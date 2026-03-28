नंबर-1 बनने से 416 यूनिट पीछे रह गई पल्सर, TVS की इस बाइक ने मार ली बाजी; जानिए टॉप-10 में कौन-कौन

Mar 28, 2026 07:03 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच 150cc से 200cc सेगमेंट की मोटरसाइकिलों को काफी पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी 2026 की बात करें तो टीवीएस अपाचे (TVS Apache) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है।

भारतीय ग्राहकों के बीच 150cc से 200cc सेगमेंट की मोटरसाइकिलों को काफी पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी 2026 की बात करें तो टीवीएस अपाचे (TVS Apache) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है। अपाचे सीरीज को बीते महीने कुल 45,166 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर अपाचे की बिक्री में 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 37,954 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही बजाज पल्सर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज पल्सर रही। पल्सर ने इस दौरान 49.73 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 44,750 यूनिट की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा यूनिकॉर्न रही। यूनिकॉर्न ने इस दौरान 25.53 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 36,317 यूनिट की बिक्री दर्ज की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर यामाहा FZ सीरीज रही। यामाहा FZ ने 75.74 पर्सेंट की जबरदस्त बढ़त के साथ 16,852 यूनिट्स बेचीं।

R15 और MT-15 की डिमांड जारी बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर यामाहा MT-15 रही। यामाहा MT-15 को बीते महीने 9,630 ग्राहक मिले। इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 1.48 पर्सेंट की मामूली बढ़त देखी गई। जबकि छठे नंबर पर यामाहा R15 रही। यामाहा R15 ने 29.19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,246 यूनिट की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर KTM 200 सीरीज रही। KTM 200 सीरीज ने 66.40 पर्सेंट की जोरदार ग्रोथ के साथ कुल 3,887 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।