TVS रॉनिन खरीदें या छोड़ दें? 3 बड़े कारण जो इसे बनाते हैं खास, लेकिन ये 2 कमियां जो आपका मूड बदल देंगी

संक्षेप: अगर आप TVS रॉनिन खरीदने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं, तो ये खबर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाी है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां 3 बड़े कारण बताने जा रहे हैं, जो इसे बेहद खास बनाते हैं। हालांकि, इसमें ऐसी 2 कमियां भी हैं, जो आपका मूड बदल देंगी।

जब TVS ने तीन साल पहले रॉनिन (Ronin) को बाजार में उतारा, तो इसने एक अनोखी जगह बना ली। यह बाइक किसी एक कैटेगिरी में फिट नहीं होती, यह निओ-रेट्रो (Neo-Retro), कैफे रेसर और स्क्रैम्बलर के तत्वों का एक मिक्सचर है, जो इसे भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में एक अलग पहचान देता है। अगर आप TVS रॉनिन खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो यहां वह सब कुछ है, जो आपको जानना चाहिए। इसके तीन सबसे बड़े खरीदने के कारण और दो ऐसे पहलू हैं, जिन पर आपको विचार करना चाहिए।

TVS रॉनिन खरीदने के 3 बड़े कारण

1- स्मूथ इंजन और दमदार लो-एंड परफॉर्मेंस

TVS रॉनिन का 225.9cc सिंगल-सिलेंडर इंजन 20.4hp की पावर और 19.9Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। हालांकि, ये आंकड़े कागज पर सही नहीं लग सकते, TVS ने इसे शहर की सवारी के लिए बेहतरीन ढंग से ट्यून किया है।

जबरदस्त ट्रैक्टेबिलिटी

इसका पीक टॉर्क केवल 3,750rpm पर आ जाता है। इसका मतलब है कि यह इंजन शुरुआती और मिड रेंज (low- to mid-range) में बहुत मजबूत है।

आसान सिटी राइडिंग

छोटी गियरिंग के कारण आप टॉप गियर में भी बहुत धीमी स्पीड (जैसे तीसरे गियर में 15 किमी/घंटा) पर आसानी से सवारी कर सकते हैं और बिना झटके के 3,000rpm से ऊपर तेजी से स्पीड पकड़ सकते हैं। यह सिटी ट्रैफिक में इसे बेहद सहज बनाता है।

2- स्टेबिलिटी और निंबल चेसिस (Planted yet Nimble Chassis)

बेहतर कंट्रोल

क्रूजर डिजाइन के अनुरूप इसमें एक रेक्ड-आउट फ्रंट फोर्क है, जो सीधी रेखा में स्टेबिलिटी को बढ़ाता है।

आसान हैंडलिंग

आमतौर पर यह सेटअप फुर्ती को कम करता है, लेकिन TVS ने फोर्क के निचले हिस्से में एक ऑफसेट जोड़ा है, जिसने प्रभावी ट्रेल को कम कर दिया है और बाइक की मनुवरेबिलिटी (manoeuvrability) में सुधार किया है।

प्रीमियम सस्पेंशन

इसमें अपाचे (Apache RR 310) से लिया गया 41mm Showa USD फोर्क है, जो कंफर्ट और स्टेबल राइड देता है।

हल्का वजन

795mm की कम सीट हाइट और 160 किलोग्राम कर्ब वजन के साथ रॉनिन (Ronin) को संभालना काफी आसान है।

3- शानदार फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी

रॉनिन (Ronin) फीचर्स के मामले में भी काफी प्रभावित करती है।

एडवांस फीचर्स

इसमें LED लाइटिंग, स्लिपर क्लच और TVS की ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) दी गई है।

डिजिटल क्लस्टर

इसमें एक ऑफसेट फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, (जो कुछ हद तक Ducati Scrambler की याद दिलाता है) और एडजस्टेबल लीवर्स दिए गए हैं।

कनेक्टिविटी और सेफ्टी

क्लस्टर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिसे स्मार्ट एक्सकनेक्ट (SmartXonnect) ऐप के साथ जोड़ा जा सकता है। टॉप दो वैरिएंट्स में ड्यूल-चैनल ABS मानक है, जिसमें रेन (Rain) और अर्बन ABS (Urban ABS) मोड्स मिलते हैं।

घटी हुई कीमत 350cc से नीचे की बाइक्स पर GST दर में कमी (18 प्रतिशत) के बाद रॉनिन (Ronin) अब 14,330 तक सस्ती हो गई है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 1.25 लाख से शुरू होकर 1.59 लाख तक जाती है।

TVS रॉनिन को छोड़ने के 2 कारण

1- डिजाइन जो हर किसी को पसंद न आए

रॉनिन (Ronin) का डिजाइन शायद इसका सबसे विवादास्पद पहलू है। यह कई अलग-अलग प्रकार की मोटरसाइकिलों के डिजाइन को मिलाकर बनाया गया है और किसी एक थीम पर टिकता नहीं है। हालांकि, लुक का मामला सब्जेक्टिव (Subjective) होता है, लेकिन अगर आप इस बात की परवाह करते हैं कि आपकी बाइक को यूनिवर्सल (Universal) प्रशंसा मिले, तो रॉनिन (Ronin) का स्टाइलिंग सभी को पसंद नहीं आ सकता है।

2- हाई-स्पीड परफॉर्मेंस की कमी

सिटी की सवारी के लिए बेहतरीन होने के बावजूद रॉनिन (Ronin) की छोटी गियरिंग और इंजन ट्यूनिंग हाईवे परफॉर्मेंस की कीमत पर आती है।

आरामदायक क्रूजिंग

यह बाइक 85 किमी/घंटा की रफ्तार पर आरामदायक क्रूजिंग देती है और 100 किमी/घंटा पर बिना किसी तनाव के चल सकती है।

टॉप स्पीड की समस्या



हालांकि, 100 किमी./घंटा से ऊपर यह थोड़ी धीमी पड़ने लगती है। इसकी दावा की गई 120 किमी./घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंचने के लिए राइडर को झुकना (Crouch) पड़ सकता है। अगर आप लंबी हाईवे यात्राएं करने या तेज रफ्तार टूरिंग की योजना बना रहे हैं, तो रॉनिन (Ronin) में आपको उतना मजा नहीं आएगा, जितना अन्य टूरिंग बाइक्स में आता है।