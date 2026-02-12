Hindustan Hindi News
Top 10 7-Seater Cars January 2026; Ertiga, Scorpio, XUV 7X0, Carens
पहली पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं ये 7-सीटर, इसके सामने नहीं गल रही स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनोवा की दाल!

संक्षेप:

देश के 7-सीटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 में इस सेगमेंट में जिन मॉडल का दबदबा देखने को मिला उसमें महिंद्रा के साथ ज्यादा 3 मॉडल शामिल रहे। हालांकि, मारुति अर्टिगा बाजी मारने में कामयाब रही।

Feb 12, 2026 04:22 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के 7-सीटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 में इस सेगमेंट में जिन मॉडल का दबदबा देखने को मिला उसमें महिंद्रा के साथ ज्यादा 3 मॉडल शामिल रहे। हालांकि, मारुति अर्टिगा बाजी मारने में कामयाब रही। वैसे, अर्टिगा कई सालों से इस सेगमेंट को डोमिनेट करने का काम कर रही है। बीते महीने भी इसने महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा XUV 7X0, टोयोटा इनोवा, किआ कैरेंस, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टाटा सफारी जैसे मॉडल को बिक्री में पीछे छोड़ दिया। बता दें कि अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम 8.80 लाख रुपए है।

टॉप-10 7-सीटर कार मॉडल वाइज सेल्स जनवरी 2026
1मारुति सुजुकी अर्टिगा17,892
2महिंद्रा स्कॉर्पियो13,418
3महिंद्रा बोलेरो11,841
4महिंद्रा XUV 7X010,133
5टोयोटा इनोवा9,455
6किआ कैरेंस7,338
7मारुति सुजुकी XL63,820
8टोयोटा फॉर्च्यूनर3,046
9रेनो ट्राइबर2,509
10टाटा सफारी2,375

टॉप-10 7-सीटर कारों की सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा की जनवरी 2026 में 17,892 यूनिट बिकीं। वहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो की जनवरी 2026 में 13,418 यूनिट बिकीं। महिंद्रा बोलेरो की जनवरी 2026 में 11,841 यूनिट बिकीं। महिंद्रा XUV 7X0 की जनवरी 2026 में 10,133 यूनिट बिकीं। टोयोटा इनोवा की जनवरी 2026 में 9,455 यूनिट बिकीं। किआ कैरेंस की जनवरी 2026 में 7,338 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी XL6 की जनवरी 2026 में 3,820 यूनिट बिकीं। टोयोटा फॉर्च्यूनर की जनवरी 2026 में 3,046 यूनिट बिकीं। रेनो ट्राइबर की जनवरी 2026 में 2,509 यूनिट बिकीं। टाटा सफारी की जनवरी 2026 में 2,375 यूनिट बिकीं।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

अपडेट मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।

कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे।

इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं।

इसके मुख्य फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

Auto News Hindi Maruti Maruti Suzuki

