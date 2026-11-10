15 लाख रुपये से कम की तीन शानदार डीजल ऑटोमैटिक SUV, कीमत 11.92 लाख से शुरू
अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक है, तो इंडियन मार्केट में ये तीन डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा, हुंडई और किआ की एसयूवी शामिल हैं।
डीजल इंजन वाली एसयूवी की भारत में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ये इंजन अपनी बेहतर लो-एंड टॉर्क और कम रनिंग कॉस्ट के लिए पसंद किए जाते हैं। वहीं, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शहर की ट्रैफिक में ड्राइविंग को आसान बना देता है। ऐसे में डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जिन्हें दमदार परफॉर्मेंस, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और ऑटोमैटिक ड्राइविंग का मजा चाहिए। अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक है, तो इंडियन मार्केट में ये तीन डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती हैं।
Hyundai Venue HX5
हुंडई वेन्यू के HX5 वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत 14.43 लाख रुपये है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 114bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के मुताबिक इसका क्लेम्ड माइलेज 17.9kmpl है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयरबैग, 10.25-इंच का इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, TPMS, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो-फोल्ड फंक्शन वाले इलेक्ट्रिक ORVMs, क्रूज कंट्रोल और रियर AC वेंट्स मिलते हैं।
Tata Nexon Pure Plus
टाटा नेक्सॉन के प्योर प्लस वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत 13.15 लाख रुपये है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 113bhp की पावर और 260Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह नेक्सॉन का सबसे सस्ता डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट है। हालांकि, वेन्यू और सॉनेट के मुकाबले इसमें 6-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है, न कि टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। फीचर्स में 10.25-इंच का इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, रियर-व्यू कैमरा, 6 एयरबैग, रियर AC वेंट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay और इलेक्ट्रिक ORVMs शामिल हैं। अगर आप 59,000 रुपये ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाता है।
Kia Sonet HTE(O)
किआ सॉनेट इस लिस्ट की सबसे सस्ती Diesel Automatic SUV है। इसके HTE(O) वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत 11.92 लाख रुपये है। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 114bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है। इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यही इंजन और गियरबॉक्स Hyundai Venue में भी मिलता है, लेकिन सॉनेट का शुरुआती डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट वेन्यू के मुकाबले 2.5 लाख रुपये से ज्यादा सस्ता है। सॉनेट HTE(O) में इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर डोर सनशेड, इलेक्ट्रिक ORVMs, 6 एयरबैग, पावर विंडो, LED DRLs और रियर AC वेंट्स मिलते हैं। हालांकि, इसमें इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है। बताते चलें कि यहां दी गई सभी कीमतें मुंबई की ऑन-रोड कीमतें हैं और दूसरे शहरों में इनमें बदलाव हो सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें