिक्री में 42.5% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) 53,479 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर रही और इसका मार्केट शेयर करीब 14% रहा।

रैंक कंपनी फरवरी 2026 YoY ग्रोथ 1 मारुति 1,54,390 28.3% 2 टाटा 55,260 42.5% 3 महिंद्रा 53,479 25.7% 4 हुंडई 45,565 15.8% 5 टोयोटा 26,407 13.3% 6 किआ 24,994 28.3% 7 स्कोजा/फॉक्सवैगन 7,545 11.9% 8 होंडा 4,763 -11.0% 9 MG 4,538 -6.2% 10 रेनो 3,246 27.4% 11 निसान 1,618 -7.4% 12 सिट्रोएन 804 88.3% 13 जीप 203 -39.6% टोटल — 3,82,812 25.2%

हुंडई और टोयोटा की मजबूत मौजूदगी

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) 45,565 यूनिट के साथ चौथे स्थान पर रही। हालांकि, इसकी बिक्री में 15.8% की वृद्धि हुई, लेकिन मार्केट शेयर थोड़ा घटकर 11.9% रह गया। पांचवें नंबर पर टोयोटा (Toyota Kirloskar Motor) रही, जिसने 26,407 कारों का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया।

किआ, स्कोडा और फॉक्सवैगन की स्थिति

किआ इंडिया (Kia India) 24,994 यूनिट के साथ छठे स्थान पर रही और इसकी बिक्री में 28.3% की बढ़ोतरी हुई। वहीं, स्कोडा ऑटो (Skoda Auto) और फॉक्सवैगन (Volkswagen) की संयुक्त बिक्री 7,545 यूनिट रही।

बाकी कंपनियों का प्रदर्शन

होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने 4,763 यूनिट (11% गिरावट) की सेल हासिल की। वहीं, MG (MG Motor India) ने 4,538 यूनिट (6.2% गिरावट) की बिक्री हासिल की। इसके अलावा रेनो (Renault India) ने 3,246 यूनिट (27.4% बढ़ोतरी) की सेल हासिल की है। निसान (Nissan Motor India) ने 1,618 यूनिट और सिट्रोएन (Citroën India) ने 804 यूनिट (सबसे ज्यादा 88.3% ग्रोथ) की सेल हासिल की है। इसके अलावा जीप (Jeep India) ने 203 यूनिट की सेल हासिल की है।

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