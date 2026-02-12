पहली पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं ये 7-सीटर, इसके सामने नहीं गल रही स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनोवा की दाल!

संक्षेप: देश के 7-सीटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 में इस सेगमेंट में जिन मॉडल का दबदबा देखने को मिला उसमें महिंद्रा के साथ ज्यादा 3 मॉडल शामिल रहे। हालांकि, मारुति अर्टिगा बाजी मारने में कामयाब रही।

देश के 7-सीटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 में इस सेगमेंट में जिन मॉडल का दबदबा देखने को मिला उसमें महिंद्रा के साथ ज्यादा 3 मॉडल शामिल रहे। हालांकि, मारुति अर्टिगा बाजी मारने में कामयाब रही। वैसे, अर्टिगा कई सालों से इस सेगमेंट को डोमिनेट करने का काम कर रही है। बीते महीने भी इसने महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा XUV 7X0, टोयोटा इनोवा, किआ कैरेंस, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टाटा सफारी जैसे मॉडल को बिक्री में पीछे छोड़ दिया। बता दें कि अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम 8.80 लाख रुपए है।

टॉप-10 7-सीटर कार मॉडल वाइज सेल्स जनवरी 2026 1 मारुति सुजुकी अर्टिगा 17,892 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो 13,418 3 महिंद्रा बोलेरो 11,841 4 महिंद्रा XUV 7X0 10,133 5 टोयोटा इनोवा 9,455 6 किआ कैरेंस 7,338 7 मारुति सुजुकी XL6 3,820 8 टोयोटा फॉर्च्यूनर 3,046 9 रेनो ट्राइबर 2,509 10 टाटा सफारी 2,375

टॉप-10 7-सीटर कारों की सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा की जनवरी 2026 में 17,892 यूनिट बिकीं। वहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो की जनवरी 2026 में 13,418 यूनिट बिकीं। महिंद्रा बोलेरो की जनवरी 2026 में 11,841 यूनिट बिकीं। महिंद्रा XUV 7X0 की जनवरी 2026 में 10,133 यूनिट बिकीं। टोयोटा इनोवा की जनवरी 2026 में 9,455 यूनिट बिकीं। किआ कैरेंस की जनवरी 2026 में 7,338 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी XL6 की जनवरी 2026 में 3,820 यूनिट बिकीं। टोयोटा फॉर्च्यूनर की जनवरी 2026 में 3,046 यूनिट बिकीं। रेनो ट्राइबर की जनवरी 2026 में 2,509 यूनिट बिकीं। टाटा सफारी की जनवरी 2026 में 2,375 यूनिट बिकीं।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस अपडेट मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।

कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे।

इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं।