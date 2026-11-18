विनफास्ट के 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में अगले साल होंगे लॉन्च, 165Km तक होगी रेंज; जानिए नाम और डिटेल
इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में हब-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से प्रत्येक का परफॉर्मेंस लेवल अलग-अलग है और भारत के स्पेसिफिक मॉडल इस सेक्टर में अपने वियतनामी सिबलिंग्स से अलग भी हो सकते हैं।
वियतनामी कंपनी विनफास्ट अब भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लाने की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है। कपंनी अगले साल की शुरुआत तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के साथ करेगी। इन मॉडल की लिस्ट में ईवो (Evo), क्यो (Kyo) और काइनेट (Kinet) शामिल हैं। इन स्कूटर में वियतनाम मार्केट वाले स्पेसिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। इन्हें भारतीय बाजार के हिसाब से जरूरी बदलावों के साथ लॉन्च किया जाएगा। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, विनफास्ट ने बताया है कि इन तीनों की चेसिस, डिजाइन में इंडिया-स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के साथ लाया जाएगा। वहीं, इनके नामों में भी बदलान देखने को मिल सकता है।
इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में हब-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से प्रत्येक का परफॉर्मेंस लेवल अलग-अलग है और भारत के स्पेसिफिक मॉडल इस सेक्टर में अपने वियतनामी सिबलिंग्स से अलग भी हो सकते हैं। भारतीय बाजार के लिए एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि चेसिस को हमारी सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एडॉप्ट किया जा रहा है। इंडिया-स्पेक स्कूटरों को ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ बड़े बूट भी मिलने की संभावना है। ये तीनों स्कूटर भारत में ही तैयार किए जाएंगे।
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VinFast Viper
₹ 1.63 लाख से शुरू
VinFast FELIZ
₹ 76,500 - 1.01 लाख
VinFast Evo
₹ 42,900 - 75,100
Royal Enfield Himalayan Electric
₹ 7 - 8 लाख
EeVe Forseti
₹ 1 लाख से शुरू
Super Soco TS Street Hunter
₹ 1.5 लाख से शुरू
विनफास्ट Evo की डिटेल
भारत में Evo कंपनी का एंट्री लेवल मॉडल होगा। ये बजट फ्रेंडली यानी एक अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। यह दो रिमूवेबल बैटरी द्वारा ऑपरेट होगा, जिसमें एक बिल्ट-इन 1.5kWh LFP बैटरी और ऑप्शन अपग्रेड के रूप में एक एक्स्ट्रा 1.5kWh बैटरी मिलेगी है। विनफास्ट ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इंडिया स्पेसिफिक स्कूटर्स में समान बैटरी कैपेसिटी मिलेगी या नहीं। इस स्कूटर में एक हब-माउंटेड मोटर मिलेगी, जो 70kph की टॉप स्पीड के साथ 2.45kW का मैक्सिमम पावर और 165Km की रेंज देगी। दोनों बैटरियों को सीट के नीचे लगाया जाएगी, जिसस इसका स्टोरेज 12-लीटर का रह जाएगा। इसमें एक LCD स्क्रीन, फ्रंट डिस्क ब्रेक, दोनों सिरों पर 12-इंच के व्हील मिलेगा।
विनफास्ट Kyo की डिटेल
Kyo में Evo जैसी ही बैटरी कैपेसिटी मिलेंगी, लेकिन इसमें थोड़ी अधिक शक्तिशाली हब मोटर होगी, जो 3kW का मैक्सिमम पावर देगी। कंपनी का कहना है कि दोनों बैटरियों को 0 से 100% SoC तक जाने में लगभग 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। Kyo दोनों सिरों पर 14-इंच के व्हील मिलेंगे। सीट के नीचे 21 लीटर का स्टोरेज मिलेगा। इसमें TFT स्क्रीन मिलेगी। साथ ही, की-लेस स्टार्ट और हिल-होल्ड भी मिलेगा। जबकि Evo की अन्य फीचर्स को इसमें वैसा ही रखा जाएगा। इसकी संभावित रेंज 160Km के करीब होगी।
विनफास्ट Kinet की डिटेल
Kinet एक स्पोर्टी वर्जन होगा, जो जिपर परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाएगा। यह Kyo के साथ बैटरी कैपेसिटी, 14-इंच के व्हील और फीचर-सेट शेयर करता है। हालांकि, विनफास्ट अधिक स्पोर्टियर डिजाइन और कहीं ज्यादा पावरफुल हब मोटर का उपयोग कर रहा है, जो 5.2kW की मैक्सिमम पावर देता है। इसकी दावा की रेंज 145 Km रहेगी। वहीं, टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटे की होगी। ये 6 सेकंड से कम समय में 0-50 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगा। इसे 0 से 100% चार्ज होने में करीब 9 घंटे लगेंगे। सीट के नीचे 22 लीटर का स्टोरेज मिलेगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें