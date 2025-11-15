इस 7-सीटर ने एक बार फिर निकाली स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनोवा की हेकड़ी! ये कैरेंस, साफरी या नहीं
संक्षेप: भारतीय बाजार के 7-सीटर सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में ये कार एक बार फिर सेगमेंट में नंबर-1 रही। अर्टिगा की डिमांड के सामने महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, टोयोटा इनोवा, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल भी पीछे रहे।
भारतीय बाजार के 7-सीटर सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में ये कार एक बार फिर सेगमेंट में नंबर-1 रही। अर्टिगा की डिमांड के सामने महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, टोयोटा इनोवा, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल भी पीछे रहे। बता दें कि अर्टिगा की 20,087 यूनिट बिकीं। वहीं, सालाना आधार पर इसे 7% की ग्रोथ मिली। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपए है। टॉप-10 कारों की लिस्ट में टाटा सफारी 2,510 यूनिट के साथ आखिरी पोजीशन पर रही। चलिए एक बार टॉप-10 7-सीटर की लिस्ट देखते हैं।
|टॉप-10 7-सीटर कार अक्टूबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|YoY %
|1
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|20,087
|18,785
|7%
|2
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|17,880
|15,677
|14%
|3
|महिंद्रा बोलेरो
|14,343
|9,849
|46%
|4
|टोयोटा इनोवा
|11,089
|8,838
|25%
|5
|महिंद्रा एक्सयूवी 700
|10,139
|10,435
|-3%
|6
|किआ कैरेंस
|8,779
|6,384
|38%
|7
|मारुति सुजुकी XL6
|3,611
|3,285
|10%
|8
|रेनो ट्राइबर
|3,170
|2,111
|50%
|9
|टोयोटा फॉर्च्यूनर
|2,920
|3,684
|-21%
|10
|टाटा सफारी
|2,510
|2,086
|20%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 9.12 - 13.4 लाख
Toyota Innova Crysta
₹ 19.99 - 26.82 लाख
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
Kia Carens Clavis
₹ 11.08 - 20.71 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.41 - 12.51 लाख
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
टॉप-10 7-सीटर कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा की अक्टूबर 2025 में 20,087 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 18,785 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अक्टूबर 2025 में 17,880 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 15,677 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की अक्टूबर 2025 में 14,343 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 9,849 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की ग्रोथ मिली।
टोयोटा इनोवा की अक्टूबर 2025 में 11,089 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 8,838 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा एक्सयूवी 700 की अक्टूबर 2025 में 10,139 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 10,435 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की डिग्रोथ मिली। किआ कैरेंस की अक्टूबर 2025 में 8,779 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 6,384 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी XL6 की अक्टूबर 2025 में 3,611 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,285 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की ग्रोथ मिली।
रेनो ट्राइबर की अक्टूबर 2025 में 3,170 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,111 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 50% की ग्रोथ मिली। टोयोटा फॉर्च्यूनर की अक्टूबर 2025 में 2,920 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,684 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की डिग्रोथ मिली। टाटा सफारी की अक्टूबर 2025 में 2,510 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,086 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।