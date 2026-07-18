अरे वाह! जुलाई में भारत आ रही हैं 3 अलग-अलग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली SUV, माइलेज 22 km से ज्यादा

भारतीय मार्केट में इन दिनों हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पहले यह तकनीक सिर्फ महंगी और लग्जरी कारों तक सीमित थी। वहीं, अब यह आम बजट और मास-मार्केट सेगमेंट का हिस्सा बन रही है।

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भारतीय मार्केट में इन दिनों हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पहले यह तकनीक सिर्फ महंगी और लग्जरी कारों तक सीमित थी। वहीं, अब यह आम बजट और मास-मार्केट सेगमेंट का हिस्सा बन रही है। इसे देखते हुए कई कार निर्माता कंपनियां भारत में अपनी हाइब्रिड गाड़ियों को उतारने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में, इस महीने भारतीय मार्कटे में तीन अलग-अलग हाइब्रिड तकनीकों (PHEV, MHEV और स्ट्रांग हाइब्रिड) से लैस शानदार SUV दस्तक दे रही हैं। आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग मॉडलों और इनकी खूबियों के बारे में विस्तार से।

एमजी हेक्टर हॉक एमजी की इस नई SUV को भारत में 'हेक्टर हॉक' के नाम से 16 जुलाई, 2026 को पेश किया जा सकता है। यह गाड़ी प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) तकनीक से लैस होगी। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh की बैटरी मिलकर 197bhp की पावर जनरेट करेगी। खास बात यह है कि इसे बाहरी चार्जर से चार्ज करके सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर ही 100 किमी से ज्यादा चलाया जा सकता है। इसके इंटीरियर में ग्राहकों को 12.8-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और 8.8-इंच का डिजिटल कंसोल जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे।

टोयोटा हिल्क्स टोयोटा अपनी नई जनरेशन हिल्क्स पिक-अप ट्रक को आगामी 28 जुलाई, 2026 को भारत में लॉन्च करने जा रही है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड (MHEV) तकनीक दी गई है, जो मारुति की कारों की तरह कम आरपीएम पर इंजन को जरूरी इलेक्ट्रिकल असिस्टेंस देकर तेल की भारी बचत करती है। इस गाड़ी में 48V सिस्टम के साथ 2.8-लीटर का दमदार टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलेगा। यह 201bhp की पावर और 500Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। नए फ्रंट लुक, ग्रिल और मस्कुलर एक्सटीरियर डिजाइन के चलते नए मॉडल की कीमत मौजूदा वर्जन से थोड़ी ज्यादा हो सकती है।