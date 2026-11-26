महिंद्रा अगले साल तीन नए 4x4 मॉडल्स लाने की तैयारी में है। इनमें एक नया पिकअप ट्रक और दो पॉपुलर एसयूवी के फेसलिफ्ट शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग महिंद्रा प्रोडक्ट्स के बारे में।

महिंद्रा (Mahindra) देश की सबसे बड़ी एसयूवी कंपनियों में से एक है। कंपनी की रेंज में अफोर्डेबल 2WD एसयूवी से लेकर दमदार 4x4 मॉडल तक शामिल हैं। भले ही इंडियन मार्केट में ज्यादातर ग्राहक 2WD वेरिएंट पसंद करते हों, लेकिन महिंद्रा अपनी ऑफ-रोडिंग वाली पहचान को बनाए रखने के लिए 4x4 एसयूवी पर भी लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी अगले साल तीन नए 4x4 मॉडल्स लाने की तैयारी में है। इनमें एक नया पिकअप ट्रक और दो पॉपुलर एसयूवी के फेसलिफ्ट शामिल हैं।

1. Mahindra Thar Roxx Facelift महिंद्र की पॉपुलर 5-डोर एसयूवी Thar Roxx को भी अगले साल अपडेट मिल सकता है। हाल ही में कंपनी ने 3-डोर थार को अपडेट करके Roxx वाले प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया था। इस अपडेट में सबसे अहम बदलाव DaVinci सस्पेंशन सेटअप था। अब उम्मीद है कि यही सस्पेंशन थार रॉक्स में भी दिया जा सकता है, जिससे खराब रास्तों पर इसका सफर पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। फेसलिफ्ट मॉडल में कुछ नए फीचर्स और कॉस्मेटिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इसके 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन पहले की तरह कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। मौजूदा मॉडल की तरह 4x4 का ऑप्शन सेलेक्टेड डीजल वेरिएंट में मिल सकता है।

2. Mahindra Lifestyler Pickup महिंद्रा अगले साल पिकअप ट्रक सेगमेंट में एक बार फिर वापसी करने वाली है। कंपनी के इस नए पिकअप का नाम लाइफस्टाइलर है। इसे इस साल की शुरुआत में शोकेस किया गया था। यह Scorpio-N वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, लेकिन इसका व्हीलबेस थोड़ा लंबा रखा जाएगा। इसमें ड्यूल-कैब डिजाइन के साथ दमदार और रगेड एक्सटीरियर मिलेगा। इसमें Level-2 ADAS, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ, बड़ी टचस्क्रीन और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें स्कॉर्पियो-N वाले 2.2-लीटर टर्बो-डीजल और 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए जा सकते हैं। इसके साथ 2WD और 4x4 दोनों ऑप्शन मिलने की संभावना है। महिंद्रा इसे अप्रैल 2027 तक लॉन्च कर सकती है। भारत के अलावा इसे दूसरे मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जहां इसका नाम अलग हो सकता है।