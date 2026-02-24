इसके आगे सब धाराशाही, CY2025 में सबको पीछे छोड़ नंबर-1 बन गई ये कार कंपनी
CY2025 में कुल 43,51,640 पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए, जो 2024 के 40,11,725 यूनिट्स से 8.5% ज्यादा हैं, यानी 3.39 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कारें सड़कों पर उतरीं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि टॉप-10 कार ब्रांड्स की रेस में कौन आगे रहा और किसकी पकड़ ढीली पड़ी।
साल 2025 भारतीय कार बाजार के लिए शानदार रहा। CY2025 में कुल 43,51,640 पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए, जो 2024 के 40,11,725 यूनिट्स से 8.5% ज्यादा हैं। यानी 3.39 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कारें सड़कों पर उतरीं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि टॉप 10 कार ब्रांड्स की रेस में कौन आगे रहा और किसकी पकड़ ढीली पड़ी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नंबर-1 बनी मारुति सुजुकी
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 17,83,129 रजिस्ट्रेशन के साथ एक बार फिर नंबर 1 की कुर्सी संभाली। पिछले साल के मुकाबले 8.2% की ग्रोथ दर्ज हुई। हालांकि, कंपनी ने ज्यादा गाड़ियां बेचीं, लेकिन इंडस्ट्री की कुल ग्रोथ के कारण मार्केट शेयर 41.1% से थोड़ा घटकर 41.0% रह गया। फिर भी Maruti की पकड़ सबसे मजबूत है।
महिंद्रा का सबसे बड़ा फायदा
महिंद्रा (Mahindra) ने 20.2% की जबरदस्त छलांग लगाई। इसकी बिक्री 4,95,907 से बढ़कर 5,96,270 यूनिट हो गई। मार्केट शेयर 12.4% से बढ़कर 13.7% पहुंच गया। कॉम्पैक्ट और मिडसाइज SUV के साथ EV पोर्टफोलियो ने कंपनी को नई ऊंचाई दी।
हुंडई की बिक्री डिटेल्स
हुंडई (Hyundai) ने 5,53,343 यूनिट्स बेचीं, जो 1.4% कम हैं। हालांकि, गिरावट छोटी है, लेकिन मार्केट शेयर 14.0% से घटकर 12.7% हो गया। ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत Hyundai Creta बनी रही।
टाटा का संतुलित प्रदर्शन
टाटा (Tata Motors) ने 4.4% की ग्रोथ दर्ज की। इसकी बिक्री 5,27,231 से बढ़कर 5,50,271 यूनिट हो गई। हालांकि, मार्केट शेयर 13.1% से घटकर 12.6% रह गया। SUV और EV सेगमेंट में Tata की मजबूत मौजूदगी बनी हुई है।
टोयोटा की सेल में दमदार उछाल
टोयोटा (Toyota) ने 19.6% की शानदार ग्रोथ दर्ज की। इसकी बिक्री 3,13,605 यूनिट तक पहुंची। इसका मार्केट शेयर 6.5% से बढ़कर 7.2% हो गया। हाइब्रिड (Hybrid) और SUV मॉडल्स की लोकप्रियता ने बड़ा रोल निभाया।
किआ (Kia India) की सेल
किआ (Kia) ने 2,55,554 की यूनिट्स बेचीं। इसने 7.3% की ग्रोथ के बावजूद मार्केट शेयर 5.9% पर स्थिर रहा।
|रैंक & ब्रांड
|CY2025 वॉल्यूम
|CY2024 वॉल्यूम
|YoY (%)
|1. Maruti Suzuki
|17,83,129
|16,47,443
|8.2%
|2. Mahindra
|5,96,270
|4,95,907
|20.2%
|3. Hyundai
|5,53,343
|5,61,182
|-1.4%
|4. Tata
|5,50,271
|5,27,231
|4.4%
|5. Toyota
|3,13,605
|2,62,181
|19.6%
|6. Kia
|2,55,554
|2,38,215
|7.3%
|7. Skoda
|1,05,472
|79,268
|33.1%
|8. MG
|63,877
|52,952
|20.6%
|9. Honda
|61,686
|69,164
|-10.8%
|10. Renault
|36,285
|40,675
|-10.8%
|11. Nissan
|21,627
|26,240
|-17.6%
|12. Citroen
|6,954
|6,667
|4.3%
|13. Jeep
|3,567
|4,600
|-22.5%
|टोटल
|43,51,640
|40,11,725
|8.5%
अन्य ब्रांड्स की कहानी
स्कोडा (Skoda Auto India) के बिक्री की बात करें तो इसकी सेल में 33.1% की तेज ग्रोथ दर्ज की गई। MG मोटर इंडिया (MG Motor India) की सेल में 20.6% की बढ़त हुई। वहीं, होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India), रेनो इंडिया (Renault India) और निसान (Nissan Motor India) को डबल डिजिट गिरावट का सामना करना पड़ा।
