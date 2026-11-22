भारतीय कार मार्केट में 7-सीटर MPV की अच्छी डिमांड है। अभी इस सेगमेंट में ज्यादातर पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि, आने वाले समय में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक MPV का भी ऑप्शन मिलने वाला है।

भारतीय कार मार्केट में 7-सीटर MPV की अच्छी डिमांड है। अभी इस सेगमेंट में ज्यादातर पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि, आने वाले समय में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक MPV का भी ऑप्शन मिलने वाला है। दरअसल, बड़ी कार कंपनियां अब इस सेगमेंट में अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही हैं। इस लिस्ट में हुंडई, मारुति सुजुकी और टोयोटा के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इन तीनों इलेक्ट्रिक MPV में 7 लोगों के बैठने की जगह मिलेगी। इनमें 500 किमी से ज्यादा तक की रेंज और कई नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग इलेक्ट्रिक MPV की पूरी डिटेल।

1. हुंडई नेइरा हुंडई ने नवंबर, 2026 में इंडोनेशिया में अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV नेइरा को पेश किया है। कंपनी ने 20 नवंबर से वहां इसकी प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है। भारत में इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। यह किआ कैरेंस क्लैविस EV पर बेस्ड है। लेकिन इसके फ्रंट और रियर डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और बोस साउंड सिस्टम मिलेगा।

इतना मिल सकता है रेंज दूसरी ओर अगर बैटरी की बात करें तो इंडोनेशिया में इसे 42kWh और 51.4kWh के दो बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है। ये क्रमशः 356Km और 434Km की रेंज देते हैं। इंडोनेशिया में इसकी शुरुआती प्री-बुकिंग कीमत करीब 19.7 लाख रुपये से 22.8 लाख रुपये के बीच है।

2. मारुति सुजुकी YMC मारुति सुजुकी भी अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार के तौर पर एक नई 7-सीटर MPV लाने की तैयारी कर रही है। इसे फिलहाल YMC कोडनेम दिया गया है। इसकी टेस्टिंग कई बार भारतीय सड़कों पर देखी जा चुकी है। कंपनी इसे 2027 में लॉन्च कर सकती है। इसका डिजाइन बॉक्सी होगा, जिसमें आगे की तरफ सीधा फ्रंट लुक, चौकोर व्हील आर्च और बड़ा रियर विंडस्क्रीन मिलेगा।

500 KM+ मिल सकता है रेंज यह मारुति के HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसका इस्तेमाल ई-विटारा में भी किया गया है। ऐसे में इसमें ई-विटारा वाले 49kWh और 61kWh के बैटरी पैक मिल सकते हैं। ई-विटारा में ये बैटरी पैक 440Km और 543Km की रेंज देते हैं। हालांकि, YMC का वजन ज्यादा होने के कारण इसकी रेंज थोड़ी कम हो सकती है।

3. टोयोटा की नई इलेक्ट्रिक MPV टोयोटा भी मारुति सुजुकी YMC पर बेस्ड अपनी नई इलेक्ट्रिक MPV लाने की तैयारी कर रही है। दोनों कंपनियों के बीच पहले से ही कई गाड़ियों को लेकर साझेदारी है। इसी के तहत टोयोटा अपनी नई इलेक्ट्रिक MPV तैयार करेगी। इसे मारुति YMC के बाद 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।