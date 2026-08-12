भारत में सालों पहले बंद हो चुकी ये मोटरसाइकिल, विदेशियों ने खरीदकर बनाया नंबर-1; एक्टिवा-स्प्लेंडर टॉप-25 से बाहर
बजाज बॉक्सर ने भारत के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले टू-व्हीलर के तौर पर अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी। इसका एक्सपोर्ट 3,37,314 यूनिट रहा, जो Q2 2025 में एक्सपोर्ट की गई 1,60,638 यूनिट के मुकाबले 109.98% की शानदार YoY ग्रोथ दिखाता है।
देश की टू-व्हीलर्स कंपनियों के सेल्स आंकड़े घर के अंदर और बाहर अलग-अलग रहते हैं। इतना ही नहीं, जो मॉडल देश में नंबर-1 होता है वो देश के बाहर काफी नीचे रहता है। साथ ही, जो मॉडल भारतीय बाजार में नहीं बिक रहे, उन्हें विदेशी ग्राहक जमकर खरीद रहे हैं। साल 2026 के पिछले क्वार्टर (Q2) में टू-व्हीलर एक्सपोर्ट पर नजर डालें तो CY2026 (अप्रैल-जून) में भारत के टू-व्हीलर एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी बनी रही। कुल शिपमेंट 15,50,852 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि Q2 2025 में यह आंकड़ा 11,33,695 यूनिट था। इससे साल-दर-साल (YoY) 36.80% की अच्छी ग्रोथ हुई और लगभग 4.17 लाख अतिरिक्त यूनिट विदेशों में भेजी गईं।
बजाज बॉक्सर ने भारत के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले टू-व्हीलर के तौर पर अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी। इसका एक्सपोर्ट 3,37,314 यूनिट रहा, जो Q2 2025 में एक्सपोर्ट की गई 1,60,638 यूनिट के मुकाबले 109.98% की शानदार YoY ग्रोथ दिखाता है। अकेले बॉक्सर का हिस्सा भारत के कुल टू-व्हीलर एक्सपोर्ट में 21.75% रहा। TVS स्टार सिटी 2,72,507 यूनिट के एक्सपोर्ट के साथ दूसरे स्थान पर रही, जो पिछले साल की 1,92,416 यूनिट से 41.62% ज्यादा है। कुल एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी 17.57% रही।
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Bajaj Pulsar 150
₹ 1.05 - 1.12 लाख
Bajaj Pulsar NS200
₹ 1.32 लाख
Bajaj Pulsar RS200
₹ 1.71 लाख
Bajaj Pulsar N250
₹ 1.53 लाख
Bajaj Pulsar 180
₹ 1.22 लाख
Bajaj Pulsar 125
₹ 85,677 - 91,610
|टॉप टू-व्हीलर एक्सपोर्ट सेल्स Q2 2026
|नं
|टू-व्हीलर
|Q2 2026
|Q2 2025
|1
|बॉक्सर
|3,37,314
|1,60,638
|2
|स्टार सिटी
|2,72,507
|1,92,416
|3
|पल्सर
|1,33,349
|1,20,180
|4
|सीटी
|1,01,856
|77,790
|5
|डियो
|57,484
|33,523
|6
|नवी
|53,004
|50,550
|7
|FZ
|43,962
|40,720
|8
|स्पोर्ट
|39,183
|42,232
|9
|अपाचे
|34,755
|30,870
|10
|एक्स्ट्रीम
|34,726
|4,199
|11
|जिक्सर
|33,344
|35,948
|12
|एनटॉर्क
|30,128
|21,599
|13
|शाइन
|26,714
|15,929
|14
|रेडर
|26,617
|22,322
|15
|HF डीलक्स
|25,642
|15,804
|16
|हंक
|17,367
|23,828
|17
|RayZR
|17,366
|13,046
|18
|KTM
|16,622
|13,606
|19
|डिस्कवर
|15,828
|21,168
|20
|सैल्यूटो
|15,544
|16,400
|21
|CB 200X
|13,623
|1,573
|22
|जूम
|13,573
|3,504
|23
|हॉर्नेट 2.0
|11,188
|9,057
|24
|बर्गमैन
|10,294
|10,916
|25
|प्लैटिना
|10,002
|7,071
बजाज पल्सर 1,33,349 यूनिट के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर मोटरसाइकिल बनी रही, जो सालाना आधार पर 10.96% बढ़ी। बजाज सीटी 30.94% की अच्छी वृद्धि के साथ 1,01,856 यूनिट के साथ चौथे स्थान पर रही। होंडा डियो 71.48% की वृद्धि के साथ 57,484 इकाइयों के साथ सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले स्कूटर के रूप में उभरा, जबकि होंडा नवी ने 53,004 इकाइयों के एक्सपोर्ट के साथ स्थिर विदेशी मांग बनी रही।
सबसे तेजी से बढ़ते मेनस्ट्रीम मॉडलों में हीरो एक्सट्रीम केवल 4,199 यूनिट से बढ़कर 34,726 यूनिट तक एक्सपोर्ट के साथ खड़ा हुआ, जो उल्लेखनीय 727% की वृद्धि में तब्दील हो गया। होंडा की सीबी 200X का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ा और निर्यात 766% बढ़कर 13,623 यूनिट हो गया। हीरो जूम स्कूटर ने 287% की वृद्धि दर्ज करते हुए 13,573 यूनिट का एक्सपोर्ट दर्ज किया। होंडा शाइन का एक्सपोर्ट 67.71% बढ़कर 26,714 यूनिट हो गया, जबकि हीरो HF डीलक्स का एक्सपोर्ट 62.25% बढ़कर 25,642 यूनिट हो गया।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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