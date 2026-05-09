सबको चाहिए Maruti Suzuki की यह किफायती 7 सीटर, टॉप 10 में बनी नंबर 1, अप्रैल में गजब की सेल

एमपीवी ने सेल्स के मामले में अप्रैल के महीने में अर्टिगा ने सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में कंपनी ने टोटल 19063 अर्टिगा की सेल की।

इंडियन कार मार्केट के 7 सीटर सेगमेंट में मारुति सुजुकी ने बाजी मार ली है। कंपनी इस सेगमेंट में अर्टिगा ऑफर करती है। इस एमपीवी ने सेल्स के मामले में अप्रैल के महीने में सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया। Autopunditz की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में कंपनी ने टोटल 19063 अर्टिगा की सेल की। यह 20.8 पर्सेट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ है। इस धाकड़ सेल के साथ एमपीवी सेगमेंट में इसकी हिस्सेदारी 22.6 पर्सेंट की हो गई।

टॉप 10 की लिस्ट में मारुति सुजुकी की ही XL 6 कमदोर सेल के कारण 7वें नंबर पर रही। इसकी सेल में ईयर-ऑन-ईयर गिरावट देखी गई। आइए डीटेल में जानते हैं अप्रैल 2026 में टॉप 10 में कौन सी 7 सीटर किस पोजिशन पर रही।

स्कॉर्पियो की सेल में गिरावट स्कॉर्पियो-N और स्कॉर्पियो क्लासिक ने मिलकर 14,719 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन इस सीरीज में पिछले साल के मुकाबले 5.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, महिंद्रा बोलेरो ने 8,917 यूनिट्स की सेल के साथ चौथे नंबर पर रही। इसकी सेल में पिछले साल के मुकाबले 6.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

बढ़ी XUV 7XO और XUV 700 की सेल XUV 7XO और XUV 700 की कंबाइन्ड सेल 8,630 यूनिट रही। इस आंकड़े के इन दोनों का 5वां स्थान मिला। पिछले वर्ष की तुलना में इनकी बिक्री में 26.7 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है, जो महिंद्रा की प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी की बढ़ती मांग को दिखाती है। महिंद्रा के चारों मॉडल्स की टोटल सेल 35,508 यूनिट रही, जो महीने के टॉप 10 मॉडल्स की ओवरऑल सेल का लगभग 42 प्रतिशत है।

क्रिस्टा की बिक्री में 25.1 प्रतिशत की ग्रोथ टोयोटा की इनोवा हाइक्रॉस और क्रिस्टा की कंबाइन्ड सेल 9,630 यूनिट रही, जो तीसरे स्थान पर है। क्रिस्टा की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 25.1 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है। इसने हाल ही में 2,000 यूनिट का आंकड़ा पार किया है। अर्टिगा के रीबैज्ड वर्जन यानी रुमियन की बात करें, तो इसकी 2,585 यूनिट की सेल हुई और यह नौवें स्थान पर रही। जबकि, फॉर्च्यूनर 2,253 यूनिट की सेल के साथ 10th पोजिशन पर रही। फॉर्च्यूनर की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 22.4 प्रतिशत की गिरावट आई है।