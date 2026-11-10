15 लाख रुपये से कम की तीन शानदार डीजल ऑटोमैटिक SUV, कीमत 11.92 लाख से शुरू

अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक है, तो इंडियन मार्केट में ये तीन डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा, हुंडई और किआ की एसयूवी शामिल हैं।

डीजल इंजन वाली एसयूवी की भारत में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ये इंजन अपनी बेहतर लो-एंड टॉर्क और कम रनिंग कॉस्ट के लिए पसंद किए जाते हैं। वहीं, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शहर की ट्रैफिक में ड्राइविंग को आसान बना देता है। ऐसे में डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जिन्हें दमदार परफॉर्मेंस, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और ऑटोमैटिक ड्राइविंग का मजा चाहिए। अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक है, तो इंडियन मार्केट में ये तीन डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती हैं।

Hyundai Venue HX5 हुंडई वेन्यू के HX5 वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत 14.43 लाख रुपये है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 114bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के मुताबिक इसका क्लेम्ड माइलेज 17.9kmpl है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयरबैग, 10.25-इंच का इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, TPMS, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो-फोल्ड फंक्शन वाले इलेक्ट्रिक ORVMs, क्रूज कंट्रोल और रियर AC वेंट्स मिलते हैं।

Tata Nexon Pure Plus टाटा नेक्सॉन के प्योर प्लस वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत 13.15 लाख रुपये है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 113bhp की पावर और 260Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह नेक्सॉन का सबसे सस्ता डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट है। हालांकि, वेन्यू और सॉनेट के मुकाबले इसमें 6-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है, न कि टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। फीचर्स में 10.25-इंच का इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, रियर-व्यू कैमरा, 6 एयरबैग, रियर AC वेंट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay और इलेक्ट्रिक ORVMs शामिल हैं। अगर आप 59,000 रुपये ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाता है।