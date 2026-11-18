इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में हब-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से प्रत्येक का परफॉर्मेंस लेवल अलग-अलग है और भारत के स्पेसिफिक मॉडल इस सेक्टर में अपने वियतनामी सिबलिंग्स से अलग भी हो सकते हैं।

विनफास्ट के 3 ई-स्कूटर भारत में अगले साल होंगे लॉन्च

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वियतनामी कंपनी विनफास्ट अब भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लाने की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है। कपंनी अगले साल की शुरुआत तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के साथ करेगी। इन मॉडल की लिस्ट में ईवो (Evo), क्यो (Kyo) और काइनेट (Kinet) शामिल हैं। इन स्कूटर में वियतनाम मार्केट वाले स्पेसिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। इन्हें भारतीय बाजार के हिसाब से जरूरी बदलावों के साथ लॉन्च किया जाएगा। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, विनफास्ट ने बताया है कि इन तीनों की चेसिस, डिजाइन में इंडिया-स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के साथ लाया जाएगा। वहीं, इनके नामों में भी बदलान देखने को मिल सकता है।

इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में हब-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से प्रत्येक का परफॉर्मेंस लेवल अलग-अलग है और भारत के स्पेसिफिक मॉडल इस सेक्टर में अपने वियतनामी सिबलिंग्स से अलग भी हो सकते हैं। भारतीय बाजार के लिए एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि चेसिस को हमारी सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एडॉप्ट किया जा रहा है। इंडिया-स्पेक स्कूटरों को ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ बड़े बूट भी मिलने की संभावना है। ये तीनों स्कूटर भारत में ही तैयार किए जाएंगे।

विनफास्ट Evo की डिटेल

भारत में Evo कंपनी का एंट्री लेवल मॉडल होगा। ये बजट फ्रेंडली यानी एक अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। यह दो रिमूवेबल बैटरी द्वारा ऑपरेट होगा, जिसमें एक बिल्ट-इन 1.5kWh LFP बैटरी और ऑप्शन अपग्रेड के रूप में एक एक्स्ट्रा 1.5kWh बैटरी मिलेगी है। विनफास्ट ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इंडिया स्पेसिफिक स्कूटर्स में समान बैटरी कैपेसिटी मिलेगी या नहीं। इस स्कूटर में एक हब-माउंटेड मोटर मिलेगी, जो 70kph की टॉप स्पीड के साथ 2.45kW का मैक्सिमम पावर और 165Km की रेंज देगी। दोनों बैटरियों को सीट के नीचे लगाया जाएगी, जिसस इसका स्टोरेज 12-लीटर का रह जाएगा। इसमें एक LCD स्क्रीन, फ्रंट डिस्क ब्रेक, दोनों सिरों पर 12-इंच के व्हील मिलेगा।

विनफास्ट Kyo की डिटेल

Kyo में Evo जैसी ही बैटरी कैपेसिटी मिलेंगी, लेकिन इसमें थोड़ी अधिक शक्तिशाली हब मोटर होगी, जो 3kW का मैक्सिमम पावर देगी। कंपनी का कहना है कि दोनों बैटरियों को 0 से 100% SoC तक जाने में लगभग 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। Kyo दोनों सिरों पर 14-इंच के व्हील मिलेंगे। सीट के नीचे 21 लीटर का स्टोरेज मिलेगा। इसमें TFT स्क्रीन मिलेगी। साथ ही, की-लेस स्टार्ट और हिल-होल्ड भी मिलेगा। जबकि Evo की अन्य फीचर्स को इसमें वैसा ही रखा जाएगा। इसकी संभावित रेंज 160Km के करीब होगी।