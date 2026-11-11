2027 में आ सकती हैं ये तीन नई कॉम्पैक्ट SUV, लिस्ट में नई नेक्सॉन और महिंद्रा की मिनी स्कॉर्पियो भी

टाटा मोटर्स, किआ और महिंद्रा अपनी तीन नई एसयूवी को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें नेक्सॉन का न्यू जेनरेशन मॉडल, सेकेंड जेनरेशन किआ सॉनेट और प्रोडक्शन मॉडल महिंद्रा विजन S शामिल हैं। इन तीनों एसयूवी को 2027 की पहली छमाही में लाया जा सकता है।

भारत के सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में 2027 के दौरान काफी हलचल देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स, किआ और महिंद्रा अपनी तीन नई एसयूवी पर काम कर रही हैं। इनमें नेक्सॉन की नई जेनरेशन, सेकेंड जेनरेशन किआ सॉनेट और प्रोडक्शन मॉडल महिंद्रा विजन S शामिल हैं। इन तीनों एसयूवी को 2027 की पहली छमाही में लाया जा सकता है। नए प्लेटफॉर्म, अपडेटेड डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स के साथ ये मॉडल इस सेगमेंट में मुकाबले को और कड़ा कर सकते हैं।

Next-Gen Tata Nexon टाटा मोटर्स की नेक्स्ट जेनरेशन नेक्सॉन को इंटर्नली Project Garud नाम दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख से 17 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसे 2027 Auto Expo में पेश किए जाने और 2027 के मध्य तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इस बार SUV में डिजाइन के साथ प्लेटफॉर्म में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म की जगह नई नेक्सन को Curvv में इस्तेमाल होने वाले ATLAS आर्किटेक्चर पर तैयार किए जाने की उम्मीद है। डिजाइन की बात करें, तो इसमें नई LED लाइटिंग, बदले हुए बंपर और पहले से साफ-सुथरा डैशबोर्ड लेआउट मिल सकता है। कंपनी इसके केबिन को भी नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट कर सकती है। इंजन ऑप्शन में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, नई नेक्सॉन में फैक्ट्री-फिटेड ट्विन-सिलेंडर CNG सेटअप भी दिया जा सकता है। सीएनजी वेरिएंट के साथ AMT गियरबॉक्स मिलने की संभावना है।

Next-Gen Kia Sonet किआ सेकेंड जेनरेशन सॉनेट पर काम कर रही है। नई सॉनेट की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख से 17 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसे 2027 के पहले क्वॉर्टर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई सॉनेट में मौजूदा मॉडल की दो बड़ी कमियों यानी पीछे बैठने वालों के लिए कम नी-रूम और सीमित बूट स्पेस को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाएगा। इसे अपडेटेड K1 आर्किटेक्चर पर तैयार किए जाने की उम्मीद है, जिसमें केबिन स्पेस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा।

नई सॉनेट का इंटीरियर किआ सिरोस और नई सेल्टॉस से इंस्पायर्ड हो सकता है। इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ बड़ा ड्यूल-स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, OTA अपडेट, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग और कैमरा के साथ रडार बेस्ड Level 2 ADAS जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। इंजन के मामले में इसमें मौजूदा मॉडल वाले 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन कंटिन्यू रह सकते हैं। कंपनी फैक्ट्री-फिटेड CNG वेरिएंट भी ला सकती है। वहीं, हाइब्रिड वर्जन को 2028 तक लाइनअप में शामिल किए जाने की संभावना है।

Mahindra Vision S महिंद्रा की विजन S कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रोडक्शन एसयूवी को जनवरी-फरवरी 2027 तक पेश किए जाने की उम्मीद है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है। कीमतों का ऐलान 2027 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दौरान किया जा सकता है। इसका डिजाइन काफी बॉक्सी और दमदार होगा। इसे कुछ लोग मिनी स्कॉर्पियो भी कह रहे हैं क्योंकि इसे स्कॉर्पियो फैमिली का सबसे छोटा मॉडल माना जा रहा है। विजन S महिंद्रा के नए NU_IQ मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर आने वाली पहली SUV हो सकती है। इसकी एक खास बात 2,665 mm का व्हीलबेस होगा, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा होने का दावा किया जा रहा है। इससे केबिन में बेहतर लेगरूम मिलने की उम्मीद है।

अब तक सामने आई स्पाई तस्वीरों में एसयूवी का ऊंचा और बॉक्सी डिजाइन, फ्लेयर्ड व्हील आर्च और क्लैमशेल बोनट दिखाई दिए हैं। इसके अलावा, केबिन में ड्यूल-स्क्रीन सेटअप और पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस भी इसके डिजाइन का अहम हिस्सा होगा। NU_IQ प्लेटफॉर्म पेट्रोल, डीजल और पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। हालांकि, विजन S के प्रोडक्शन मॉडल में कौन-कौन से इंजन और पावरट्रेन मिलेंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।