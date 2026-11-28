भारतीय ऑटो मार्केट के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता काफी खास रहने वाला है। इस दौरान तीन बड़ी एसयूवी से पर्दा उठने जा रहा है। खास बात यह है कि इन तीनों गाड़ियों में अलग-अलग तरह की खूबियां देखने को मिलेंगी।

भारतीय ऑटो मार्केट के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता काफी खास रहने वाला है। इस दौरान तीन बड़ी एसयूवी से पर्दा उठने जा रहा है। इनमें टोयोटा की नई जनरेशन फॉर्च्यूनर, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा और जेएसडब्ल्यू मोटर्स की नई कॉम्बैट PHEV शामिल हैं। खास बात यह है कि इन तीनों गाड़ियों में अलग-अलग तरह की खूबियां देखने को मिलेंगी। जहां नई फॉर्च्यूनर में डिजाइन और फीचर्स को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं। वहीं, होंडा अल्फा पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी। जबकि जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट प्लग-इन हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी। आइए जानते हैं इन तीनों एसयूवी के बारे में विस्तार से।

1. नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर टोयोटा अपनी पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर का नया जनरेशन मॉडल 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका में पेश करने जा रही है। इसके भारतीय मार्केट में 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। नई फॉर्च्यूनर के डिजाइन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसकी कुछ डिजाइन डिटेल नई हीलक्स पिकअप से ली जाएंगी। हालांकि, इसका पुराना बॉक्सी लुक और दमदार स्टांस बरकरार रहेगा। सबसे ज्यादा बदलाव इसके फ्रंट डिजाइन में देखने को मिल सकते हैं।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो नई फॉर्च्यूनर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और नया डैशबोर्ड मिल सकता है। इसके अलावा, नए कनेक्टिविटी फीचर्स और टोयोटा सेफ्टी सेंस ADAS टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। इंजन के मामले में कंपनी मौजूदा ऑप्शन जारी रख सकती है। इसमें 2.8-लीटर डीजल, 2.8-लीटर माइल्ड हाइब्रिड डीजल और 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं।

2. होंडा अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी होंडा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा पेश करने जा रही है। इसे पिछले साल अल्फा 0 कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। न्यूज वेबसाइट indiacarnews में छपी एक खबर के अनुसार, अब इसका प्रोडक्शन मॉडल पेश होने वाला है। कंपनी के टीजर में इसका फ्रंट डिजाइन सामने आया है। इसमें बंद ग्रिल, ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाला स्पोर्टी बंपर और दो हिस्सों वाली LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेंगी। इसके अलावा, सेगमेंटेड LED DRLs और सिल्वर फिनिश वाले एलिमेंट्स भी दिए जाएंगे।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन इसके केबिन में होंडा सिटी और एलिवेट से मिलते-जुलते फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके बैटरी और मोटर की पूरी जानकारी नहीं दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 65kWh से 75kWh तक का बैटरी पैक मिल सकता है। इससे ग्राहकों को लंबी ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है।

3. जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट PHEV जेएसडब्ल्यू मोटर्स अपनी पहली एसयूवी कॉम्बैट को 3 दिसंबर, 2026 को भारतीय मार्केट में पेश करेगी। यह इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली जेटूर T2 पर बेस्ड होगी। कंपनी इसे भारत में सिर्फ प्लग-इन हाइब्रिड इंजन के साथ पेश करेगी। खास बात यह है कि कंपनी ने इसके पायनियर एडिशन का भी ऐलान किया है। इसकी सिर्फ 500 यूनिट बेची जाएंगी। इसकी बुकिंग 28 नवंबर से शुरू होगी। जबकि डिलीवरी जनवरी 2027 के बीच में शुरू होने की उम्मीद है।