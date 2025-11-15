Hindustan Hindi News
इस 7-सीटर ने एक बार फिर निकाली स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनोवा की हेकड़ी! ये कैरेंस, साफरी या नहीं

इस 7-सीटर ने एक बार फिर निकाली स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनोवा की हेकड़ी! ये कैरेंस, साफरी या नहीं

संक्षेप: भारतीय बाजार के 7-सीटर सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में ये कार एक बार फिर सेगमेंट में नंबर-1 रही। अर्टिगा की डिमांड के सामने महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, टोयोटा इनोवा, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल भी पीछे रहे।

Sat, 15 Nov 2025 08:55 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बाजार के 7-सीटर सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में ये कार एक बार फिर सेगमेंट में नंबर-1 रही। अर्टिगा की डिमांड के सामने महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, टोयोटा इनोवा, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल भी पीछे रहे। बता दें कि अर्टिगा की 20,087 यूनिट बिकीं। वहीं, सालाना आधार पर इसे 7% की ग्रोथ मिली। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपए है। टॉप-10 कारों की लिस्ट में टाटा सफारी 2,510 यूनिट के साथ आखिरी पोजीशन पर रही। चलिए एक बार टॉप-10 7-सीटर की लिस्ट देखते हैं।

टॉप-10 7-सीटर कार अक्टूबर 2025
रैंकमॉडलअक्टूबर 2025अक्टूबर 2024YoY %
1मारुति सुजुकी अर्टिगा20,08718,7857%
2महिंद्रा स्कॉर्पियो17,88015,67714%
3महिंद्रा बोलेरो14,3439,84946%
4टोयोटा इनोवा11,0898,83825%
5महिंद्रा एक्सयूवी 70010,13910,435-3%
6किआ कैरेंस8,7796,38438%
7मारुति सुजुकी XL63,6113,28510%
8रेनो ट्राइबर3,1702,11150%
9टोयोटा फॉर्च्यूनर2,9203,684-21%
10टाटा सफारी2,5102,08620%

टॉप-10 7-सीटर कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा की अक्टूबर 2025 में 20,087 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 18,785 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अक्टूबर 2025 में 17,880 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 15,677 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की अक्टूबर 2025 में 14,343 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 9,849 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की ग्रोथ मिली।

टोयोटा इनोवा की अक्टूबर 2025 में 11,089 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 8,838 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा एक्सयूवी 700 की अक्टूबर 2025 में 10,139 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 10,435 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की डिग्रोथ मिली। किआ कैरेंस की अक्टूबर 2025 में 8,779 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 6,384 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी XL6 की अक्टूबर 2025 में 3,611 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,285 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की ग्रोथ मिली।

रेनो ट्राइबर की अक्टूबर 2025 में 3,170 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,111 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 50% की ग्रोथ मिली। टोयोटा फॉर्च्यूनर की अक्टूबर 2025 में 2,920 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,684 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की डिग्रोथ मिली। टाटा सफारी की अक्टूबर 2025 में 2,510 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,086 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
