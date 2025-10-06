XUV700 और सफारी की सिट्टी-पिट्टी गुम! तहलका मचाने आ रहीं ये 3 जबरदस्त 7-सीटर SUVs, माइलेज होगा सबसे शानदार

XUV700 और सफारी (Safari) को लिए नई चुनौती देने के लिए मार्केट में कुछ धांसू एसयूवी लॉन्च होने वाली हैं। इन जबरदस्त 7-सीटर SUVs में नई होंडा 7-सीटर SUV, रेनो की नई 7-सीटर SUV और निसान की नई 7-सीटर SUV शामिल होगी।

भारत में बड़ी SUV का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। खासकर वो 7-सीटर SUVs, जो परिवारों के लिए पावर, स्टाइल और स्पेस तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती हैं। फिलहाल, इस सेगमेंट पर महिंद्रा XUV700 और टाटा सफारी (Tata Safari) का दबदबा है, लेकिन अगले 12 महीनों से 15 महीनों में कई नई SUVs मार्केट में एंट्री लेने जा रही हैं, जो इन दोनों की नींद उड़ा सकती हैं। आइए जानते हैं कि कौन-सी वो दमदार 7-सीटर SUVs हैं, जो मार्केट में गर्दा उड़ाने वाली हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1- नई होंडा 7-सीटर SUV

होंडा (Honda) भारत में अपनी नई 7-सीटर SUV लॉन्च करने की तैयारी में है। यह कार बिल्कुल नए PF2 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तीनों इंजन ऑप्शन को सपोर्ट करेगी। यह SUV होंडा सिटी (Honda City) के 1.5L पेट्रोल इंजन और City e:HEV वाले एटकिंसन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Atkinson Strong Hybrid) सिस्टम के साथ आ सकती है। उम्मीद है कि इसका माइलेज 26 kmpl तक रहेगा। इसे राजस्थान के Tapukara प्लांट में बनाया जाएगा। डिजाइन और फीचर्स के मामले में होंडा (Honda) की यह SUV काफी प्रीमियम और स्टाइलिश होगी, जो XUV700 और सफारी (Safari) के सामने एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है।

2- रेनो की नई 7-सीटर SUV (Boreal)

रेनो (Renault) भी अपनी दमदार वापसी की तैयारी कर रही है। कंपनी डस्टर (Duster) के नए जेनरेशन मॉडल के साथ-साथ उसकी 7-सीटर वर्जन (Boreal) पर काम कर रही है, जो 2026 के अंत तक लॉन्च हो सकती है। Boreal SUV में Duster का प्लेटफॉर्म और इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा होगी और केबिन ज्यादा स्पेशियस मिलेगा। हाई वैरिएंट्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Strong Hybrid) इंजन भी दिया जा सकता है। रेनो (Renault) इसे भारत में अपनी फ्लैगशिप SUV के तौर पर पेश करेगी, जिसमें प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे।

3- नई निसान 7-सीटर SUV