नेक्सन, फ्रोंक्स, ब्रेजा, वेन्यू को छोड़, 123287 लोगों ने इस SUV को खरीदा; ये सोनेट, बोलेरो या थार नहीं

फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 6 महीने (H1) के दौरान इस सेगमेंट की टॉप-10 मॉडल की 7.27 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं हैं। जबकि, फाइनेंशियल ईयर 2026 के H1 के दौरान ये आंकड़ा 5.71 लाख यूनिट का था। यानी इसकी 1.56 लाख यूनिट ज्यादा बिकी हैं।

भारतीय बाजार के अंदर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 6 महीने (H1) के दौरान इस सेगमेंट की टॉप-10 मॉडल की 7.27 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं हैं। जबकि, फाइनेंशियल ईयर 2026 के H1 के दौरान ये आंकड़ा 5.71 लाख यूनिट का था। यानी इसकी 1.56 लाख यूनिट ज्यादा बिकी हैं। खास बात ये है कि इस सेगमेंट की टॉप-3 मॉडल की 1-1 लाख से भी ज्यादा यूनिट बिक गईं। इस लिस्ट में सिर्फ मारुति ब्रेजा ही ऐसा मॉडल रही जिसे साल-दर-साल के आधार पर डिग्रोथ मिली।

टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUVs सेल्स H1 FY27 नं मॉडल H1 FY27 H1 FY26 अंतर YoY % 1 टाटा पंच 123,287 73,455 49,832 68% 2 टाटा नेक्सन 111,919 89,557 22,362 25% 3 मारुति फ्रोंक्स 110,135 76,805 33,330 43% 4 मारुति ब्रेजा 80,516 84,902 -4,386 -5% 5 हुंडई वेन्यू 68,836 49,978 18,858 38% 6 किआ सोनेट 56,929 47,168 9,761 21% 7 महिंद्रा XUV 3XO 52,851 44,400 8,451 19% 8 महिंद्रा बोलेरो 51,720 39,794 11,926 30% 9 हुंडई एक्सटर 46,156 25,424 18,954 40% 10 महिंद्रा थार 25,424 18,954 6,470 34%

टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUVs सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की H1 FY27 के दौरान 123,287 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 73,455 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 49,832 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 68% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की H1 FY27 के दौरान 111,919 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 89,557 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 22,362 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 25% की ग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स की H1 FY27 के दौरान 110,135 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 76,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 33,330 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 43% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की H1 FY27 के दौरान 80,516 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,386 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 5% की डिग्रोथ मिली।

हुंडई वेन्यू की H1 FY27 के दौरान 68,836 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 49,978 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18,858 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 38% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की H1 FY27 के दौरान 56,929 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 47,168 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,761 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 21% की ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV 3XO की H1 FY27 के दौरान 52,851 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 44,400 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,451 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 19% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की H1 FY27 के दौरान 51,720 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 39,794 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,926 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 30% की ग्रोथ मिली।