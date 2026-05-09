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सबको चाहिए Maruti Suzuki की यह किफायती 7 सीटर, टॉप 10 में बनी नंबर 1, अप्रैल में गजब की सेल

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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एमपीवी ने सेल्स के मामले में अप्रैल के महीने में अर्टिगा ने सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में कंपनी ने टोटल 19063 अर्टिगा की सेल की।

सबको चाहिए Maruti Suzuki की यह किफायती 7 सीटर, टॉप 10 में बनी नंबर 1, अप्रैल में गजब की सेल

इंडियन कार मार्केट के 7 सीटर सेगमेंट में मारुति सुजुकी ने बाजी मार ली है। कंपनी इस सेगमेंट में अर्टिगा ऑफर करती है। इस एमपीवी ने सेल्स के मामले में अप्रैल के महीने में सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया। Autopunditz की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में कंपनी ने टोटल 19063 अर्टिगा की सेल की। यह 20.8 पर्सेट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ है। इस धाकड़ सेल के साथ एमपीवी सेगमेंट में इसकी हिस्सेदारी 22.6 पर्सेंट की हो गई।

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टॉप 10 की लिस्ट में मारुति सुजुकी की ही XL 6 कमदोर सेल के कारण 7वें नंबर पर रही। इसकी सेल में ईयर-ऑन-ईयर गिरावट देखी गई। आइए डीटेल में जानते हैं अप्रैल 2026 में टॉप 10 में कौन सी 7 सीटर किस पोजिशन पर रही।

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स्कॉर्पियो की सेल में गिरावट

स्कॉर्पियो-N और स्कॉर्पियो क्लासिक ने मिलकर 14,719 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन इस सीरीज में पिछले साल के मुकाबले 5.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, महिंद्रा बोलेरो ने 8,917 यूनिट्स की सेल के साथ चौथे नंबर पर रही। इसकी सेल में पिछले साल के मुकाबले 6.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

बढ़ी XUV 7XO और XUV 700 की सेल

XUV 7XO और XUV 700 की कंबाइन्ड सेल 8,630 यूनिट रही। इस आंकड़े के इन दोनों का 5वां स्थान मिला। पिछले वर्ष की तुलना में इनकी बिक्री में 26.7 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है, जो महिंद्रा की प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी की बढ़ती मांग को दिखाती है। महिंद्रा के चारों मॉडल्स की टोटल सेल 35,508 यूनिट रही, जो महीने के टॉप 10 मॉडल्स की ओवरऑल सेल का लगभग 42 प्रतिशत है।

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क्रिस्टा की बिक्री में 25.1 प्रतिशत की ग्रोथ

टोयोटा की इनोवा हाइक्रॉस और क्रिस्टा की कंबाइन्ड सेल 9,630 यूनिट रही, जो तीसरे स्थान पर है। क्रिस्टा की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 25.1 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है। इसने हाल ही में 2,000 यूनिट का आंकड़ा पार किया है। अर्टिगा के रीबैज्ड वर्जन यानी रुमियन की बात करें, तो इसकी 2,585 यूनिट की सेल हुई और यह नौवें स्थान पर रही। जबकि, फॉर्च्यूनर 2,253 यूनिट की सेल के साथ 10th पोजिशन पर रही। फॉर्च्यूनर की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 22.4 प्रतिशत की गिरावट आई है।

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घटी फॉर्च्यूनर की मांग

किआ कैरेंस और क्लैविस की कुल 5,465 यूनिट्स बिकीं और ये छठे स्थान पर रहीं। इनकी सेल ग्रोथ 3.9 प्रतिशत रही। महिंद्रा XEV 9S को कुछ महीने पहले लॉन्च होने के बाद से ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और यह 3,242 यूनिट्स की सेल के साथ आठवें स्थान पर रही। मारुति सुजुकी XL6 की बात करें, तो 3527 यूनिट्स की बिक्री के साथ सातवें स्थान पर रही, लेकिन इसकी सेल में पिछले वर्ष की तुलना में 14.8 प्रतिशत की गिरावट आई है।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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