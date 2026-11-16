अक्टूबर 2026 में नंबर-1 रही यह टू-व्हीलर कंपनी, हीरो, बजाज और टीवीएस छूटीं पीछे

होंडा ने हीरो मोटोकॉर्प को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 का ताज अपने नाम कर लिया है। पिछले साल अक्टूबर में हीरो सबसे आगे थी। हालांकि, पूरे टू-व्हीलर बाजार में सालाना आधार पर 28.35% की गिरावट दर्ज की गई।

अक्टूबर 2026 में भारत के टू-व्हीलर रिटेल बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार होंडा ने हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 का ताज अपने नाम कर लिया है। पिछले साल अक्टूबर में हीरो सेल के मामले में सबसे आगे थी, लेकिन इस बार होंडा ने 39,197 यूनिट की बढ़त के साथ बाजी मार ली। हालांकि, पूरे टू-व्हीलर बाजार में सालाना आधार पर 28.35% की गिरावट दर्ज की गई और टोटल रजिस्ट्रेशन 32,39,949 यूनिट से घटकर 23,21,419 यूनिट रह गए।

सेल में गिरावट भी अक्टूबर 2026 में होंडा के टोटल 6,37,630 टू-व्हीलर रजिस्टर हुए। जबकि, अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 8,50,875 यूनिट था। इस तरह कंपनी की सेल में ऐनुअली 25.06% की कमी आई। वहीं, हीरो मोटोकॉर्प 5,98,433 यूनिट के साथ दूसरे स्थान पर रही। पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 10,06,796 यूनिट रजिस्टर की थीं। यानी हीरो की बिक्री में 40.56% की बड़ी गिरावट आई और यह सभी कंपनियों में सबसे ज्यादा रही। इस गिरावट पर फेस्टिव कैलेंडर का भी असर पड़ा। पिछले साल दिवाली अक्टूबर में थी, जबकि 2026 में दिवाली नवंबर की शुरुआत में आई।

टीवीएस और बजाज तीसरे, चौथे नंबर पर टीवीएस मोटर कंपनी ने 4,58,303 यूनिट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। कंपनी के रजिस्ट्रेशन में पिछले साल के मुकाबले 19.93% की कमी आई। वहीं, बजाज ऑटो 2,09,634 यूनिट के साथ चौथे नंबर पर रही, जिसकी सेल में 37.47% की गिरावट दर्ज हुई। टीवीएस और बजाज के बीच 2,48,669 यूनिट का अंतर रहा। पहली चार कंपनियों ने मिलकर अक्टूबर में कुल 19.04 लाख टू-व्हीलर रजिस्टर किए, जो पूरे मार्केट का करीब 82% है।

रॉयल एनफील्ड और सुजुकी में करीबी मुकाबला 1,23,982 यूनिट रजिस्ट्रेशन के साथ पांचवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड रही। छठे नंबर पर मौजूद सुजुकी ने 1,20,931 यूनिट का आंकड़ा दर्ज किया। दोनों कंपनियों के बीच केवल 3,051 यूनिट का अंतर रहा। रॉयल एनफील्ड की सेल में ऐनुअली 19.79% और सुजुकी की सेल में 14.92% की गिरावट आई है। टॉप सात कंपनियों में सुजुकी की गिरावट सबसे कम रही। यामाहा 79,001 यूनिट के साथ सातवें स्थान पर रही। अक्टूबर 2025 के मुकाबले कंपनी के रजिस्ट्रेशन 15,768 यूनिट कम रहे, यानी इसमें 16.64% की गिरावट दर्ज हुई। कुल मिलाकर अक्टूबर 2026 में टू-व्हीलर मार्केट में 9,18,530 यूनिट की ऐनुअल गिरावट दर्ज हुई।